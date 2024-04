Kate Hudson se sinceró sobre la relación que mantiene con su padre: “Nos reencontramos después de mucho tiempo, pero no tengo ninguna expectativa”

Escuchar

Como suele suceder con las estrellas que son criadas por personas famosas, hay pocos aspectos de la vida de Kate Hudson que no se hayan hecho públicos. Con cierto desparpajo y una profunda honestidad, la actriz suele abordar cada aspecto de su realidad y responder con soltura a las preguntas que le presentan en cada entrevista. Sin embargo, hay un tema que, hasta esta semana, había mantenido bajo siete llaves: cómo es la relación con su padre, Bill Hudson, cantante de la banda de los años 70 The Hudson Brothers.

Quizá por eso, el tramo en el que la protagonista de Guerra de novias se explaya sobre ese tema haya sido el elegido como anticipo de la entrevista que brindó a al programa de TV Sunday Morning, que la cadena estadounidense CBS emitirá este domingo. En el breve clip que fue recogido por los principales medios norteamericano, Kate explica: “Realmente no tengo una relación con él, pero estamos volviendo a vincularnos por todo lo que está sucediendo”, dijo, para referirse a la presentación de su disco debut, Glorious, que lanzará el 17 de mayo. “Siendo sincera, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna expectativa con mi padre. Solo quiero que sea feliz”, remata la actriz en el extracto.

Su padre y su madre, la actriz Goldie Hawn, estuvieron casados desde 1976 a 1982. Después de que se divorciaron, la protagonista de Dos pájaros a tiros comenzó a salir con su actual pareja, Kurt Russell. Fueron ellos los responsables de la crianza de Kate y su hermano Oliver, junto al hijo de Russell, Boston, y al único hijo en común de la pareja de actores, Wyatt.

Esta no es la primera vez que uno de los hijos del cantante se refiere a la fría relación que mantiene con él. En 2018, Oliver reveló que había comenzado a establecer contacto con su progenitor “tras varios años”, luego de asistir a un curso de una semana diseñado para analizar las relaciones entre padres e hijos.

En 2015, el actor le dedicó un revelador mensaje a su hermana en su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía en la que se los ve junto a sus padres cuando eran niños, escribió: “Feliz día del abandono, Kate”.

La actriz, por su parte, explicó en febrero de 2023 que durante mucho tiempo hizo todo lo posible por mantenerse alejada del mundo de la música, a pesar de que es una rama del arte que ama, debido a su complicada relación con su padre. “Al principio de mi carrera, pensé que definitivamente me dedicaría a la música, pero luego fui elegida para Casi famosos“, reveló en aquel entonces. “Más tarde, rechacé esa posibilidad porque pensé: ‘¿Cómo vas a dedicarte a la música cuando estás lidiando con problemas paternales? No quiero conectarme con esa parte, porque está relacionada con mi papá'. Sentía que debido a esa conexión, si fallaba estrepitosamente, sería devastador para mí. No estaba preparada para eso”, explicó.

Kate anunció el lanzamiento de su álbum debut el 17 de abril, en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning y contó que varias personas cercanas le aconsejaron que no siga lanzando canciones escritas y grabadas por ella. “Fue cuando tenía poco más de 30 años. Y básicamente me dijeron: ‘Ya está, ya pasó. No puedes, eres demasiado mayor’ . Y ya sabes, para mí, no se trataba solo de ser intérprete, sino de querer escribir música. Entonces, algo resonó allí por un momento. Pero, por suerte, luego lo pensé y no les hice caso”.

A pesar de la complicada relación que mantiene con su padre, Hudson parece haber encontrado en Russell una figura paterna. La protagonista de Cómo perder un hombre en 10 días suele compartir dedicarle a su padrastro cariñosos mensajes en sus redes sociales, en los que también revela aspectos desconocidos y poco comunes de Russell. “Nuestro gran leal protector. Nuestro capitán auténtico y confiable. ¡Nuestro padre aventurero salvaje y, a veces, indómito! Desde esquiar en helicópteros, volar en aviones con cabina abierta, motocross, montar a caballo a pelo, paseos en motocicleta, carreras de botes... Una infancia y una edad adulta llenas de aventuras. Nuestro papá siempre hace la vida divertida. Siempre dispuesto a explorar, siempre dispuesto a emprender la buena vida con su familia. Es un gran papá. ¡Qué suerte tenemos!”, escribió hace un tiempo junto con una foto en la que se los ve a los dos abrazados.

En otro mensaje, que acompañó con una vieja imagen familiar, expresó: “ A menudo me pregunto qué tan diferente habría sido nuestra vida si él nunca hubiera entrado en escena. ¡Qué distinta sería! (...) Su risa resonará a través de generaciones, tan poderosa como sus inventadas historias de grandeza que pueden ser ciertas o no (quizás nunca lo sepamos). Es alguien original. Único en su tipo. Un hombre de familia poderoso, inteligente, talentoso y leal. Él me ha enseñado que todos podemos coexistir con un amor inmenso a través de nuestras diferencias. Y su dedicación a mi madre y su lucha por el amor para siempre es tan admirable como parece. ¡Quiero tanto a este hombre! Una nota para todos los papás de niñas: me dio el regalo de la confianza, infundiéndome el conocimiento de que merecía todo por lo mucho que he trabajado. Sabía que él siempre me respaldaría en cualquier desafío que pudiera surgir. Cuando tienes un papá que te da permiso para tener confianza, vives con valentía”.

