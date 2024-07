Céline Dion, muy cerca de hacer su regreso a los escenarios en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

Escuchar

Todo parece preparado y casi listo para que Céline Dion regrese a los escenarios este viernes y nada menos que en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Hasta ahora no hay confirmación oficial, pero la presencia de la estrella canadiense en un lujoso hotel de París no hizo más que acelerar los crecientes rumores, hasta ahora no desmentidos, de una reaparición pública que algunos medios influyentes como Variety dan por hecha.

No trascendió hasta ahora ningún detalle sobre esta actuación, la primera desde que Dion reveló sin vueltas que padece el síndrome de la persona rígida , una rara enfermedad neurológica autoinmune que paraliza diferentes partes del cuerpo al extremo de provocar caídas, fuertes espasmos musculares y una rigidez corporal progresiva. “Es como si una mano te estrangulara”, dijo hace pocos días la estrella a la cadena estadounidense NBC.

Así llegó Dion el 17 de junio pasado a la proyección especial que se hizo en Nueva York del documental en el que cuenta sus problemas de salud CINDY ORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de las crecientes dificultades que tiene para desplazarse, Dion adelantó en otra entrevista, realizada en abril pasado, que su vuelta a los escenarios no se demoraría por mucho tiempo. “ Elegí trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con la ayuda de un equipo médico. Quiero hacer lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel! ”, le dijo a Vogue Francia. ¿Qué mejor ocasión para hacerlo que participar en un lugar privilegiado de la ceremonia inaugural de París 2024?

Pero al mismo tiempo no esconde cierto temor que condiciona el anhelo de su vuelta a partir de los condicionamientos que surgen de su estado de salud actual. “ Durante cuatro años me estuve diciendo a mí misma que no voy a volver atrás, que estoy lista, aunque a veces no lo estoy… Tal como están las cosas, no pudo quedarme aquí y decirte: sí, vuelvo dentro de cuatro meses. No lo sé. Mi cuerpo lo dirá ”, agregó en esa conversación con Vogue Francia.

El sueño de actuar junto a la Torre Eiffel, el gran símbolo de París, podría concretarse este viernes durante el gran espectáculo inaugural de los Juegos Olímpicos, que se anticipa como un imponente desfile náutico a lo largo del Sena. El punto final del recorrido será un punto próximo a los Jardines de Trocadero, frente a la Torre. Será la primera vez en toda la historia de los juegos que la ceremonia de apertura (de la que participarán más de 3500 actores, bailarines y músicos) se realizará fuera de un estadio.

Celine Dion en la entrega de los premios Grammy 2024 AP - Invision

De concretarse esta participación, como todos esperan, Dion volvería a ser protagonista de una ceremonia inaugural olímpica, ya que estuvo en Atlanta 1996 . Ahora, toda la atención de los medios está puesta en el hotel Le Royal Monceau, ubicado a apenas 500 metros del Arco del Triunfo. Allí está alojada Dion desde ayer y también lo hace Lady Gaga, otra figura de la que se viene hablando mucho en los últimos días como posible protagonista de la ceremonia inaugural.

El síndrome de la persona rígida, una enfermedad genética que afecta a uno en un millón y no tiene hasta ahora cura conocida, no le impidió a Dion sumar su voz al video oficial que acompaña la presencia de los atletas canadienses en París 2024, L’Invincible Courage, que también cuenta con la participación del actor Michael J. Fox.

El impacto de la enfermedad sobre el cuerpo y el ánimo de Dion se muestran sin restricciones en un largometraje documental (Yo soy: Céline Dion) disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

LA NACION