La primera vez que Catherine Zeta-Jones pisó la Argentina fue en 1999: vino a presentar La emboscada, la película que protagonizó con Sean Connery, y entre un reportaje y otro se propuso probar todos los cortes de carne del menú. “A las ocho me comía una vaca y después me iba a ver tango”, cuenta entre risas en diálogo con LA NACION. “Fueron los tres días más felices de mi vida”.

Esta vez, el motivo de la charla es Kill Jackie, el thriller de ocho episodios que protagoniza y del que también es productora ejecutiva. Allí interpreta a Jackie Price, una exnarcotraficante que lleva dos décadas dedicada a vender obras de arte, hasta que descubre que siete asesinos a sueldo van tras ella y decide adelantárseles. El proyecto -que aterrizará el 11 de diciembre en exclusiva por Universal+- dio pie para retomar una conversación que había empezado en aquel viaje. En 1999, Zeta-Jones le decía a este diario que en Hollywood los hombres todavía ponían todas las reglas. Ahora cuenta cuánto tardó en ver un cambio y qué disfrutó de poder proponer, junto con el equipo, otra manera de mirar una escena.

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—Hola Catherine, te saludamos desde la Argentina. Estuviste hace poco en la Patagonia con tu familia, ¿verdad?

—Sí, estuve. También recuerdo que hace muchos años fui a Buenos Aires para promocionar Entrapment, una película que hice con Sean Connery. Y me comí todos los cortes de carne que había. ¡Todos! El menú era así de grande. ¿Y sabés qué más hice? No dormí. Casi no dormí en tres noches porque todas las noches salía a ver tango.

—¿Y también bailaste tango? Sos una gran bailarina.

—No, tango no. Iba a mirar. Es espectacular. Yo bailo, pero jamás vi a nadie bailar tango como en Buenos Aires. Jamás. Era la una de la mañana, se encendía el reflector y yo me quedaba mirando hasta las cuatro y media. Después dormía tres horas y me iba a que me peinaran y maquillaran para hacer entrevistas. A las ocho me comía una vaca y volvía a ver tango. Fueron los tres días más felices de mi vida.

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—¡Qué maravilla! ¿Y tomaste vino también?

—No, no, no. Pero me alojé en el mismo hotel en el que se había quedado Madonna cuando filmó Evita [en La Mansión del Four Seasons Hotel Buenos Aires]. De verdad, fueron los mejores tres días de mi vida.

—Catherine, volvé. Te estamos esperando.

—Voy a volver. Quiero revivir todo eso sin tener que trabajar.

Catherine Zeta Jones, en una escena de Kill Jackie Prensa Universal+

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—En esa visita a Buenos Aires, en 1999, le dijiste a LA NACION que en Hollywood los hombres todavía ponían todas las reglas. Hoy sos productora ejecutiva de Kill Jackie. ¿Cuánto cambió Hollywood desde entonces?

—Llevó mucho tiempo, pero cambió, y cambió para bien. Eso me alegra. Ser productora ejecutiva de Kill Jackie me dio mucho control creativo… Aunque “control” no es la palabra. Fue una colaboración creativa con el equipo. Lo disfruté tanto que volvería a hacerlo. Cuando llego al set, me encanta aportar ideas, proponer otra manera de mirar una escena. Y pude hacer eso. ¡No puedo creer que haya sido en 1999! Viajé con mi hermano. Él estuvo conmigo y todavía hablamos de ese viaje.

—En Kill Jackie, tu personaje se reinventa. Cuando mirás tu propia carrera, ¿en qué momento sentís que empezó un nuevo capítulo para vos?

—Empecé muy chica. Tenía nueve años cuando hice mi primera producción teatral profesional. Creo que mi vida cambió cuando Steven Spielberg me vio en televisión y me pidió que hiciera una audición para La máscara del Zorro. Me dieron el papel y, cuando se estrenó la película, mi carrera se volvió internacional. Y, curiosamente, fue la película en la que me vio mi marido [Michael Douglas], cuando todavía no era mi marido, y se enamoró de mí. Por eso esa película tiene un lugar muy especial en mi corazón. Además, pude volver a trabajar con Anthony Hopkins, que hacía de mi padre, y trabajar con Antonio Banderas. ¡Los dos mejores Antonios del mundo!

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—Jackie intenta dejar atrás su pasado. Cuando mirás tu propia vida, ¿hay algo que te hubiera gustado dejar atrás?

—Las inseguridades que tenemos muchas mujeres cuando somos jóvenes. Y no hablo solo de mi trabajo como actriz. A veces me pasaba más tiempo preocupándome por lo que los demás iban a pensar de mí, cuando ni siquiera estaban pensando en mí. Me habría gustado ahorrarme eso. Pero también es parte de ser joven, de ser un poco inmadura, en el buen sentido, y vulnerable.

—Puede sorprender que te describas como vulnerable. Desde afuera, se te ve muy segura.

—Las mujeres somos muchas cosas a la vez. Tenemos fortaleza, vulnerabilidad, determinación. Yo me reconozco en todo eso. Y si repasás mi carrera, muchos de los personajes que interpreté tienen sus defectos. Eso es algo que siempre me gusta encontrar en un personaje. Jackie es un buen ejemplo. Es un poco rara, tiene sus defectos y, aun así, terminás enamorándote de ella.

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—¿Y hay algo de tu pasado que siempre vas a llevar con vos?

—¿Te referís a algo emocional o a algo físico?

—A algo de tu historia que siempre lleves con vos.

—Nunca me olvido de dónde vengo. En el mundo del espectáculo hay un dicho que siempre tengo presente. “Tratá bien a la gente con la que te cruzás cuando vas subiendo, porque nunca sabés cuándo la vas a necesitar al bajar”. Nunca se me subió la fama a la cabeza ni sentí que estaba por encima de nadie. Al final del día, soy una actriz y tuve suerte. Trabajé mucho, sí, y también tuve suerte. Pude trabajar con gente extraordinaria y tener una carrera larga. Me siento muy afortunada por eso. Y amo lo que hago. Amo, amo, amo actuar.

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