Cómo no quedar marcado y luego querer contarle al mundo cómo era el papa Francisco si su vida también se transformó en una película. Hijo del reconocido oftalmólogo Fabio Bartucci, economista y amante del cine (se formó en la New York Film Academy e hizo una maestría de Gestión Cultural en Milán), Facundo Bartucci fue atravesado en su adolescencia por algo impactante: la inesperada amistad de su padre con Jorge Bergoglio, quien luego se convertiría en Papa.

“Por supuesto, yo tenía unos diez años y no supe el cuento hasta mucho tiempo después. Pero todo comenzó cuando el entonces arzobispo fue al consultorio de mi padre, último turno, por un temita menor que se solucionó con unas gotas. Lo espectacular, algo que nunca conté, fue el final de ese primer encuentro. Le dijo: doctor, ¿usted para dónde va? Y cuando supo que iba hacia el sur, preguntó: ¿a usted le molestaría dejarme en la catedral?”, cuenta Facundo, que está a punto de estrenar Recen por mí, la historia de Francisco, un documental de 110 minutos que reconstruye la vida del pontífice desde una perspectiva más cercana, donde se resalta el porteño, el tanguero, el hombre sensible y espontáneo detrás de la figura pública.

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Emocionado, a horas de exponer en Buenos Aires el documental biográfico, que tuvo su première en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el joven que vio por última vez a Francisco con chomba y pantalón cuenta en carne viva la experiencia. Algo que lo marcó y cambió para siempre.

—Tal vez es empezar por el final y algo que obviamente no figura en el documental. ¿Pero vos soñaste su muerte cuando estaba sucediendo?

—No fue un sueño, sino que directamente me desperté. No estaba pudiendo dormir, me encontraba inquieto, desvelado. Recuerdo que a determinada hora, muy angustiado, me levanté de la cama, miré el reloj. Al rato logré volver a dormirme y cuando a la mañana me levanté, ya tenía mensajes de amigos italianos dándome la triste noticia. Al rato, leyendo todo, descubrí que la hora oficial del fallecimiento comunicada por el Vaticano era la misma en la que yo me había despertado. Es una locura, pero lo juro por mi madre, que la amo. Fue un día terrible. Yo, que estoy viviendo en Italia desde hace algunos años, iba a regresar en unos días. Pero obviamente se adelantó todo porque mi padre estaba invitado al funeral privado. No puedo explicar la tristeza de ese viaje. Para él era como un padre. Y yo estaba absolutamente enamorado de su persona y carisma, y encima trabajando en su proyecto.

—Ordenemos la historia. Desde el día que Bergoglio pisó el consultorio de tu padre hasta la propuesta de hacer el documental, ¿qué fue sucediendo?

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—Mi papá lo atendió esa vez que terminó llevándolo a la catedral; se transformó en paciente ocasional, pero cuando se convirtió en el nuevo pontífice no supimos nada más. Obviamente, la emoción fue impresionante, como la de todos. Yo tenía casi 16 y me acuerdo perfecto de esa incredulidad, orgullo y emoción colectiva. Años más tarde, en 2018, mi papá estaba en una comida de amigos, un sábado al mediodía. Y le apareció una llamada con el 39 como prefijo. Atendió y le dijeron que hablaba un secretario del Vaticano, que se comunicaban con él porque en cinco minutos lo estaría llamando el Santo Padre por una consulta. Al principio pensó que era una broma, pero por las dudas se quedó atento sin comentar nada. ¡Y sonó el celular! Cuando atendió, escuchó: “Hola, Fabio, ¿cómo estás?" Era la voz de Francisco, así que salió corriendo de la mesa para poder hablar en un lugar más íntimo.

—¿Cuál era la consulta?

—Bueno, era algo bastante común, solucionable, pero confiaba en las manos y el conocimiento de mi padre. No voy a dar detalles porque él nunca los dio y, de hecho, eso fue lo que valoró tanto el Santo Padre. Mi papá se transformó en el cuidador de sus ojos y viajó muchas veces, tanto como médico como amigo. Los unía el tango, la filosofía, esas hermosas tertulias sobre temas cotidianos, políticos, sociales. Francisco era un excepcional que sabía todo de todos, de las personas comunes y de los temas enormes del mundo. Y no miraba televisión desde 2005.

Facundo Bartucci: "Francisco era un excepcional que sabía todo de todos, de las personas comunes y de los temas enormes del mundo" Santiago Oroz

—¿Cuándo entraron ustedes en escena? Digo, la familia. Vos, tus hermanos y tu madre.

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—Luego de un episodio médico con el que quedó muy conforme y que tampoco voy a detallar, él nos invitó a conocerlo. Nosotros viajábamos mucho, pero en este caso había una invitación concreta al Vaticano. La audiencia era a las 13, pero nos terminó ofreciendo un tour a las 10, con una guía privada, como para ir entrando en clima y conocimiento. Así que hicimos todos los Museos Vaticanos en detalle, una maravilla. Y ahí la primera anécdota que me marcó a fuego. Porque si bien uno ya sabía lo que era Francisco, comprobarlo en persona fue desde ya impactante.

—¿Qué viste?

—Justo habíamos terminado de ver el Museo de los Carruajes. Impresionantes las naves bañadas en oro, autos lujosísimos. Nosotros nos íbamos a Santa Marta y justo vimos cuando llegaba Francisco, sonriente, con su gran carruaje... ¡un Ford Fiesta! El mismo autito que usaba acá mi abuelo. Aunque todos siempre lo supimos, mejor carta de presentación no pudo haber. Y la cosa no terminó ahí. Tuvo el hermoso gesto de invitarnos a almorzar.

—¿Se puede saber qué comieron?

