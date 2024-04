Por qué denunciaron a Claudio Morgado y a su esposa Vanesa Moreno

Escuchar

Claudio Morgado y su esposa Vanesa Moreno fueron acusados de estafa a través de las redes sociales. Este lunes, la periodista Bárbara García y la exbaterista Andrea Álvarez utilizaron sus perfiles para denunciar las presuntas acciones del exdirector del Inadi y su mujer. En tanto, la comunicadora advirtió que existirían más de 200 personas damnificadas y que acudió a la Justicia para escalar los hechos.

Tanto la hermana de Camilo García como la percusionista aseguraron en su perfil en las redes sociales que Claudio Morgado y Vanesa Moreno les vendieron prendas de ropa y artículos de tecnología importados del exterior a la Argentina, pero que nunca les entregaron los productos ni les devolvieron el dinero que anticiparon.

La periodista Bárbara García hizo su descargo a través de un reel de Instagram

“¡Urgente! Fui estafada, junto a otros colegas y familiares nuestros, por Claudio Morgado y su mujer Vanesa”, advirtió la periodista Bárbara García a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Y siguió: “Por favor, difundir para que esto no tenga más víctimas. Estamos presentando una denuncia como corresponde, ya que es una estafa millonaria”.

Por su parte, la exbaterista Andrea Álvarez utilizó su perfil de X para denunciar la situación. “En noviembre, Vanesa me ofrece unas MacBook Pro a buen precio”, comenzó su relato. La música señaló que Morgado es su vecino y amigo, por lo que no desconfió de la oferta de la mujer, quien aseguró que las traería una conocida y se las entregarían a cambio de mil dólares.

Andrea Álvarez utilizó su perfil de X para realizar su descargo X: @andreaalvarezaa

“Justo a mi hermano se le rompió su computadora”, apuntó. “Las Mac llegaban en una semana, pero eso no pasa. Hasta ahí, era normal, dado el momento del año, político, etc. Ella me ofrece, para compensar la tardanza, otra Mac a 500 dólares y yo sospecho, pero ella me alienta y no daba dudar de ‘la mujer de Morgado’”, continuó. Y concluyó: “Viene fin de año y ellos se van a Brasil. Y yo ahí ya me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. En febrero, le pido la plata y empieza otro capítulo”.

La percusionista decidió dejar de lado el conflicto y no acudir a la Justicia, pero aseguró que Claudio Morgado y Vanesa Moreno son “estafadores profesionales”.

Qué dijo Claudio Morgado ante las acusaciones de estafa en su contra

Luego de la viralización de las acusaciones por estafa contra Claudio Morgado y su esposa Vanesa Moreno, el exconductor de televisión alegó problemas de salud de su cónyuge al ser consultado por LA NACION acerca de las declaraciones que se difundieron en las redes sociales. “Estoy internando a mi mujer en este preciso momento”, apuntó.

En tanto, Claudio Morgado señaló que Vanesa Moreno tendría “una psicosis grave”.

Claudio Morgado tendría denuncias previas en su contra

Una de las denunciantes contra las presuntas estafas de Claudio Morgado y Vanesa Moreno aseguró que pesarían alrededor de 200 casos similares contra el matrimonio y que significarían millones de pesos, en situaciones que datan de los años 2016, 2019 y 2022. Según trascendió, el procedimiento que seguían sería:

Vanesa Moreno utilizaba su perfil de Instagram para promocionar los productos de primeras marcas importados a un precio de descuento.

Una vez que se efectuaba el pago anticipado, los presuntos autores del delito indicarían que las entregas de los productos sufrían demoras.

La pareja continuaría poniendo excusas hasta que los damnificados dejaran de reclamar.

