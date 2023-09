escuchar

Coki Ramírez volvió a la pista del Bailando por un sueño, por América, y hubo fuego en el reencuentro con Marcelo Tinelli. La cantante y actriz cordobesa ya se había sacado chispas con el conductor, hace doce años y ahora, la historia continúa. En diálogo con LA NACION, Coki cuenta que en estos años nunca volvió a hablar ni a cruzarse con Tinelli pero que hay mucha conexión. Dice también que los dos están solteros y que sería lindo que la dinámica el show televisivo se haga realidad, y que nunca se pelearía con otra mujer, por un hombre. “Era mucha la gente que esperaba este encuentro. Pasaron muchos años y Marcelo me dijo que a veces lo frenaban para preguntarle ‘¿Qué te dijo Coki al oído?’. Y a mí también (risas). Fue algo inesperado en ese momento, como una novela, como si volvieran Araceli González y Gustavo Bermúdez en Nano”, detalla.

-¿Y cómo viviste ese encuentro?

-Fue muy lindo y se juntaron un montón de emociones. Porque más allá de eso tenía que bailar después. Fue una previa larga, y no me di cuenta que pasaba el tiempo pero me dijeron que duró un montón, casi una hora. Estaba mucho más nerviosa que hace doce años porque en aquel entonces no tomaba conciencia de la gente detrás de cámaras y ahora entiendo un poco más.

-¿Está guionado, improvisan, lo charlan antes?

-Nunca me pusieron ningún tipo de freno. El ‘chape’ claramente no existe porque es como si los protagonistas de una novela se besaran en el primer capítulo. A pesar de que pasaron muchos años, fue mutuo decidir no besarnos y lo disfrutamos como un juego. Nada está guionado, todo es muy natural.

-¿Y ese juego puede hacerse realidad?

-Por ahora es un juego. De ahí a la vida real, ya hay que preguntarle a Marcelo. Yo estoy soltera, él también. Ya nos habíamos visto en la foto del programa y ahí arrancamos el juego.

-Es un tipo pintón…

-Muy pintón. Marcelo se te acerca y es imponente. Fue todo muy espontáneo. En el momento nos decíamos cosas y nos reíamos. Hay conexión con la mirada. A él le encanta que yo cante, y eso me gusta porque es mi profesión. Hay una mezcla de cosas que lo hacen un momento perfecto.

-¿La próxima vas a proponerle hacer la previa después del baile, para no distraerte?

-Le voy a decir: mi amor, dejame bailar y después hablamos (risas). No es algo que pueda planificarse, entras y todo es espontáneo. Hay que seguirle el juego a Marcelo.

-¿En estos 12 años siguieron en contacto?

-Nunca, nada de nada. Ni me seguía por Instagram ni yo a él. Increíble, ¿no? Pero él estaba metido en su historia, con su pareja, y yo en la mía. Fue muy loco.

-Otras quieren conquistarlo y hacen en mismo juego, ¿cómo te cae?

-Marcelo es un cazador serial (risas). Así que el que se enoja, pierde. Lo mío viene de otra época, es un amor romántico. Le da lugar a los otras y este es un show. Enfrentar a mujeres por esto es un poco antiguo. Yo no lo hice jamás en la vida real y tampoco voy a hacerlo en televisión. Hago la mía y él que haga lo que quiera, porque después de todo es su show y está claro. Es un show televisivo con baile y previas. Y voy tratando de pilotearla. No me va pelearme con nadie y menos por un hombre. Hay que divertirse. Creo que Marcelo no mezcla el show con su vida privada, tampoco. Si después pasa a lo privado, veremos cómo manejarlo.

-¿Pero te gustaría?

-Lo tomo como un juego, pasaron muchos años y evolucioné un montón. Si es algo genuino que fluye, sería lindo. Sea con él o con otro, pero tiene que fluir, que surja, sea lindo y dure lo que tenga que durar. Hoy estoy sola y me siento completa, pero también me gustaría tener un compañero para disfrutar y sumar. Por ahora es todo show y que no suene a que es mentira, porque hay una conexión, claramente. Pasaron años y estamos retomando a ver qué pasa.

-Tuviste un puntaje bajo en el baile, ¿crees que zafas?

-Creo que el lunes es la sentencia y vamos a ser muchos los sentenciados. Me dijeron que se van a ir dos parejas. Esta vez me encantaría salir campeona, porque soy una mujer que creció mucho, que soy muy auto exigente. La otra vez llegué a cuartos de final sin haber hecho un paso de danza en mi vida. Ahora estoy más grande, cuesta más aprender, pero el cuerpo tiene memoria y le estoy dando durísimo en los ensayos. El próximo ritmo que elegimos es el merengue, que tiene más calentura y alegría. Vamos a hacer lo posible para quedarnos. Somos un equipo que nos rompimos el cuerpo ensayando y de pronto falló alguna cosita. De todas maneras, creo que merecíamos un poco más de puntaje. Vi el video y vi que tengo las manos y los pies muy estirados, los hombros como van. Es verdad que hubo algunos defectitos, pero he visto bailes tremendamente malos y me doy cuenta que el puntaje es relativo. Vi bailes peores, en el que se la pasaron caminando y les pusieron buen puntaje. A la gente le importa la previa y el baile es algo artístico.