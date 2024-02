escuchar

Ayudó a sexualizarla y le contó al mundo entero que fue él el primer hombre en tener relaciones sexuales con ella. Cuando, décadas después, su actitud fue repudiada, Justin Timberlake pidió disculpas, pero esta semana volvió a hacerse el canchero con Britney Spears en uno de los conciertos con los que intenta revitalizar su carrera musical. Sus palabras llegaron a oídos de la princesa del pop, y su respuesta fue contundente: “ ¿Querés llevarlo a la Justicia o vas a salir corriendo de nuevo a llorar con tu mamá, como lo hiciste la última vez? ”, disparó.

Este nuevo round entre los dos cantantes comenzó el miércoles, mientras Timberlake brindaba un show en el Irving Plaza de Nueva York. “ Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie ”, expresó, antes de cantar su éxito de 2002 “Cry Me a River”, que se inspiró en un supuesto engaño de Britney mientras estaban juntos.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud

Con estas declaraciones, el marido de Jessica Biel rompió el silencio sobre su expareja, luego de que saliera a la venta The Woman In Me, un libro que recoge las memorias más impactantes de la artista y en donde cuenta que durante su relación con su compañero de El club de Mickey Mouse decidió abortar porque él no quería ser padre.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, y añadió: “ Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes ”.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”. Sin embargo, en 2002, cuando se separó de Timberlake, conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (18) y James (17).

Después de 20 años de su ruptura, los cantantes siguen enfrentándose Archivo

Apenas unos minutos después de que el medio estadounidense diera a conocer los extractos de la biografía, cientos de usuarios trajeron al presente una canción que Spears dio a conocer por aquel tiempo y que ahora, con su reciente declaración, cobra un nuevo sentido.

Se trata de “Everytime”, un tema que la cantante incluyó en su álbum In The Zone, de 2003. “Fijate en mí, tomá mi mano. ¿Por qué somos extraños cuando nuestro amor es fuerte? ¿Por qué seguir sin mí? Y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña. Supongo que te necesito, bebé”, comienza la canción, que Spears escribió junto a Annette Stamatelatos.

Y continúa: “ Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu cara. Me está persiguiendo. Supongo que te necesito, bebé. Hago de cuenta que estás aquí. Es la única manera. ¿Qué he hecho? Parece que te mueves con facilidad, y cada vez que intento volar me caigo. Sin mis alas me siento tan pequeña... Supongo que te necesito, bebé. (...) Puede que haya hecho llover. Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón. Por la noche rezo para que pronto tu rostro se desvanezca”.

El posteo de Britney Spears instagram.com/britneyspears/

Este jueves, la cantante se hizo eco de las palabras de su exnovio y, en sus redes sociales expresó: “ Me dijeron que alguien estaba hablando mierda sobre mí en las calles. ¿Querés llevarlo a la justicia o te vas a ir corriendo a tu casa a llorar con tu mamá como lo hiciste la última vez?” . Por último, quizá refiriéndose a aquella supuesta infidelidad que inspiró a Timberlake finalizó: “¡No lo siento!”.

Otros interpretaron que ese último comentario sirvió para dejar afuera al cantante del pedido de disculpas que realizó a principio de esta semana, a todas las personas que se puedan llegar a sentir heridas por las reflexiones y recuerdos que compartió en sus memorias. “Lo siento profundamente”, indicó. Y fue más allá, también intentó específicamente poner paños fríos en su histórica disputa. “También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, ‘Selfish’. ¡Es tan buena!”, indicó sobre el single que el actor y cantante lanzó recientemente.

LA NACION