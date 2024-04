Claudio Morgado, tras las denuncias por estafa que lo involucran junto a su mujer: “Ella tiene una psicosis grave”

Escuchar

El actor y exdirector de Inadi Claudio Morgado y su mujer, Vanesa Moreno, fueron acusados de estafa este fin de semana por la periodista Bárbara García y la baterista Andrea Álvarez, a través de las redes sociales. En sus testimonios, ambas mujeres aseguraron que la pareja les había ofrecido traer ropa y artículos de tecnología del exterior, pero que nunca habían hecho entrega de los mismos ni tampoco habían devuelto el dinero que cobraban por adelantado. García, además, dijo haber radicado una denuncia ante la Justicia .

“Estoy internando a mi mujer en este preciso momento”, señaló Morgado al ser consultado por LA NACIÓN acerca de las acusaciones que pesan en su contra. Además, le aseguró a este medio que Moreno tiene “una psicosis grave”, dando a entender que las supuestas estafas estarían relacionadas con el cuadro clínico de su pareja. Sin embargo, esta no es la primera vez que el matrimonio recibe acusaciones de esa índole.

La periodista Bárbara García hizo su descargo a través de un reel de Instagram

García, a través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, aseguró que desconocía las acusaciones previas contra el matrimonio y por eso colaboró con el emprendimiento de Moreno. “Aprovecho este espacio para hacer la denuncia, que en este momento está realizando mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrera. Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. No solamente fui estafa yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, en un montón de dinero con la supuesta venta ”, relató.

“Yo la verdad desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía, era mi compañero de trabajo en Uno más uno tres todos los sábados por Extra TV!. Trabajaba digo, porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa. Hace una semana, que vengo esperando a que aparezcan las supuestas compras o el dinero respectivo. Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muy grande la estafa”, comentó García sobre la relación de confianza que la unía al Morgado y Moreno.

La periodista se anticipó a lo que luego Morgado contaría sobre su esposa: “ Morgado dice que no sabía nada, que su mujer es una psicótica. Por los antecedentes que estuvimos buscando, son dos delincuentes. Pido por favor, difusión de este tema, para que no haya más víctimas por parte de esta gente. Yo ya no sé si voy a recuperar la plata o si la gente querida mía lo va a hacer ”.

En diálogo con LAM, García aseguró: “Yo de verdad no sabía que ellos vienen con un largo historial desde el año 2016, 2019, 2022. Hay una periodista que está especializada en seguir todas las estafas que esta gente hace”. Y, luego, apuntó contra Morgado porque, pese a que él asegura que no está al tanto de nada, el dinero fue depositado en una cuenta a su nombre: “No quiero solamente que devuelvan el dinero, quiero que vayan presos porque gente así no puede estar impune en la casa”.

Quiero denunciar en twitter a CLAUDIO MORGADO (ex diputado, ex INADI, ex Cablín , ex TVR ex amigo ) y a su mujer VANESA MORENO por ESTAFADORES .

Caí en su red de estafas,sale hilo y pido RT. pic.twitter.com/CDZqcHaXQm — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) April 8, 2024

Por su parte, la ex percusionista de Soda Stereo Andrea Álvarez, se sumó a la denuncia efectuada por García y relató su experiencia a través de X (exTwitter): ”En noviembre, Vanesa (mujer de Morgado, mi vecino y amigo) me ofrece unas MacBook Pro a buen precio que ‘trae mi amiga para que revenda, pero a vos te la vendo a mil dólares porque Clau te ama’”, relató la baterista, dejando en claro la relación de confianza que la une al actor y humorista.

Y añadió: ”Dije que no (soy pobre) y justo a mi hermano se le rompió su computadora. (...) Las Mac llegaban en una semana, pero eso no pasa. Hasta ahí era normal dado el momento del año, político, etc.... Ella me ofrece, para compensar la tardanza otra Mac a 500 dólares, y yo sospecho, pero ella me alienta y no daba dudar de ‘la mujer de Morgado’. Viene fin de año y ellos se van a Brasil... Y yo ahí ya me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capítulo”.

Andrea Álvarez también contó que fue víctima de Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno Archivo

Según el testimonio de Álvarez, transcurridos cinco meses del primer pago, las computadoras nunca fueron entregadas. “Me animo a contarlo a amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales, y que las historias que se saben son calcadas a la mía: audios, capturas de Whattsapp, estrategia. Todo igual. Tienen denuncias, causas, etc., pero nunca pasó nada. A partir de ahi era una excusa diaria de porqué no me devolvía lo que ahora eran 1800 dólares (ella agrega 300 por la tardanza), mientras yo estaba en contacto con abogado, una periodista damnificada y víctimas de sus estafas (muchísima gente). Hoy decidí ponerle fin y aceptar la derrota, pero no quiero que estafen a nadie más y por eso lo cuento. Fueron meses humillantes donde me enfermé, me arruinaron el verano, la vida y mi trabajo. Todo fue demencial”, finalizó la artista.