Balance del Festival de Mar del Plata: creció la convocatoria, faltaron figuras y aún resta encontrar una identidad

Los organizadores del Festival de Cine de Mar del Plata esta vez respiraron satisfechos. La muestra volvió a aparecer este año en el radar del público después de dos años muy apagados, en los que no quedó casi nada del antiguo esplendor del único encuentro que puede hablar de igual a igual (al menos en los términos de la categoría que ocupa) con sus grandes pares del mundo.

Basta con revisar las antológicas crónicas del ilustre crítico uruguayo Homero Alsina Thevenet publicadas a comienzos de la década de 1960 para comprobar que por entonces Mar del Plata tenía mucho para decir sobre el estado del cine, su presente y su futuro, como Cannes, Berlín o Venecia. Críticos, ejecutivos, estudiosos y directores compartían en esos días de festival debates, evaluaciones y análisis con delegaciones oficiales de mucho peso llegadas desde Estados Unidos, Francia, Italia y otros países europeos.

Creció este año el interés y la curiosidad del público por la programación del festival Mauro V. Rizzi

En los últimos años, antes de la llegada de la actual gestión, Mar del Plata también supo construir desde otra mirada un modelo de festival con rasgos identitarios propios. Sus artífices se plantearon como objetivo la conformación de una verdadera comunidad dispuesta a interrogarse con espíritu abierto y diverso hacia dónde va el cine (empezando por la producción nacional) y de qué manera es posible encontrar puntos de convergencia, integración y diálogo entre los creadores, el público y la ciudad que alberga la muestra a través del armado de una programación completa. Esa convocatoria encontró un respaldo masivo. En 2023 se vendieron 150.000 entradas. Fue el último festival de la gestión previa a la actual.

Todo cambió a partir de 2024. Gabriel Lerman, convocado junto a Jorge Stamadianos por la dirección actual del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para ocupar la conducción artística del festival, vaticinó ante LA NACION a comienzos de noviembre: “De los tres años que llevamos como directores nosotros sentimos que este va a ser el mejor”.

Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, los directores artísticos del festival Nicolas Suarez

No se equivocó, al menos desde la respuesta de la gente. Este fin de semana, según los datos oficiales, la edición número 41 del festival marplatense se cerró con 75.000 espectadores en 500 funciones, 43 de las cuales agotaron todas sus localidades. La venta anticipada, inclusive, superó en número al total de espectadores de toda la edición 2025.

Son números notables y triunfales para las expectativas de los organizadores (el Incaa y la Municipalidad de General Pueyrredón), que vieron a lo largo de los 10 últimos días muchísima gente reunida en las salas alrededor de los títulos más convocantes: la española La bola negra (la película del momento en la temporada alta de premios que llevará al Oscar), la noruega Fjörd (ganadora de la Palma de Oro en Cannes) y una verdadera y gratísima sorpresa: The Only Living Pickpocket in New York, pequeña obra maestra del cine independiente estadounidense con John Turturro en el papel de su vida. Ojalá llegue en algún momento cercano a los cines argentinos de la mano de la nominación al Oscar que su protagonista largamente se merece.

La programación tuvo otros puntos altos directamente conectados con títulos que pasaron con altas calificaciones por los grandes festivales de este año: Rose, Gentle Monster, Woman Unknown, Tigre de papel, Un hombre de nuestro tiempo, la mencionada (y extraordinaria) Fjörd. La posibilidad de volver a ver en pantalla grande clásicos de distintas épocas (de Historias de Tokio a Un lugar en el mundo, pasando por el estreno local de la versión restaurada de La casa del ángel) también siempre es bienvenida y muy valorada por los espectadores.

Una larguísima fila para ver La bola negra, la película de mayor convocatoria del Festival de Mar del Plata 2026 Mauro V. Rizzi

El público se movilizó y llenó muchas funciones a partir de la consigna que inspiró la programación elegida Lerman y Stamadianos: películas pensadas en principio para agradar y despertar el interés de un público amplio, sobre todo el representado por aquellas franjas etarias que dejaron masivamente de ir al cine desde la pandemia.

No faltaron apuestas de cierto riesgo: la muy recomendable Truly Naked, que habla de personas dedicadas a una versión artesanal y casera del cine pornográfico, acaba de ganar el premio al mejor guión. Y el jurado oficial consagró con el premio mayor a The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari, una película filmada bajo riesgo, en la clandestinidad, por un cineasta iraní muy crítico con el régimen teocrático de su país. Toda una declaración.

