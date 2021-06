El miedo que surgió en Shawn Mendes tras levantarle la voz a su novia, Camila Cabello

En su búsqueda diaria por ser cada vez una mejor persona, Shawn Mendes analiza sus comportamientos y trata de no volver a repetir todo aquello que sienta que estuvo mal. Este lunes, durante una entrevista, el cantante relató un tenso momento que vivió con su novia, Camila Cabello, y cómo eso le provocó temor y lo dejó pensando.

Cuando Justin Baldoni, conductor del podcast Man Enough, le preguntó qué era lo que más lo aterraba, el artista de 22 años contó una historia personal que sorprendió a todos.

“Le levanté la voz a mi novia y ella me dijo: ‘No me gusta cuando levantás la voz ¿Por qué lo hiciste’. Y en ese momento me puse muy a la defensiva”, relató Mendes. “Comencé a decir: ‘¡No estaba levantándote la voz a vos!’, y en realidad sí lo estaba haciendo. En ese momento sentí cómo ella se encogía mientras yo me hacía grande y pensé: ‘Dios mío, esto es lo peor’”, agregó.

Fue allí que el músico reconoció públicamente uno de sus mayores temores. “Tengo muchísimo miedo de ser diabólico”, dijo a corazón abierto. “No quiero ser malo”, enfatizó.

Después del ese intercambio de palabras, la pareja tuvo una “conversación muy grande y profunda” sobre lo que pasó durante la discusión. “Puede que incluso haya algo malo dentro de mí, y tengo que aceptar que eso existe”, reflexionó el cantante. “Y esa otra parte de mí solo tiene que estar aquí, y nada más tenemos que trabajar juntos hasta que eventualmente se vaya todo el trauma y las torceduras, y eso está bien”, dijo.

Fue Cabello la que tuvo las palabras justas, tras la discusión, para consolarlo. “Yo lo tomé como que pasó desde mi maldad y mi miedo, y ella me reconfortó. Luego me llevó unos 20 minutos en los que estuvimos separados leyendo, para poder volver a ella y sentir: ‘Dios, eso fue mucho y yo realmente lo siento’”, culminó.

Mendes y Cabello se conocieron en 2014 y luego de ser grandes amigos durante un tiempo, en 2019 confirmaron que estaban en pareja. La relación, sólida y consolidada, podría ir más allá en un futuro cercano, ya que hay rumores de compromiso y casamiento.

