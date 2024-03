Escuchar

A Catarina Spinetta se la ve feliz. Habitué de los eventos más exclusivos, la DJ y actriz recorre la vida nocturna de Buenos Aires con una gran sonrisa en la cara y en compañía de su flamante novio. Luego de confirmar su relación con un mensaje en sus redes sociales, la hija del Flaco Spinetta posó para los fotógrafos con su nuevo amor en dos oportunidades. La última, durante la inauguración de un restaurante en Palermo.

La más reciente aparición en público de la pareja fue durante la apertura de Mero Mediterráneo. Entre varias figuras locales, la de Spinetta resaltó. Es que la actriz llegó de la mano de Andrés Mercau, el hombre que desde hace unos meses se adueñó de su corazón.

Catarina Spinetta junto a su novio, Andrés Mercau, y el productor Gastón Portal

Para la velada, Catarina optó por un vestido negro con breteles finos, que combinó con un cinturón y botas de caña alta en color suela. Mercau, por su parte, eligió un look más rockero: camisa estampada, jean negro, mocasines y campera de cuero a tono. Además de degustar los platos del lugar, compartieron brindis y charlas con otros famosos que se acercaron hasta el lugar, como Gastón Portal.

La semana pasada, Spinetta y Mercau también sonrieron para las cámaras en el festejo de cumpleaños de un reconocido relacionista público. En esa ocasión, la pareja compartió una cena con sushi y varios tragos de autor.

Blanqueo de San Valentín

Spinetta eligió una fecha muy especial para contarle al mundo sobre su nueva relación. El 14 de febrero, con motivo del festejo del día de San Valentín, la también conductora publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mensaje de amor que no dejó lugar a dudas. “Besame mucho”, escribió, junto a un corazón rojo. De inmediato, agregó una declaración que no dejó lugar a dudas: “Te amo, @andycero6″. Para graficar la situación, eligió una serie de fotos y videos de la pareja: en la playa, a los besos, caminando de la mano, de vacaciones o simplemente riendo juntos.

Si bien no se sabe mucho de la vida de Mercau, según las fotos de su Instagram se puede inferir que es amante de los deportes y que disfruta mucho de la vida al aire libre.

Un mensaje que causó preocupación

Nahuel Mutti compartió un mensaje en las redes sociales, en donde habló de la soledad, la angustia y la depresión

El mismo día que Catarina eligió para compartir su felicidad; Nahuel Mutti, su ex, hizo catarsis en las redes sociales y habló de “soledad, depresión, angustia y dolor”. Muchos pensaron que el actor estaba pasando por un momento difícil en lo sentimental, que había perdido a un ser querido o que, en el día de los enamorados, le estaba mandando un mensaje en clave a quien fue su pareja por más de 24 años.

“Hay luz en algún lugar y la encontraré. Soledad, depresión, angustia y dolor. Sé lo que es por gracia o por desgracia. Todo y más, empatizo con los rotos, tristes, solitarios, dementes y perdidos, a los que sufren pérdidas, cuentan conmigo porque pertenecemos al mismo barco”, iniciaba el posteo. “Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico. Tuve lo que quise y perdí lo que quería. Amores que parecían eternos murieron y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente. No creer en nada, sentirse como un muerto”, seguía.

Nahuel Mutti en Instagram instagram.com/nahuelmutti

“Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente. Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro me mantiene vivo. Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré”, cerraba la misiva.

“ A veces no me doy cuenta que hay gente que lee del otro lado y que puede tener tanta repercusión lo que escribo. En realidad, lo que quería expresar no era en contra de nadie ni dedicado a nadie en particular tampoco, aunque por ahí se pueda interpretar así ”, le explicó Mutti a LA NACIÓN en ese momento.

La ruptura tras 24 años de amor

Nahuel Mutti y Catarina Spinetta en los comienzos de su relación (Foto: Instagram @nahuelmutti)

A principios del 2022 comenzaron a sonar los rumores de una crisis entre Spinetta y Mutti, quienes comenzaron a salir cuando eran muy jóvenes y formaron una familia con Ángelo, Benicio y Justino, sus tres hijos. Se habló de desgaste de la relación y ellos, perfil bajo, no dijeron nada públicamente.

Sin embargo, como el rumor crecía, Mutti posteó en sus redes sociales: “Público conocimiento. Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas”, escribió en mayo de ese año.

Catarina Spinetta junto a sus hijos Benicio Justino y Ángelo en una postal del 2022 Gentileza Grupo Mass

Catarina y Nahuel se conocieron mientras cursaban el secundario en el mismo colegio y empezaron a salir en pleno éxito de Verano del ‘98, tira que emitía Telefe y que él protagonizaba. Fue un flechazo. Pronto se fueron a vivir juntos y se casaron en el 2001.

