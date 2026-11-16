Charli D’Amelio: gana 18 millones de dólares al año y tras un año lejos de su familia, tomó las riendas de su negocio

Tal vez el nombre de Charli D‘Amelio no le suene demasiado a la mayoría de los adultos. Pero quienes tienen hijos adolescentes reconocerán sus movimientos en un segundo. La reina indiscutida de TikTok es la responsable de esos pasos coreográficos que muchos chicos ensayan frente al espejo una y otra vez mientras sus padres les piden que hagan sus tareas, levanten la ropa tirada en el piso o que por favor dejen de mirar el celular al menos por un minuto.

Cuando subió su primer video en la plataforma practicando para una de sus clases de baile, Charli tenía quince años y para sorpresa de todos pero sobre todo de ella, las imágenes se volvieron virales. Muy virales. Cinco meses después de su primer posteo ya tenía un millón de seguidores en TikTok y para noviembre de 2020 se convirtió en la primera creadora de la plataforma en alcanzar los 100 millones de suscriptores. Ahora, a los 22 años, la joven que según Forbes gana cerca de 18 millones de dólares al año, dijo basta. Con algunas similitudes con el estado actual del vínculo entre Tini Stoessel y sus padres, por estos días Charli se comunica con los suyos a través de abogados que están tratando de desentrañar los lazos económicos que se establecieron cuando la bailarina cursaba el tercer año del secundario que abandonó para ir en busca de fama y fortuna para toda su familia.

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Charli D'Amelio en los premios Grammy Jordan Strauss - Invision

No están confirmados los rumores que señalan que sus padres, Marc y Heidi, habrían establecido cuentas offshore a espaldas de su hija. Ellos lo niegan y Charli también dice que no cree que sus padres le hayan robado pero, al mismo tiempo, en más de una ocasión mencionó que desconoce muchos detalles de sus negocios dando a entender que sus padres y representantes la habían mantenido intencionalmente desinformada.

Lo cierto es que el éxito repentino y arrasador creado por ella resultó en que toda su familia, papá Marc, mamá Heidi y su hermana mayor Dixie, se sumaran al emprendimiento viral con sus propios posteos en los que relataban la revolución que la fama había traído a sus vidas, su mudanza de Connecticut a una mansión en Los Ángeles y los muchos contratos que firmaban para promocionar marcas, crear líneas de ropa, perfumería y hasta su propio pochoclo. Y, la joya de la corona de la familia D’Amelio, el reality show que produjo Disney.

“Le dije a mi terapeuta: ”Lo último que quiero es ser una estadística más. No quiero ser otra chica a la que Hollywood le arruinó la vida”, decía Charli en una extensa entrevista con The Hollywood Reporter publicada hace unas semanas. Allí habló sobre experiencia en Broadway dónde formó parte del elenco del musical &Juliet durante casi un año y cómo por primera vez en su vida se hizo las preguntas que no había tenido tiempo de considerar y mucho menos de responder. “Quién soy?, ¿Qué soy?, ¿Tengo un color favorito? ¿Tengo cualquier cosa favorita? Me di cuenta de que no sé nada sobre mí, así que me tuve que enfrentarme con la dura verdad: ¿quién soy al final del día cuando todos se van y a nadie le importa que soy Charli D’Amelio?”, admite en el reportaje en donde se intenta desentrañar las contradicciones que su figura representa en el ecosistema de una cultura que vive y muere a través de las redes.

Para muchas adolescentes, ella es el ejemplo más acabado del éxito: una desconocida que sin necesidad de pasar por el filtro de Hollywood encontró la fama siendo ella misma y sin salir de su habitación. Una aparente bendición que se volvió algo mucho más complejo y oscuro cuando ser ella misma se convirtió en su trabajo de tiempo completo, las 24 horas al día.

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Heidi, Dixie, Marc y Charli D'Amelio en una imagen promocional del reality show que protagonizaron durante tres temporadas

Las grietas del experimento Charli D’Amelio resultaban evidentes desde el comienzo pero nunca fueron tan claras como durante las tres temporadas del reality show familiar disponible en Disney+. Cada uno de los 28 episodios del ciclo comienza con una placa advirtiendo que el contenido del programa contiene escenas que lidian con problemas de salud mental, un llamativo aviso cuando lo que se supone que se está por ver es un ciclo familiar sobre una talentosa adolescente y su familia.

En realidad, los capítulos muestran a Charli como una joven que apenas habla, retraída y lidiando con la mirada del mundo, de todo el mundo. Tanto ella como su hermana sufren en cámara por el acoso que padecen de los mismos usuarios de las redes que las hicieron famosas.

Un falso anuncio sobre la muerte de Charli se destaca entre los millones de mensajes negativos, ofensivos, siniestros, que recibía al momento de las grabaciones del reality. Allí también se ven escenas premonitorias de lo que vendría como aquella del primer episodio en el que la familia se sienta para discutir sus planes para el próximo año junto a su representante, al que se ve notablemente entusiasmado con las 23 carpetas que detallan las propuestas de negocios que recibieron desde su llegada a Los Ángeles. Charli, muda, parece asustada mientras su hermana pregunta con preocupación dónde quedó la carpeta que le permita ser una adolescente. “Todavía tengo esas carpetas. Se aceptaron hacer 23 proyectos grandes en un año. Yo acababa de cumplir 16 años”, recuerda D’Amelio en su charla con The Hollywood Reporter.

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Aunque afirma sentirse una privilegiada y estar agradecida con la vida que le consiguió su fama, la bailarina también desliza comentarios que dan a entender que el alejamiento de más de un año que lleva con sus padres y su hermana, más allá de los chismes y la curiosidad que genera en el público, no tiene solo un origen económico.