Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con el formato en el que más cómodo se siente. Bailando 2023 desembarca en la pantalla de América antes de fin de mes y, como todos los años, se llevó adelante este martes la presentación de los participantes, los bailarines, el staff del programa y del jurado, y se realizaron las fotos promocionales del ciclo.

El staff completo de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

La cita fue a las 18 en el Hipódromo de Palermo. Allí, por la entrada de Avenida Libertador al 4000, se dieron cita 29 de las 30 parejas que mostrarán su pericia para el baile durante la primera ronda del ciclo, pero también el conductor, los productores Chato Prada y Federico Hope, el nuevo cuerpo de bailarinas y los cuatro encargados en calificar a los participantes.

Marcelo Tinelli, el gran anfitrión en la presentación oficial de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

“Todavía no podemos definir la fecha del primer programa, porque dependemos de cuestiones técnicas. Se retrasó porque nos costó encontrar un estudio. Primero fuimos a La Corte y no se podía grabar ahí, después fuimos a El Nueve, pero no se podía agujerear el piso y, además, había un tema contractual... Pero finalmente nos decidimos por La Corte”, explicó Prada. Y agregó: “Si podemos adelantar el horario, vamos después de LAM”.

Pampita Ardohain Gerardo Viercovich

“Hace cuatro años que no hacemos el ‘Bailando’ real, con público y sin barbijos. También podemos adelantar que seguimos al menos en enero. Estamos muy contentos con el cambio de canal, muy entusiasmados y con muchas expectativas, pero sería imprudente si te dijera qué número de rating espero... Pero sí es una pregunta que nos hacemos: ‘¿Qué pasará?’”, agregó Hope. Con respecto a la elección de los participantes, el productor indicó: “Siempre intentamos que sean bien diferentes entre sí. Se buscó y se analizó mucho, y como siempre, fuimos muy abiertos a que haya deportistas, cantantes, bailarines, actores”.

Marcelo Polino Gerardo Viercovich

Los primeros en llegar, a las 18 en punto, fueron los actores porno, Ian y Arna. Un rato después hicieron su aparición los exparticipantes de Gran Hermano Coti Romero y Tomás Holder. “Desde los 6 años que sueño con esto. ¡Es una locura! Esa Coti chiquita no sabía cómo llegar, pero estaba segura que en algún momento iba a estar”, contó la reina de belleza. Del certamen, también participa su exnovio, Alexis “Conejo” Quiroga, pero aunque en algún momento se barajó la posibilidad de que bailaran juntos, finalmente cada uno pisará la pista con un acompañante. “Ya no hablamos casi nada, pero si nos cruzamos, nos saludamos. Es una etapa cerrada”, aseguró la correntina.

Flor Vigna Gerardo Viercovich

También contó que luego de la crisis que la sumió en una depresión al salir de la casa de GH, se tomó un respiro de las redes, se refugió en su ciudad y se rodeó de su gente. “Ahora me siento fuerte y preparada para volver. No quiero ponerme un puntaje alto para no condenarme, pero en esta primera gala estoy para un 8 seguro”, aventuró.

Alexis "Conejo" Quiroga Gerardo Viercovich

Romero no es la única participante mujer de Gran Hermano que debutará en la pista. Juliana Díaz fue una de las últimas “celebridades” confirmadas. La concursante, que fue expulsada de la casa más famosa del país, se acercó a saludar a su excompañera y cómplice. Lejos de ellas, Romina Uhrig hablaba con la prensa. “No nos saludamos porque no las vi. Yo estaba sentada allá atrás”, afirmó la exdiputada cuando le preguntaron si se había cruzado con sus rivales en el reality de Telefe.

