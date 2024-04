Claudio Morgado: la salud de su esposa, Vanesa Moreno y su decisión con relación a las denuncias por estafa

Escuchar

Frente a las acusaciones de estafa, el periodista y exdiputado Claudio Morgado, señalado como autor de presuntas ventas fraudulentas junto a su esposa Vanesa Moreno, aseguró que se encargará de devolver el dinero a los damnificados, que cuantificó en unos 15.000 dólares.

En una conversación con Guillermo Andino para el canal A24 en Andino y las noticias, el exdirector del Inadi se desligó de las acusaciones al responsabilizar de ello íntegramente a su mujer, y apuntó que su compañera sufre “una patología recurrente”, por lo que decidió internarla en una clínica psiquiátrica para el inicio de un tratamiento.

La pareja fue denunciada frente a la Justicia por la periodista Bárbara García, quien mencionó que ambos le ofrecieron traer ropa y artículos de tecnología del exterior que nunca le habrían entregado a pesar de haber cobrado el dinero por adelantado. La baterista Andrea Álvarez y otras personas también realizaron acusaciones similares a través de las redes sociales.

A pesar de ello, Morgado niega rotundamente haber estado al tanto de las transacciones que realizaba su esposa. “Lo que puedo decir es que me desayuno con esta operación el viernes a la mañana. Vanesa me dice: ‘Me mandé una cagada’. Yo estaba en Avellaneda por una tecnicatura que estoy haciendo y me dice: ‘le vendí a Bárbara unas zapatillas que no tengo’. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, de celulares, de cosas que no se entregaban porque no existían”, precisó Morgado. Y continuó: “Después, el fin de semana fueron saliendo todos los casos. En total hay un tendal de 15.000 dólares”, aclaró en relación a la suma que adeudaría su esposa.

En cuanto a la situación que atraviesa su mujer, sumó: “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo recurrente”. El también actor reveló que su esposa “tuvo las mismas situaciones con su primer y segundo matrimonio” y contó que de ello se enteró el pasado lunes, cuando decidió contactar a quien fue el segundo esposo de Moreno. “Él me dijo: ‘Mirá, yo me separé de Vane porque en tres situaciones vendió cosas que no tenía a amigos míos y ellos no creían que yo no sabía nada, pensaban que estaba en el tema’”, contó.

Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno

Morgado mencionó que su esposa “hace algunas cosas que son tremendas” y, como ejemplo de ello, apuntó: “A mí me agarraba el celular, que no lo tengo con clave, y por ahí mandaba mensajes por mi chat. Hoy me dijo una chica: ‘Hay chats tuyos’ y yo decía: ‘Yo no vendí nada’”.

Según indicó el exdiputado, hace unos años pasaron por una situación similar que derivó en un juicio, pero la causa fue sobreseída. Morgado asegura que asumió él mismo abonar lo adeudado a la persona damnificada, a quien Vanesa le “había pedido unos 2.000 dólares por la venta de unas zapatillas que no existían”.

En relación a si él notaba movimientos monetarios raros en el hogar, Morgado apuntó: “Esa plata nunca entraba en casa, eso servía para tapar deudas que ella tenía con otros, pagaba deudas anteriores. Es una locura. Yo estoy tremendamente expuesto con esto, me mata, me destruye, porque obviamente la gente no cree que esto es así”, manifestó.

El exdiputado, que contrató a Fernando Burlando en su defensa ante las nuevas acusaciones, sostiene que no es responsable de lo ocurrido. “Jamás ofrecí zapatillas ni nada de eso que están diciendo. No soy un estafador, en absoluto. En el juicio anterior fui sobreseído y en este va a pasar lo mismo. Cuando le pasó esto al segundo esposo de Vanesa a nadie le importó, porque no es conocido. Los abogados me dicen: ‘Ojo que esa deuda no es tuya, vos no la contrajiste’, pero yo moralmente la tengo que afrontar”, señaló.

Al mismo tiempo, puntualizó que hoy no cuenta “con ese dinero, ni a palos”. Y agregó: “Estoy pagando un millón por mes de lo anterior. Yo soy docente. Tengo una posibilidad de vender algunas cosas y un dinero que tengo que recibir. Me voy a hacer cargo de la deuda, aunque no me corresponde, pero moralmente siento que lo tengo que hacer. Pido que me den tiempo para conseguir el dinero. Me quedó ese tendal y lo tengo que afrontar yo”.

Morgado también explicó que los estafados no quieren comunicarse con él. “No quieren hablar conmigo porque creen que yo estaba al tanto, pero voy a terminar sobreseído, porque Vanesa reconoce todas las cosas, reconoce que usó mi teléfono para mandar chats”, se defiende.

Respecto a la situación que atraviesa su mujer, dijo que sufre “una psicopatología, como una mitomanía con un desfasaje con la realidad”. Y sumó: “Ella me decía que se ponía contenta cuando le vendía celulares a una persona, porque ella pensaba que se los iba a dar en serio. Yo no sabía que ella hacía las transacciones. Hace más de cuatro años que estoy con ella y por ahí me decía: ‘Voy a vender zapatillas que trae una amiga de afuera, que es importadora’. El mitómano utiliza elementos de la realidad para que sea creíble. Esa persona de la que habla trae cosas de afuera. A un amigo le vendió cuatro pares de zapatillas, que eran reales. Los compró ella con plata que le debe haber sacado a otra persona. Cuando fuimos a dárselas, yo estaba. Ella manejaba plata porque algunos trabajos hace: hace murales, vende bolsos. Y en otros casos decía que compraba por la plata que le daban, pero no compraba nada”, detalló.

Sobre cómo continuará la internación de su esposa, agregó: “El sábado tuvo dos intentos de suicidio, se quería tirar del balcón. Internar a una persona querida, más si es tu pareja, es tremendo. En la clínica está con el equipo de médicos y ahí hacen el diagnóstico y el tratamiento, con reglas muy estrictas”.

