James Van Der Beek, a corazón abierto: “Si no fuera por mi esposa Kimberly, no estaría vivo”

James Van Der Beek brindó este viernes una entrevista televisiva y habló sin rodeos de las sensaciones que viene atravesando desde que comenzó su lucha contra el cáncer colorrectal.

El protagonista de Dawson’s Creek, de 48 años, conversó con Craig Melvin de Today, en la que fue su primera aparición pública desde que se ausentó de la reunión del elenco de la recordada serie, que se produjo hace un par de meses.

Concretamente, en septiembre Michelle Williams (Jen), Joshua Jackson (Pacey), Katie Holmes (Joey), Busy Philipps (Audrey), Mary Beth Peil (Evelyn), John Wesley Shipp (Mitch), Mary-Margaret Humes (Gale), Nina Repeta (Bessie), Kerr Smith (Jack) y Meredith Monroe (Andy) se reunieron para leer en vivo del episodio piloto en el Teatro Richard Rodgers de Broadway, organizado por la fundación Fuck Cancer, con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la lucha contra el cáncer. Ante la ausencia de Van Der Beek, Lin-Manuel Miranda, amigo de Williams, interpretó a Dawson Leery.

Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams se reencontraron en un evento a beneficio para ayudar a James Van Der Beek

También durante el especial de reencuentro, el elenco interpretó el tema de apertura de la serie, “I Don’t Want to Wait”, de Paula Cole. Acompañando a todos en el escenario estaban la esposa de Van Der Beek, Kimberly, así como los seis hijos de la pareja: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah.

Si bien no pudo apersonarse, la imagen del actor estuvo presente en el evento, a través de un video que se emitió en la sala. Allí, saludaba a sus excompañeros y a sus fanáticos y les agradecía por el apoyo. En las imágenes se evidenciaba una notable pérdida de peso y eso causó preocupación en sus seguidores y en los fanáticos de la serie que lo lanzó a la fama a principio de este siglo.

Pese a no haber podido estar presente por problemas de salud, James Van Der Beek sorprendió a los fans de Dawson’s Creek con un video de agradecimiento

“Es comprensible. Había perdido mucho peso por el virus”, le explicó el actor a Today, y confirmó que su ausencia aquel día no estuvo relacionada con el cáncer, sino que había contraído una infección estomacal, que se había agravado por su cuadro.

“Aunque me sentí destrozado por no poder ir a la reunión, mi familia pudo ir. Y esa noche, me conecté por Zoom y recibieron una ovación de pie solo por ocupar sus asientos”, dijo Van Der Beek con un nudo en la garganta. “Y todo ese cariño que de otro modo me habría dirigido a mí, lo dirigió a mi familia. Y ese fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Estoy muy agradecido a los fans”, indicó.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2023 y compartió la noticia públicamente en noviembre de 2024. Antes de recibir su diagnóstico, el actor había empezado a experimentar una serie de cambios en sus hábitos intestinales y sintió que algo no iba bien en su cuerpo, aunque no lo consideró algo alarmante. Por eso, decidió visitar a su médico y solicitar una colonoscopia por precaución.

Cuando aún se encontraba algo aturdido por el efecto de la anestesia, escuchó a su médico anunciándole que tenía cáncer colorrectal en etapa 3. Poco después, Van Der Beek “entró en shock”, según relató. “Realmente, no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Mi esposa tampoco. Y condujimos a casa en silencio”, recordó el actor.

La familia de James Van Der Beek Instagram

“Una parte de mí estaba a punto de dejarse atrapar por el pánico, pero otra simplemente quería romper todo. Pero luego, otra parte de mi cerebro me llamó a la calma diciéndome una gran verdad: ‘Todavía no sabes lo suficiente’”, reveló, sobre esos primeros momentos en los que fue consciente de que padecía la enfermedad.

Desde que recibió su diagnóstico, Van Der Beek se convirtió en un firme defensor de la detección temprana del cáncer de colon y en uno de sus principales generadores de conciencia sobre la importancia de actuar a tiempo. “Cualquier persona mayor de 45 años puede hacerse la prueba, independientemente de si presenta síntomas o no”, explicó, en varias oportunidades.

La mujer del actor, Kimberly, sufrió un aborto espontáneo; tan solo ocho meses después de haber atravesado la misma situación Instagram James Van Der Beek

Una de las principales preocupaciones que surgieron una vez que recibió el diagnóstico fue cómo comunicarle a sus seis hijos lo que estaba pasando. Y, junto a su esposa Kimberly, decidió hacerlo de la manera más honesta posible. “Los chicos se dan cuenta cuando algo extraño ocurre. Saben si estás enfermo. Saben que no te sentís bien. Saben si sentís dolor”, explicó Van Der Beek. “Así que me piden, sobre todo los mayores, que sea sincero con ellos. Quieren estar al tanto de lo que me sucede”, explicó.

En la entrevista, Van Der Beek también elogió a su esposa por su constante apoyo. “Se desempeña como cuidadora, enfermera y cabeza de familia”, reveló el actor. Y añadió; “Si no fuera por ella, no estaría vivo”.