Romina Uhrig Gerardo Viercovich

Entre las figuras convocadas, algunas harán su debut este año en la pista, pero otras vivirán su gran revancha. Una de ellas es Lourdes Sánchez, quien después de haber formado parte del VAR, regresa al rol que la consagró dentro del certamen, pero esta vez como figura. “Siento que tengo más expectativas que cualquier otro año... No sé si es por el bache de varios años sin Bailando o porque vuelvo a la pista. Estoy ensayando a full porque elegí un ritmo muy complicado que nunca había bailado para la primera gala: el jive. Ahora podemos elegir. Nos pasaron una lista de ritmos y cada pareja eligió con cuál abrir. El cuerpo se va acostumbrando, y además tengo un equipo maravilloso de amigos que quiero y admiro mucho”.

Lourdes Sánchez Gerardo Viercovich

Otra de las grandes figuras del formato que regresa este año es la campeona Noelia Pompa. La actriz y bailarina regresó al país luego de haber vivido durante varios años en España e Italia. “Marcelo se enteró de que estaba acá. Una causalidad, más que una casualidad, porque evidentemente tenía que estar en Bailando este año. ¡La verdad es que ni zapatos tengo a medida! Estamos improvisando porque la verdad es que no me lo esperaba, pero hace unos años que mi vida es así”, reveló la participante.

Noelia Pompa Gerardo Viercovich

“El mundo está convulsionado y tenía que estar cerca de mi gente y en mi tierra, después de 7 años de estar afuera. Estaré el tiempo que tenga que estar, iré y vendré las veces que sea necesario. Antes mi cabeza me decía: ‘Nunca me iría de acá’, porque es algo que una trae de chica, pero cuando se te destraba eso de viajar, no para más. Allá estuve trabajando todo este tiempo en el teatro, grabé una serie, pero siempre manteniéndome en el ámbito artístico, así que por suerte no paré, porque si no, me sería muy difícil arrancar. Ya me duele un poco el cuerpo, pero porque estamos ensayando tres horas por día”, explicó.

Moria Casán Gerardo Viercovich

La primera de los miembros del jurado en llegar, pasadas las 19:30, fue Moria Casán, en fundada en un glamoroso vestido negro y fucsia y un tapado de piel y plumas al tono. La diva estuvo en todo momento acompañado por su maquillador y su asistente personal. “Este regreso, después de tantos años, es en una nueva era. No se puede comparar con lo anterior; es una nueva era con nueva gente, y vamos a ver cómo se comportan en la pista”, expresó la actriz. Y continuó: “El show hay que hacerlo ahí, con el timing y el ritmo de la pista. En la pista puede cambiar todo, y a mí me gusta conocerlos ahí, como el espectador, no en una previa. Alguien puede venir con mucha seguridad y perderla, o desprovisto de todo y engancharse. Hay que ver la dinámica de este nuevo show, que va a tener reglas nuevas”.

Kennys Palacios Gerardo Viercovich

“Lo que voy a exigirles es que puedan establecer contacto visual cuando le damos una devolución, porque son chicos que están anestesiados por Instagram”, adelantó la protagonista de Brujas, y confirmó que seguirá con las funciones de teatro con la clásica obra de la cartelera porteña.

Charlotte Caniggia Gerardo Viercovich

Media hora más tarde que la histórica miembro del jurado hizo su entrada triunfal Tinelli, impecablemente vestido y con su flamante cabellera blanquecina.

Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich

“Estoy muy feliz de volver a hacer Bailando, con gente que conozco y con gente nueva, que va a hacer su debut en la pista. Y con este jurado... No quiero ser despectivo con ninguno de los que pasaron por el jurado, pero ellos son un clásico, lo mejor, el más picante y el que más hace funcionar el show. Estaba esperando muy ansiosamente la vuelta de Moria”, explicó el conductor, que además de desembarcar con su clásico programa en América, es el flamante gerente artístico del canal.

Kennys Palacios Gerardo Viercovich

“Hay libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa. Pampita y Lali son grandes artistas y se pueden expresar, pero [Javier] Milei también les puede responder. Lo veo como a un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa”, indicó el conductor, consultado sobre los cruces que el candidato a presidente por La Libertad Avanza mantuvo con ambas figuras.