—Hubo un plato de arroz con pollo y también pasta. Nunca falta la pasta. Estábamos todos fascinados, como en familia. Nos preguntaba qué estudiábamos, qué hacíamos. Se desenvolvía con una fluidez y cariño que conmovía. Hablamos de literatura, deportes, de Buenos Aires, música. Yo estudiaba economía, pero desde chico me atraía el mundo audiovisual. Había hecho conciertos, muchos eventos, pero a pesar de ser muy fan del cine, nunca lo había pensado como profesión principal.

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Facundo Bartucci, sobre la primera vez que estuvo con Francisco: "Lo que sentí fue un impacto. Algo profundo caló en mí" Santiago Oroz

—¿Y en ese momento lo sentiste?

—No, lo que sentí fue un impacto. Algo profundo caló en mí y, de manera inconsciente, la necesidad de inmortalizar ese momento y los futuros que uno intuía podían suceder. Sentí algo especial. Estaba al lado de la persona más importante del mundo, pero yo lo veía como familia. A partir de ahí, la imagen de Francisco empezó a ocupar mi cabeza de una forma constante. Yo quería saber más.

—¿Cómo le propusiste hacer el documental?

—Ahí le pedí a mi papá que hablara. Fue una audacia, obviamente, me podía salir mal. Igual antes sucedieron otras cosas. Me fui a vivir a Italia para hacer una maestría en gestión cultural y me quedé trabajando. Hice muchos fashion films para marcas, empecé a pensar en hacer algún corto y debuté con Ofelia, que es sobre la vida de mi abuela, una mujer increíble, la madre de mi madre, descendiente del general Luis Piedra Buena, marino, explorador y defensor de la soberanía argentina en la Patagonia. Cuando me recibí, en 2023, el Papa me mandó una felicitación. Y ahí ya nos animamos a transmitirle la idea, que aceptó. Como yo ya vivía en Milán y mi papá iba bastante a verlo, empecé a encontrarlo más seguido. Y al tiempo empezamos a planear el documental.

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—¿Qué le atrajo de la idea?

-Le gustó que contáramos el Francisco argentino, el de la gente. Así que empezaron nuestros encuentros a solas, las decenas y decenas de horas en el archivo del Vaticano. Una aventura alucinante.

—¿Es cierto que cuando se encontraban te ofrecía quedarte un poco más, pero decías que no por vergüenza?

—Sí, y lo que me arrepiento. Obvio, yo quería más, pero sentía que era un abuso. En total fueron cuatro encuentros largos, a solas. Cada vez que salía, flotaba de la emoción. Llegaba nervioso y me iba con una paz y regocijo imposible de describir. Los encuentros eran en su departamento. Un silencio e intimidad total. Hablábamos de todo. Y fue ahí donde surgió la idea de que fuera él quien narrara su historia. Teníamos fecha para hacerlo el 4 de marzo, pero no llegamos. Sus pulmones empezaron a estar peor, así que mi percepción sobre el documental empezó a cambiar. Entendí que la narración iba a ser imposible, así que empecé un trabajo más de archivo de audio.

Bartucci, sobre sus encuentros con el Papa: "En total fueron cuatro encuentros largos, a solas. Cada vez que salía, flotaba de la emoción. Llegaba nervioso y me iba con una paz y regocijo imposible de describir" Santiago Oroz

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—¿Podés narrar tu último encuentro?

—Yo lo vi en octubre, noviembre, diciembre de 2024 y en febrero de 2025. Ya en diciembre no estaba muy bien. Y en febrero lo encontré a nada de ser internado. Me recibió en su departamento sin las túnicas oficiales, vestido de civil. Ante mi cara de sorpresa, que claramente advirtió por más que intenté disimular, me explicó que así estaba más cómodo por el tema del oxígeno. Llevaba una remera polo amarilla con cuello, pantalones normales y sus zapatos de siempre. Él notó que yo estaba shockeado y hasta bromeó. Faltaba que me diga: “Nene, relajáte, este también soy yo”. Tuvimos una charla hermosa, como era de costumbre. Jamás hablamos de la muerte.

—O sea, esa fue tu última imagen: el hombre de chomba amarilla que no quería incomodarte.

—Algo así. Me arrepiento de no haberme quedado más. Él me lo ofreció, pero bueno...

—¿Te frustró que por tan poco no hayas podido lograr el relato con su voz?

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—Me faltó tiempo y eso me causó tristeza. Estaba la fecha para que todo fuera así. Pero más que enojarme sentí mucha tristeza.

Facundo Bartucci creyó en un momento que su documental no iba a poder ver la luz, pero por suerte encontró un gran aliado que le permitió seguir adelante Santiago Oroz

—Y ya sin él, ¿corrió peligro el documental? Porque se podría haber frenado el proyecto...

—Sí, por eso fueron meses de corridas. Nosotros no habíamos cerrado nada, fue una desesperación. Por suerte, Francisco me había puesto en contacto con gente que era fundamental para seguir todo el proceso. Y estaba el Monseñor Lucio Adrián Ruiz, a cargo de la comunicación. Nosotros, igual, avanzábamos. Habíamos decidido hacer la película, seguíamos editando y montando. Creo que en dos meses perdí cinco años de vida. Teníamos todo el material del archivo en baja. Porque te lo entregan en alta recién cuando firmás el contrato. La cosa es que rezamos mucho y este monseñor que te dije se transformó en nuestro ángel de la guarda. Era un gran amigo de Francisco y fue fiel a su palabra. Nos ayudó a mantener la calma y, a mitad de junio, conseguí el sí final. Me dijo que era algo que le había prometido a Francisco, y que lo estaba cumpliendo.

—¿Sentís que en la Argentina falta una expresión más visible del reconocimiento a Francisco?

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