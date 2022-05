Catarina Spinetta y Nahuel Mutti se separaron tras 24 años juntos: ¿cuál fue el motivo?

Luego de 24 años de relación, Catarina Spinetta y Nahuel Mutti tomaron la decisión de separarse, según informó el viernes el periodista Ángel de Brito en LAM (América TV). “Por ahora está todo bien, no hay ningún problema”, explicó el conductor del ciclo de espectáculos y reveló cuál fue el motivo de la ruptura.

“La voy a tirar, no voy a dar ningún tipo de enigmático. Se separaron, después de mucho tiempo, Catarina Spinetta y Nahuel Mutti”, aseguró De Brito y sorprendió a las panelistas del programa. El conductor ya había dado algunas pistas el día anterior, pero nadie esperaba que los protagonistas sean Spinetta y Mutti.

El conductor aclaró que la separación se dio en buenos términos y dijo que fue el “desgaste” de los años lo que motivó a la pareja a terminar la relación. “Están separados Nahuel Mutti y Catarina Spinetta, que tienen tres hijos [Ángelo (21), Benicio (19) y Justino (11)] , y como 25.000 años de matrimonio”, bromeó De Brito. “Un montón, pero re compañeros... viajes juntos”, apuntó por su parte la panelista Pía Shaw. “Y bajo perfil”, acotó el conductor.

La noticia tomó por sorpresa al mundo de la farándula, ya que nadie imaginaba el final de esta pareja histórica. Precisamente, en enero de este año, Catarina utilizó su cuenta de Instagram para celebrar sus 24 años de relación con el actor de Verano del 98. En un romántico posteo repleto de fotos de su historia, la hija del “Flaco” Spinetta le declaró nuevamente su amor a Mutti.

Una foto retro de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta (Foto: Instagram @catarinaspinetta)

“24 años de amor. Si cierro los ojos recuerdo la sensación de nervios antes de nuestro primer beso y mi pregunta ‘¿y si nos damos un beso a ver si se nos pasa la vergüenza?’”, rememoró la DJ. “Que no termine nunca. Te amo, Nahuel Mutti”, cerró la publicación. En septiembre iban a cumplir 21 años de casados.

El actor también hizo su propio posteo ese día, y recordó cómo fue aquella primera vez en la que sintió que esa chica iba a ser la madre de sus hijos. “Era el año 1991, lo supe y se los dije a mis padres: ‘Hoy conocí a la madre de mis hijos al volver del colegio Roca del barrio de Belgrano R, colegio con mala fama lleno de rebeldes sin causa, el pozo de los soñadores’”, escribió Mutti.

Una postal veraniega de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta (Foto: Instagram @catarinaspinetta)

Y agregó: “Fue ahí, en un pasillo, iluminada corrías con tus zapatillas Michael Jackson. No compartíamos ni curso ni año, el edificio era mi referencia de que estábamos cerca, aunque nunca me animé a decirte nada, esperaba el momento indicado y el lugar preciso para la odisea de la conquista”.

El actor dijo que confió su suerte al destino, y que finalmente en un amanecer de 1997 la tuvo frente a frente. “No desesperé y dejé al tiempo que nos encuentre cara a cara y en un amanecer de 1997 cerrando el C.O.D.O. luego de bailar, porque no parabas de bailar, me acerqué con un papel y el número de teléfono de mi casa anotado. Te lo entregué y te dije que si querías me llamaras, confié y una semana más tarde lo hiciste”, recordó.

Nahuel Mutti y Catarina Spinetta en los comienzos de su relación (Foto: Instagram @nahuelmutti)

En la primera cita fueron al cine, según explicó Mutti. “Detrás de esa cortina empezó una película que hoy, 19 de enero 2022, cumple 24 años y esa historia sigue escribiéndose. No sé si es una comedia un drama pero te aseguro que una aventura completa, llena de emociones. Siempre en mí corazón. Te amo”, cerró el posteo.