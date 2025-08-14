Catherine Zeta-Jones reveló a qué se dedicaría si no fuera actriz y sorprendió con su respuesta

Catherine Zeta Jones es una de las actrices más populares de Hollywood. La intérprete -que ha conquistado a la audiencia con títulos como Chicago, La máscara del Zorro y La nueva gran estafa- acaba de volver a la pantalla con la segunda temporada de Merlina, la serie de Netflix en la que encarna a la icónica Morticia. Mientras habla de cómo es ponerse en la piel de este legendario personaje, la mujer de Michael Douglas reveló a qué profesión se dedicaría si no fuera actriz.

Fue en un mano a mano con su coprotagonista, Jenna Ortega, para la revista People que la actriz hizo referencia a sus pasiones por fuera de la actuación. “Creo que me dedicaría a la arquitectura y al diseño de interiores. Debo decir que es una pasión y estoy pensando en hacer un curso en línea para obtener un título en eso”, contó la artista de 55 años.

Al escuchar su declaración, su compañera de set se sorprendió y le pidió consejos para decorar su hogar. “Si entrás a mi casa parece que no vive nadie. Solo hay libros por todo el suelo”, dijo Ortega. Casi sin dudarlo, Zeta-Jones asumió el desafío: “¡Dame las dimensiones, dame algo de estética! Te enviaré ideas geniales. Me encanta hacer eso, sobre todo con el dinero de otros”, bromeó.

Desde hace un tiempo, la actriz galesa pone en práctica esta predilección por el interiorismo a través de su propia marca Casa Zeta Jones, donde da tips sobre cómo transformar hogares en espacios más acogedores. Su buen gusto por la decoración no solo queda demostrado en sus consejos sino también en sus tres casas: la de Nueva York, la de Swansea (en Gales) y la de las Bermudas. De hecho, cada vez que la intérprete publica imágenes de sus viviendas, lo hace usando el hashtag #StyleByZeta.

El posteo de Catherine Zeta Jones desde el baño de su casa Instagram

“Baño, pizza y cama para mí. Domingo a la noche. Que tengan una buena semana y no olviden cuidarse”, escribió en sus redes junto a una imagen donde se la ve apoyada en una chimenea de mármol con cuadros, esculturas de lujo y un sillón de plumas. A simple vista, cualquiera podría pensar que se trata del living de alguna de sus mansiones; sin embargo, los seguidores de la actriz quedaron sin palabras cuando descubrieron que se trataba del baño neoyorquino de la actriz.

Casi familia

La actriz aseguró que la decoración de interiores es su otra gran pasión Getty Images - Anadolu

Zeta-Jones y Ortega se conocieron en el rodaje de Merlina, la serie de Netflix que revive el universo de la Familia Addams. Mientras la actriz interpreta a la matriarca Morticia, la joven de 22 años se luce como su ingeniosa hija adolescente.

“Creo que algo que me resonó profundamente y estoy segura de que también a todos, fue la idea de mantener a nuestros personajes arraigados en el realismo. Se puede exagerar la caricatura, siempre y cuando esté arraigada en la realidad”, reflexionó Zeta-Jones sobre cómo fue darle vida a este personaje que fue interpretado por varias actrices a lo largo de los años.

“Respeto a todas las que me han precedido porque todas tenían cualidades maravillosas. Meterme en la piel de un papel como Morticia es como interpretar a Lady Macbeth. Miles de grandes actrices interpretaron a Lady Macbeth a lo largo de los siglos, pero Judi Dench lo hizo diferente. Judi Dench lo hizo a su manera. Así que me siento honrada de estar en una línea tan destacada”, agregó sobre su propia versión.

La segunda temporada de Merlina ya está disponible en el catálogo de Netflix Netflix

Ortega no solo halagó su trabajo en pantalla, sino que aseguró que la actriz es un gran referente para ella. “No es por echar humo, pero siento que me tomo muy en serio todo lo que decís, ya sea una broma o sobre el negocio y el trabajo. Te respeto, respeto tu historia y tu cine. Siento una inmensa pasión por vos. Siento que no te tomás demasiado en serio a vos misma, pero sí te tomás tu oficio muy en serio. Tenés un gran equilibrio y una gran comprensión de lo que significa trabajar en esta industria, y creo que me gustaría ser como vos en ese sentido”, expresó haciendo emocionar a su madre en la ficción.

Por su parte, la artista de 55 años le agradeció sus palabras y aseguró verse reflejada en ella en varios aspectos. “Siento que soy parte de vos y vos sos parte de mí de una manera encantadora. Antes que nada, creo que tenemos un impulso y un aprecio por lo que hacemos como arte, a diferencia de las celebridades en general. Tenemos un sentido del humor que ambas captamos”, reconoció. Con un gran parecido físico, Zeta-Jones agregó: “A veces miro fotos mías de joven, y nos parecemos mucho. Incluso Carys (su hija de 22) dijo que se puede ver mucho a Jenna en las fotografías”.