Este jueves, Bailando 2023 comenzó con un anuncio de Marcelo Tinelli: el próximo lunes habrá una doble eliminación, a pedido de los miembros del jurado. Eso implica que al menos una nueva pareja se sumará al certamen.

Luego, el conductor presentó a la primera participante de la noche, la ex Gran Hermano Juliana Díaz junto a su bailarín Rodrigo Gutta. En el estudio estaba presente su novio, Maxi Giudici, que confesó que está celoso del partenaire de la concursante. “ Me la hiciste muy difícil, Marce. Soy un poquito celoso y mirá el bailarín que le pusiste. Es un fachón, y encima es cordobés. Estoy remando en dulce de leche. Hace más de un mes que la franelea más que yo”, expresó con pesar el compañero de convivencia de Díaz.

En esta edición del concurso, cada equipo tiene la potestad de elegir qué ritmo bailar, entre los propuestos por la producción. En este caso, Díaz y Gutta eligieron debutar con música disco y luego de mostrar su destreza, fueron calificados por el jurado. “El equipo es bueno, pero ella tiene que tomar más clases. En algún momento de la coreografía se empezó a ver medio feo. No es lo que más me gustó, pero bienvenidos”, expresó Ángel De Brito (3) luego de verlos bailar.

Pampita Ardohain, dueña durante esta primera ronda del voto secreto, agregó: “Pasó algo con la energía. Arrancaron con todo, pero al final no era lo mismo. No hubo grandes errores, recorrieron toda la pista, ella estaba feliz, pero esperamos más porque vemos que ella puede”.

“Vi ganas. Comenzaron con un truco y eso es más complicado. Se acompañaron muy bien y Juliana es muy buena vendedora. Se fue desinflando porque mira mucho el piso y eso te marea y te quita energía. Tiene buenas líneas, pero cuando bajó de los trucos lo hizo con los pies para arriba y eso te lastima los ojos. No me mató, pero me gustó”, sumó Moria Casán (5).

“Estaba tan alegre y tan contenta que era como una chica que cumple 15 años y quiere lucirse con todos los parientes, con todos los del colegio y me voy a contratar un bailarín para romperla. Esa energía está buena, pero el bailarín baila muy bien y entonces se notaron más sus defectos y su lentitud. Mi humilde recomendación es bajarle la energía al chico y que la acompañe más. Se ve que ella tiene potencial”, cerró Polino (3). Juliana, entonces, contó que tiene dos costillas fisuradas y se mostró muy feliz por los 11 puntos conseguidos.

Luego llegó el debut en la pista del actor Stefano De Gregorio y la influencer Martu Morales, junto a la coach Flor Díaz. Pero mientras el conductor ponderaba a la mujer de la pareja, el actor intentó ganar protagonismo hablando sobre su pasión por el fútbol, y se generó un clima extraño. En este caso, el equipo decidió como ritmo para esta primera gala el cuarteto.

“Bienvenida Flor, tenés mucha luz, y a Martu, que la rompe en las redes. Me encanta que haya gente fresca, gente nueva; caras que no vimos y que vienen con buena onda y buena energía. Yeyo es un pichón de Fede Bal; y es un elogio, porque fue un gran campeón de esta pista. Me gustó lo que hicieron. Martu tiene que perfeccionar un poco más la técnica, pero tiene todo el potencial del mundo. Yeyo baila, tiene swing. Los dos tienen swing y energía, lo que les falta es ir puliendo. Los trucos fueron lo que menos me gustó. Les auguro lo mejor”, señaló De Brito (4).

“A mí me encantó. Me sorprendió. Tienen algo especial. Y la fusión de cuarteto moderno también. Por los trucos no se estresen: es mejor hacer la coreo prolijita de principio a fin. Hasta que salgan bien, pueden dejarlos de lado, así no ensucian porque venían bárbaro. Martu, hermosa. Te quiero ver bailando todos los ritmos, así que ojalá duren mucho”, agregó Pampita.

“Me impactó Yeyo. Tiene una onda impresionante. La vi a Martu, pero me la borró un poco a ella. Me encantó el recorrido de la pista, el desenfado y el disfrute. No había tensión. Bailaron como en el living de su casa, pero con la responsabilidad de estar en esta pista, que es muchísimo. Muy bien Martu, pero hay que perfeccionar las puntas, las desprolijidades. Coincido con Carolina en el tema de los trucos”, sumó Casán (7).

Por último, Polino (2) indicó: “¿Vieron cuando te metés a Twitter y te ponen ‘expectativa y realidad’? Yo los veo bailar a ustedes en TikTok y son tremendos y acá no se notó. Esta pista no se parece a nada; te morfa. En TikTok son 15 segundos, lo aceleran y pensás que acá van a volar por el aire. Y no pasó. Estuvieron bien, tienen oído, los trucos feos. Yeyo, un poco pesado, con una previa armada”.

En ese momento, el actor interrumpió: “Bueno, bueno... ¿Cómo una previa pesada si estuvimos 10 minutos? Ayer chapando estuviste media hora, cuarenta minutos”, expresó, mirando al conductor y refiriéndose a su reencuentro en cámara con Coki Ramírez. “Ahí se nota... Los otros estuvieron casi una hora y no se notó y lo tuyo nueve minutos y pareció una hora y media”, respondió el miembro del jurado.

“Lo que pasa es que por ahí estábamos hablando de fútbol y a vos no te gusta el fútbol”, intentó chicanearlo De Gregorio, pero no lo logró. “¿Perdón? Yo soy crítico de fútbol. Informate cuando vengas acá”, recomendó Polino. Pero el actor contraatacó: “TikTok tampoco tengo, por ejemplo”. Con 13 puntos, la pareja consiguió una de las calificaciones más altas de la ronda.

