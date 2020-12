Chato Prada y Lourdes Sánchez fueron robados anoche en Palermo Crédito: Instagram

10 de diciembre de 2020 • 11:17

El Chato Prada y Lourdes Sánchez sufrieron anoche un violento robo en el barrio de Palermo. Mientras la pareja estaba con su hijo en una heladería de Carranza y El Salvador, una banda de ladrones le saquearon el auto y les robaron perfumes y prendas de vestir. Este jueves, el productor de La Flia relató cómo fueron los hechos y confesó haber sentido miedo.

"La sensación es muy fea, sobre todo cuando después lo ves por cámara. Es gravísimo lo que está pasando", dijo Prada en Nosotros a la mañana mientras mostraban imágenes del robo. En cuanto a la modalidad que utilizaron los delincuentes, reveló: "Estuve unos minutos viendo qué pasaba con la alarma porque no me cerraba el auto. Pensé que se había quedado sin pila. Utilizan inhibidores para los cierres centralizados. Aparentemente hay un auto enfrente y mientras apretás el control te lo inhiben".

Casi sin poder creer el trabajo de ingeniería que hicieron, el productor y pareja de Lourdes Sánchez advirtió que mientras los ladrones operaban afuera, una mujer oficiaba de campana en la heladería. "Es tremendo, si utilizaran toda esa inteligencia para el bien... La chica que estaba en la puerta de la heladería hacía un trabajo de actuación increíble. Hablaba con alguien y le decía: 'Bueno, ¿venís vos o voy yo?' Todo para hacer tiempo. Aparte los tipos van en un auto bueno, no sé si será robado o no", comentó.

Tras asegurar que sintió miedo al ver el robo por las cámaras, el Chato imaginó qué hubiera pasado si salía antes del negocio. "Sentí miedo atrasado. Si yo salía un segundo antes, no sé qué hubiera pasado, estaba con Valentín al lado", señaló. Y enseguida destacó el trabajo de la policía que rápidamente se acercó al lugar. "Llamé al 911 y vinieron enseguida. Estuvieron conmigo todo el tiempo pidiendo las cámaras. Hice la denuncia en la comisaria 14 de Cabildo, pero todavía no se sabe nada. Me dijeron que es una banda colombiana que ya la agarraron un montón de veces y los vuelven a largar".

Con respecto a los objetos que les robaron, aclaró: "Eran los regalos de Navidad. Lo vamos a pasar en familia y habíamos comprado los regalos. Encima los pagamos en seis cuotas".

La palabra de Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez, enojada por lo sucedido Crédito: Instagram

Muy angustiada por la situación, la bailarina también habló del hecho a través de un audio que le envió a Tomás Dente. "Un garrón. Lamentablemente estamos en un momento del país donde uno tiene que agradecer estar vivo cuando te pasan estas situaciones", expresó con voz quebrada.

Tras asegurar que "lo material se recupera", la conductora mostró su indignación por lo que le robaron. "Estoy bien, gracias a Dios, pero te da mucha bronca. Uno se rompe el traste laburando y te roban de una manera tan natural que indigna. Durante seis meses voy a estar pagando cosas que las va estar disfrutando un chorro".