Camila Homs Gerardo Viercovich

Además, no pudo evitar referirse a las imágenes que trascendieron recientemente y que lo muestran corriendo junto a su exesposa Paula Robles, bien temprano por la mañana: “Muchos se sorprendieron, pero nosotros compartimos un montón de momentos lindos con nuestros dos hijos. Ponerle un rótulo a nuestra relación me parece complicado, porque es tanta la buena onda, tanto amor que nos tenemos ambos, en el lugar que sea. Lo más lindo que nos puede pasar es el amor que nos tenemos; eso sobrepasa cualquier rótulo. Ella me invitó a correr y yo acepté”.

Luciano "el Tirri" Gerardo Viercovich

Otra de las personalidades que regresan este año a la pista es Coki Ramírez, la cantante cordobesa que protagonizó una especie de “romance televisivo” con Tinelli durante su participación en el certamen, en 2010. Este martes, al encontrarse, el conductor y la cantante jugaron muy sugerentes para las cámaras, coqueteando y dándose de comer frutillas uno al otro.

El coqueteo frente a cámaras de Coki Ramírez y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich

Sin embargo, a la hora de señalar qué participante de esta nueva edición le llama más la atención, Tinelli señaló que le gusta el perfil de la modelo Anabel Sánchez y el de la actriz y conductora paraguaya Lali González. A las 20:30, una vez que finalizó la emisión de LAM, llegaron los otros dos miembros del jurado, Ángel de Brito y Pampita.

Anabel Sánchez Gerardo Viercovich

Mientras Tinelli hablaba con la prensa, recibió un “empujón” de parte de dos de los campeones que regresan a la pista para revalidar su título: el Bicho Gómez y Anita Martínez. “Ustedes no van a ganar por boludos. Voy a hablar con todos los jurados para que les pongan bajas calificaciones”, bromeó el conductor. La actriz, por su parte, habló con LA NACION y contó que antes de aceptar la invitación de la producción, habló con su colega, con quien tuvo algunos cortocircuitos durante el segundo ‘Bailando’ en el que participaron como pareja. “Hace diez años que bailamos juntos por última vez. Le pregunté si quería hacerlo, y la verdad es que los dos teníamos ganas. La coach también, así que volvemos los tres. Estoy con muchas ganas de pasarla bien. Sabemos que este es un momento complicado del país y queremos llevarle a la gente un poco de alegría, como siempre”, indicó.

Anita Martínez y Bicho Gómez Gerardo Viercovich

“Me costó, porque estoy fuera de traning, Nos reímos de lo cansados que estamos, de los dolores en el cuerpo, de las palpitaciones. Estamos poniéndole tres horas de ensayo, pero con calma, porque además tenemos funciones”, explicó Martínez.

Sabrina Rojas Gerardo Viercovich

Pepe Ochoa será el host digital, una posición que hace su debut en el formato. “A raíz de mi trabajo en LAM, me convocó el Chato Prada para ver de qué manera los podía ayudar y yo le dije que estaba para sumar al proyecto digital, pero entendiendo que tenemos que romper con todos los esquemas. Sabemos que Gran Hermano marcó un punto de inflexión en cuanto a cuánto y cómo suman las redes a un programa televisivo. Van a formar parte del proyecto 70 influencers y cada uno va a tener la libertad de hacer lo que quiera. Es la primera vez que se va a hacer algo así. A Marcelo le dio un poco de resquemor la idea al principio, pero al final se dio cuenta de que está bueno tener un ejército de gente que todo el tiempo nos estén ayudando a difundir el programa. Por supuesto que va a ver un programa por streaming y Twitch mientras está Bailando al aire, y lo va a conducir Cris Vanadía”, adelantó. Además del contenido digital, Bailando 2023 contará con un programa de debate del que participará, entre otros, la actriz Sabrina Rojas.