Tini Stoessel y su papá sellaron un acuerdo: qué porcentaje se quedaría cada uno de la familia

El vínculo profesional entre Martina “Tini” Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un período de extrema reserva tras la difusión de los resultados de una auditoría contable. Según trascendió en el programa LAM, emitido por América TV, la artista habría definido una reestructuración de su patrimonio, acumulado durante los últimos 15 años de carrera, desde sus inicios en la tira juvenil Violetta hasta la finalización del tour Futttura. Los abogados de la cantante habrían elaborado un documento técnico que detalla una masa patrimonial calculada en 89 millones de dólares.

La periodista Pilar Smith reveló los porcentajes que, de acuerdo con el escrito, Tini Stoessel habría asignado a cada integrante de su entorno familiar directo. Según este esquema, la ícono pop retendría el 70% del total, consolidando la liquidez exclusiva y la titularidad completa de los derechos sobre su catálogo musical, junto con las regalías locales, las marcas registradas y la totalidad de los contratos publicitarios vigentes o futuros.

Ángel de Brito reveló el acuerdo económico al que habría llegado Tini Stoessel con su familia

Por su parte, Alejandro Stoessel recibiría el 15%, bajo la figura de una compensación por el historial de gestión comercial e indemnización, además de la mitad pro indiviso de la propiedad familiar ubicada en San Isidro, inmueble adquirido por el empresario previo a la fama mundial de su hija.

El esquema de distribución incluiría también a la madre de la artista, Mariana Muzlera, y a su hermano, Francisco Stoessel. A Muzlera le correspondería el 10%, compuesto por el restante 50% de la propiedad en San Isidro, sumado a diversos fondos líquidos locales y vehículos registrados a su nombre. En último lugar, el acuerdo contemplaría una participación del 5% para Francisco Stoessel. Pese a esta propuesta formal, la firma del documento se encontraría en suspenso debido a la negativa de Alejandro Stoessel.

Así sería el porcentaje que se quedaría cada integrante de la familia Stoessel Imagen generada con IA

El productor consideraría que la cifra de 89 millones de dólares carece de sustento real. Allegados a su entorno expresaron, según lo expuesto en el ciclo televisivo, que la valoración resultaría un delirio.

Por qué Alejandro Stoessel estaría negado a firmar el acuerdo con Tini

Según las declaraciones citadas por Fefe Bongiorno, la cifra pondría a la artista en un escalafón económico que ni siquiera figuras de la talla internacional de Dua Lipa alcanzarían. La desconfianza del padre no se limitaría únicamente a los montos, sino también a la elección de los asesores legales. Alejandro Stoessel cuestionaría la trayectoria de los profesionales que incentivaron a Tini a avanzar con esta reestructuración, al catalogarlos como personas desconfiables.

La tensión entre ambas partes persistiría mientras se discuten los alcances legales y comerciales de este traspaso de mando administrativo. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas emitió un comunicado oficial que confirme o desmienta la validez de los porcentajes mencionados. El conflicto abre un nuevo capítulo sobre la gestión de los ingresos generados durante la carrera artística de la cantante argentina en la industria del entretenimiento global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.