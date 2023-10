escuchar

Las redes sociales se revolucionaron en estos días por una foto de Britney Spears junto a Maluma y J Balvin. Este explosivo trío coincidió en un restaurante de Nueva York.

El encuentro ocurrió en Zero Bond, uno de los lugares de moda de la Gran Manzana, en donde los artistas fueron a comer sushi y diferentes delicias asiáticas. Los colombianos estaban disfrutando de una velada juntos cuando vieron entrar a la princesa del pop y la invitaron a unirse a la mesa.

“ Los chicos le hicieron señas para que se acercara y ella y su grupo se unieron a ellos ”, le reveló una persona que estaba en el lugar al sitio norteamericano Page Six. “ Todo el mundo estaba de buen humor. Britney era pura sonrisa porque estaba muy feliz de estar de vuelta en Nueva York después de un largo tiempo”, agregó la fuente.

Spears, Maluma y Balvin hablaron de música, así como del lanzamiento del libro de ella, The Woman in me, el cual se presentará en diez días y es el motivo por el cual la cantante se encuentra actualmente en Nueva York.

“¡Colmillo ya afuera! Britney Spears ya la aprobó y Maluma nuevamente mal en el amor”, escribió Balvin al publicar la foto. “¿Quién así como yo en el amor?”, fueron las palabras que eligió el cantante de “Coco Loco” para describir la imagen en su propio perfil de Instagram. Mientras que Britney compartió la postal en una historia de Instagram con la leyenda: “ Viaje rápido a Nueva York. No tengo ni idea quiénes eran estos dos hombres en el restaurante ”.

Exceso de velocidad

El encuentro ocurrió días después de que la cantante fuera detenida en Los Ángeles. Según el sitio TMZ, la estrella de la música pop se encontraba manejando su Mercedes Benz cerca de su casa en Ventura, California, cuando cometió una falta de tránsito. Spears manejaba a unos 98 kilómetros por hora cuando lo permitido en la zona es 65, razón por la cual las autoridades locales le pidieron que frenara y se la llevaron a la comisaría más cercana .

Allí no solo recibió una multa por exceso de velocidad, sino que también le realizaron otra por no contar con la documentación adecuada ya que no tenía en su poder el seguro del auto ni la licencia de conducir. Por este hecho, Britney deberá pagar 1140 dólares antes del 24 de octubre.

Las memorias de Britney

En medio de su divorcio de Sam Asghari, Spears se prepara para presentar ante el mundo el próximo 24 de octubre un libro con sus memorias. Allí, la intérprete contará su verdad y todo lo que vivió a lo largo de los años, desde que se convirtió en una estrella juvenil hasta los últimos y caóticos meses.

La ganadora del Grammy firmó un contrato de 15 millones de dólares con la editorial Simon & Schuster, tras la finalización de su tutela de 13 años para poder contar su versión de los hechos. Una persona que trabaja en dicha empresa reveló que el producto final es “brutalmente honesto y desde el corazón”.

“Es realmente una historia de empoderamiento femenino: ella tomando las riendas de su vida”, reveló la fuente en el mes de abril a Page Six. Por su parte, Spears reveló que “ha dejado el cuerpo entero” en el proyecto y “ha hecho mucha terapia para terminar este libro”.

La tapa del libro que contará la historia de Britney Spears

Según se supo hace unos meses, la actriz de Crossroads quería escribir sus memorias desde que su hermana menor, Jamie Lynn Spears, escribió un libro titulado Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho), que salió a la venta en enero de 2022 y contaba su visión de la situación que atravesaba la estrella de la familia. En ese momento, Britney respondió afirmando que el libro de su hermana estaba lleno de mentiras e incluso la llamó “escoria”.

“El libro de Britney es una historia de triunfo. Abarcará sus momentos más vulnerables, su infancia -siendo una niña con grandes sueños-, su ruptura con Justin Timberlake, el momento en que se afeitó la cabeza y su batalla con su familia por su tutela”, expresó una persona cercana al proyecto. “También es una historia de supervivencia, de una mujer encontrando la manera de salir de la paralizante tutela para encontrar la felicidad. Es una lectura inspiradora, no solo porque muestra la fuerza del espíritu de Britney, sino porque su historia está contada con mucho estilo, ingenio, inteligencia, honestidad y sin ninguna autocompasión“, añadió.

LA NACION