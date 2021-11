Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su separación, tras dos años en pareja

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el fin de su romance, después de dos años de relación . Los artistas le contaron su decisión a sus seguidores a través de un comunicado conjunto que compartieron en las redes sociales.

La cantante, de 24 años, y la estrella del pop canadiense, de 23, informaron a los fanáticos sobre su ruptura en sus respectivas historias de Instagram, en las que aclararon que su intención de continuar su vida por caminos separados se produce en buenos términos.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos está más vivo que nunca”, expresaron primero y añadieron después: “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”. Ambos cantantes también expresaron su agradecimiento a los fans por apoyarlos “desde el principio y de aquí en adelante”.

Mensaje compartido por Cabello en sus historias de Instagram y replicado por Mendes en su perfil de la misma red social

Cabello y Mendes mantienen una amistad desde 2014. Colaboraron por primera vez para la canción “I Know What You Did Last Summer” en 2015 y, cuatro años más tarde, comenzaron una historia de amor que causó furor entre sus admiradores. Si bien inicialmente mostraron con reservas su amor en público, en septiembre de 2019 confirmaron el romance.

La separación de Cabello y Mendes tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que recientemente se les vio celebrando juntos la noche de Halloween y disfrutando de su segundo aniversario de noviazgo el pasado julio en el Caribe. La noticia también generó impacto a raíz de que parecía una pareja consolidada y por las palabras que el canadiense había expresado en agosto pasado al afirmar que la cuarentena se había convertido para ellos en un período de luna de miel en el que pudieron afianzar su relación.

“Camila y yo fuimos muy afortunados porque pudimos tener un momento de calma. Fue la primera vez en seis años que nos pudimos relajar y no trabajar para nada”, decía entonces el artista en una entrevista con Audacy Check In con motivo de la presentación de su tema “Summer of Love”. Y agregaba: “Salíamos a andar en bicicleta por Miami y eso se sentía realmente hermoso”. A la hora de sentarse a escribir la canción que estaba promocionando, todas esas vivencias vinieron a su cabeza. “Estaba escribiendo sobre eso”, afirmó. “Teniendo mucha nostalgia de esos momentos porque sin ellos nos hubiese sido muy difícil encontrar el tiempo para conectar. Realmente nos unió mucho más”, decía.

“Meditación y tequila, llamarte mi señorita. No sabía cuánto te necesitaba, y odio cuando tengo que dejarte”, dice la letra de “Summer of Love”, en la que el músico también aseguraba que tomaría fotos mentales de su chica para cuando llegara el invierno y tuviesen que separarse.

Sin embargo, en junio pasado, Mendes confesaba en una entrevista con Justin Baldoni, conductor del podcast Man Enough, que había vivido un tenso momento con su novia que lo había llevado a reflexionar. Cuando el presentador le preguntó qué era lo que más lo aterraba, el artista de 22 años contó una historia personal que sorprendió a todos. “Le levanté la voz a mi novia y ella me dijo: ‘No me gusta cuando levantás la voz ¿Por qué lo hiciste’. Y en ese momento me puse muy a la defensiva”, relató primero. “Comencé a decir: ‘¡No estaba levantándote la voz a vos!’, y en realidad sí lo estaba haciendo. En ese momento sentí cómo ella se encogía mientras yo me hacía grande y pensé: ‘Dios mío, esto es lo peor’”, agregó. Fue allí que el músico reconoció públicamente uno de sus mayores temores. “Tengo muchísimo miedo de ser diabólico”, dijo a corazón abierto. “No quiero ser malo”, enfatizó.

El pasado septiembre, Camila Cabello fue fotografiada llorando en Nueva York mientras Shawn Mendes la consolaba besándola un par de veces mientras desayunaban en el restaurante Jack's Wife Freda en el área del Soho de Manhattan. Ese día, la pareja asistió a los MTV VMA de 2021 en Brooklyn Backgrid/The Grosby Group

Después de ese intercambio de palabras, la pareja tuvo una “conversación muy profunda” sobre lo que pasó durante la discusión. “Puede que incluso haya algo malo dentro de mí, y tengo que aceptar que eso existe”, reflexionó el cantante. “Y esa otra parte de mí solo tiene que estar aquí, y tenemos que trabajar juntos hasta que eventualmente se vaya todo el trauma y las torceduras, y eso está bien”, dijo. Fue Cabello la que tuvo las palabras justas tras la discusión para consolarlo. “Yo lo tomé como que pasó desde mi maldad y mi miedo, y ella me reconfortó. Luego me llevó unos 20 minutos en los que estuvimos separados leyendo, para poder volver a ella y sentir: ‘Dios, eso fue mucho y yo realmente lo siento’”, culminó.

Meditando. Hace apenas unos días, los paparazzi lo captaron a Shawn Mendes caminando solo por las calles de Toronto TIDCA-34

Sin embargo, a finales de octubre pasado, los rumores de una posible separación ya se hacían oír, aunque Cabello se encargó de desmentirlos con un irónico posteo. “¿Cuándo... planeabas decírmelo Shawn Mendes?”, escribió Camila desde sus historias de Instagram junto con una foto de la revista en la que se afirmaba que se había separado de su novio. Fue entonces que Shawn le contestó desde su red social con una foto en la que ambos se ven abrazados. A pesar de ese intento de dar por terminada las especulaciones, finalmente pocas semanas después ambos le ponen un punto final a su romance.