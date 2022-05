Catarina Spinetta y Nahuel Mutti: se conocieron en el colegio, se enamoraron en un boliche, tuvieron tres hijos y una historia de amor que duró 24 años

Sorprendió la separación de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, después de 24 años juntos, 21 de casados y tres hijos: Angelo (21), Benicio (19) y Justino (11). De perfil bajo, siempre se mostraron como una familia muy unida, una pareja muy compinche que disfrutaba compartiendo tardes de sol y mates en su casa de Ingeniero Maschwitz. La separación fue en buenos términos y el motivo, el desgaste. Al menos eso es lo que dicen ellos.

Muchos creen que se conocieron en los pasillos de un canal de televisión, pero sus caminos se cruzaron mucho antes. Iban al mismo colegio, el Julio Argentino Roca, aunque a distintos años, y fue Mutti quien “la fichó” a Cata cuanto ella tenía 13 años y él, uno más. Sin embargo, ella no lo registró.

Ya terminada la escuela secundaria, volvieron a cruzarse en una discoteca de Almagro. “Tenía un enigma gigante con él, porque me miraba y nunca me hablaba”, confesó la hija del Flaco Spinetta alguna vez. “Fuimos un año al Roca. Ella iba a otro grado y a mí me gustaba esa chica que tenía las zapatillas de Michael Jackson. A los 14, le dije a mi mamá: ´conocí a la mamá de mis hijos’”. Y tenía razón. “Nos enamoramos en la noche. Yo iba a un boliche que se llamaba El C.O.D.O., y ella también. Me enamoré viéndola bailar, pero ella estaba de novia. Por respeto, nunca me acerqué y un día leí en una nota que se había separado, entonces la siguiente vez que la vi, le dejé mi teléfono en un papelito y le dije: ‘Si querés, llamame’. Diez días después me llamó y estuvimos saliendo un mes, conociéndonos, yendo a comer, al cine, a charlar. Al mes nos besamos y no nos separamos nunca más”, le contó Mutti a LA NACION.

Según recordaron ambos actores alguna vez, en esa primera cita se conquistaron en cinco minutos y uno de los ingredientes principales fue la risa. “Me hizo reír mucho y fue súper importante”, dijo ella. “Fuimos a tomar un helado y no pasó nada, sólo charlamos y nos reímos mucho”, acotó él.

Se fueron a vivir juntos al poco tiempo de estar saliendo y se casaron en el verano de 2001. Cuando cumplieron 21 años de casados, el pasado 19 de enero, ella posteó en sus redes: “24 años de amor. Si cierro los ojos, recuerdo la sensación de nervios antes de nuestro primer beso y mi pregunta: ‘¿y si nos damos un beso a ver si se nos pasa la vergüenza?’ Que no termine nunca. Te amo”. Ese mismo día, él también volcó sus emociones en sus redes: “Date: Era el año 1991, lo supe y se lo dije a mis padres “hoy conocí a la madre de mis hijos” al volver del colegio Roca del Barrio de Belgrano R, colegio con mala fama lleno de rebeldes sin causa, el pozo de los soñadores, y fue ahí en un pasillo iluminada corrías con tus zapatillas Michael Jackson. No compartíamos ni curso ni año, el edificio era mi referencia de que estábamos cerca aunque nunca me animé a decirte nada, esperaba el momento indicado y el lugar preciso para la odisea de la conquista pero para eso pasaron varios años en los que cada uno se fue por ahí con su bagaje, curtiéndose de vida. En mí estaba la seguridad de que el destino nos iba a encontrar, entonces simplemente no desesperé y dejé al tiempo que nos encuentre cara a cara y en un amanecer de 1997 cerrando El C.O.D.O. luego de bailar, porque no parabas de bailar, me acerqué con un papel y el número de teléfono de mi casa anotado. Te lo entregué y te dije que si querías me llamaras, confié y una semana más tarde lo hiciste. Combinamos para ir al cine y detrás de esa cortina empezó una película que hoy 19 de enero 2022 cumple 24 años y esa historia sigue escribiéndose. No sé si es una comedia, un drama pero te aseguro que una aventura completa, llena de emociones. Siempre en mí corazón. Te amo”.

A pesar de que los dos siguen ligados al mundo del arte, casi no aparecen frente a cámaras: ella es DJ, artista plástica y protectora de la obra de su padre, LUis Alberto Spinetta; él es productor. Tampoco suelen dar notas, aunque hace algunos años dijeron: “Además de ser pareja, habernos casado y formar una familia, seguimos siendo amigos. Pasan los años y continuamos planeando y riendo juntos, bancándonos en las buenas y en las malas”, coincidieron. También en otra entrevista, Mutti dijo sobre su, entonces, mujer: “Pasamos por todo lo que te puedas imaginar y nos conocemos hasta los huesos. Tenemos una unión almática. Nos une el amor y si hay amor y es con amor, todo se acepta”. Ella también dice algo parecido cuando habla de Mutti: “Hace muchos años que estamos juntos y lo manejamos bastante bien. Con Nahuel, después de tantos años, tenemos una comunicación telepática. Creo que los sueños en común y el respeto logran hacer avanzar cualquier relación. Nadie tiene la vaca atada, las relaciones son un laburo diario. Creo en el amor. Mucha gente no cree porque tuvo una mala experiencia, pero yo sí y me funciona, pero es un trabajo diario”.

Nahuel Mutti y Cata Spinetta en José Ignacio, en el último verano Ramiro Souto / RS Fotos

En sus redes sociales, Mutti confirmó la noticia de la separación que sorprendió a propios y extraños: “Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas”. Y sumó una última frase: ”Nada nunca es eterno ni aquello que fue ni ahora lo que es, todo es movimiento y como hoy está aquí, mañana puedo partir o regresar, dinámica y fluida la vida y el amor eterno si es verdadero”.