Christian Bale contó por qué no le dirigió la palabra a Chris Rock en el set de Amsterdam

Hay rodajes en los que todo transcurre en armonía, y otros que son un campo de batalla. Algo de todo esto le sucedió a Christian Bale con Chris Rock, dos de los protagonistas del film Ámsterdam. Aunque los motivos que llevaron al ex Batman a tomar distancia de su compañero de reparto, fueron de lo más insólitos.

Chris Rock presenta el premio al mejor documental en la ceremonia de los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

En una reciente entrevista con el sitio IndieWire, Bale contó cómo fue la experiencia de trabajar junto a Chris Rock, y explicó el insólito motivo por el cual decidió ignorar al comediante durante la grabación. Como es sabido, el protagonista de Psicópata americano se sumerge en profundidad en cada uno de sus roles, y busca salir de sus caracterizaciones lo menos posible, incluso durante las prolongadas pausas durante los rodajes. Y el problema surgió cuando la presencia de Rock, terminaba por “sacarlo” de personaje.

En la nota, el actor confesó: “Chris es terriblemente gracioso. Recuerdo el primer día. Estaba muy entusiasmado por conocerlo, ya que soy un gran fan de sus monólogos. Entonces él llega, y comienza a contar una historia, porque el director David O. Russell le había dicho que hiciera eso, y me encantaba. Pero resulta que Chris es demasiado divertido, y pronto descubrí que eso me impedía llevar a cabo mi actuación, porque de golpe era simplemente Christian riéndome de las cosas que hacía Chris Rock”.

Christian Bale

Según relató Bale, las humoradas de Rock eran tan graciosas, que terminaban por entorpecer su trabajo interpretativo. Y por ese motivo, se vio en la obligación de tomar una drástica decisión al respecto: “Entonces me vi en la posición de sentarme con él, y decirle: “Ammo hablar con vos, y tenemos muchos amigos en común, pero no puedo seguir así, porque David no me pidió que hiciera esta película para verme todo el día tentado. Él me contrató para que yo me convirtiera en Burt, y estoy olvidándome cómo ser Burt”. Y dejando en claro que esto no es la primera vez que le pasa, Bale concluyó: “Me pasa regularmente que conozco gente increíble, de la que tengo que aislarme. Porque me sucede que si llego a conocer a alguien en profundidad, eso deriva en que no pueda creerme a mí mismo lo que haga ante la cámara”.

Ámsterdam está ambientada en la década de 1930 y sigue a un trío de incondicionales amigos que se ve envuelto en una falsa acusación de asesinato. En el camino, los protagonistas conocerán a varios individuos extraños mientras se encuentran envueltos en medio de una gran conspiración. El grupo, formado por dos soldados interpretados por Bale y Johan David Washington y una enfermera (Margot Robbie) se encuentra en el centro de uno de los complots secretos más impactantes en la historia de Estados Unidos.

El film cuenta con un elenco de lujo, que incluye a Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift, Mike Myers, Rami Malek y Zoe Saldaña. Para saber más acerca de esta historia habrá que esperar a su estreno en noviembre. El director del film, David O. Russell, se encargó asimismo del guion y la producción de la película, su primer largometraje desde el lanzamiento de Joy, el nombre del éxito, en el año 2015.

ARCHIVO - Will Smith, derecha, da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar en Los Angeles el 27 de marzo de 2022, después de que Rock hizo un chiste sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith. En el más reciente episodio de su serie online "Red Table Talk", que se transmitirá el 1 de junio de 2022 en Facebook Watch, Pinkett Smith habló sobre el incidente y sobre la alopecia areata, la enfermedad que padece y le ha hecho perder el cabello. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Como es sabido, Chris Rock es una de las figuras más comentadas del año. Mientras presentaba un premio durante la más reciente entrega de los premios Oscar, se burló de la calvicie Jada Pinkett provocada por un cuadro de alopecia. En respuesta, Will Smith abandonó su asiento y le pegó una cachetada al comediante. Aunque al principio muchos se pusieron del lado del actor de Hombres de negro, el violento episodio hizo mella en su carrera y la sumergió en un limbo.