El cineasta iraní Arian Vazirdaftari Mauro V. Rizzi - LA NACION

Pero el criterio elegido, que seguramente se profundizará en las próximas ediciones, es el de apoyarse en títulos configurados a partir de criterios narrativos más bien tradicionales (incluyendo muchas feelgood movies, películas con mensajes optimistas) y una selección amplia de títulos premiados en grandes festivales o potenciales competidores de la próxima temporada de premios.

La muestra alternativa Fuera de Campo vivió su mejor edición este año Mauro V. Rizzi

Ese criterio, junto con la muy razonable decisión de bajar el precio de las entradas y poner al mismo tiempo a la venta paquetes accesibles, recuperó para Mar del Plata parte del público extraviado en las opacas ediciones previas. Lo que siguen faltando son invitados de fuste, lugares de conversación o foros de debate (el espacio Chauvin está muy lejos de los cines y la circulación de público) y toda una ciudad entera pendiente del festival.

Este año se logró un mayor compromiso empresarial y la ciudad desplegó carteles alusivos con mayor visibilidad, pero se sigue extrañando el viejo espíritu del festival que definía la vida marplatense casi por completo alrededor del cine durante diez días completos. Todo eso explica que haya mejorado muchísimo la convocatoria y la presencia del festival en la calle durante esta edición, aunque todavía queden muy lejos de los números y del movimiento del período 2019-2023, y más allá en el tiempo también.

Toda esa añorada identidad, hoy representada por una corriente amplia, activa y comprometida de público que sigue reivindicando a un modelo de festival previo al actual, encontró su punto de referencia en Fuera de Campo, la muestra alternativa de cine argentino que también vivió este año la mejor de sus tres ediciones: 7500 espectadores, 21 de sus 24 funciones agotadas, largas filas frente a las boleterías desde muy temprano y muchos y muy entusiastas espacios de discusión dentro y fuera del remozado Teatro Enrique Carreras, sede de la convocatoria.

Luis Scalella, una figura de gran influencia en el presente y el futuro del festival marplatense

El festival de este año también se cerró alrededor de un aparente equívoco que rodeó de alguna incertidumbre buena parte de su desarrollo. Antes de la apertura, Lerman también dijo a LA NACION que Mar del Plata no podría darse el lujo de repetir, como había ocurrido hace un año, algunas funciones casi vacías. Alertó que si algo así volviera a ocurrir la ciudad perdería el valioso atributo de contar con el único festival Clase A (título que solo tienen Cannes, Berlín, Venecia, Toronto y las otras grandes sedes) de toda América Latina. “Si eso pasa sería algo gravísimo para Mar del Plata y para la Argentina”, destacó.

El jueves pasado, en declaraciones al diario marplatense La Capital, el productor argentino Luis Scalella afirmó, por el contrario, que el festival “no estaba en riesgo por el público, no creo que haya estado en riesgo nunca”. Y agregó: “Nadie dijo nunca que Mar del Plata iba a dejar de tener la categoría que tiene. A lo sumo lo que puede haber habido son comentarios tendientes a mejorar los niveles, no solamente de público”.

Natalia Oreiro, con el premio a la trayectoria que recibió durante este festival Mauro V. Rizzi

El papel de Scalella es clave en toda esta historia. Es el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Festivales (Fiapf), entidad que regula, acredita y supervisa el calendario global de los festivales de cine, asignando reconocimientos y categorías a cada una de esas muestras. El productor asistió a la ceremonia de cierre de este año acompañado por una nutrida delegación china, cuya presencia (con vistas a un posible lugar protagónico de ese cine el año que viene) fue vista como un respaldo internacional e institucional pensado hacia el futuro.

El regreso del público, las salas llenas y los aplausos que acompañaron la aparición en pantalla del spot institucional del festival antes de cada proyección funcionaron este año como un activo para lo que viene. Ese capital funciona a la vez como un espaldarazo para que los directores artísticos sostengan el criterio impuesto en el armado de la programación. Los que faltaron de nuevo, como en los dos años previos, fueron los nombres propios: no hubo estrellas, esas figuras capaces de reforzar todavía más un interés que por ahora se reduce a las películas y no continúa en las calles y en todo lo que pasa entre función y función.

Para atraer a los extranjeros, como acaba de sugerir Scalella, hace falta un presupuesto ad hoc. El productor también sugirió que el festival debería convencer a las grandes personalidades locales del cine para que se sumen a la causa marplatense de aquí en adelante. Solo Natalia Oreiro, dueña de uno de los premios a la trayectoria de este año, representó al star system local en la edición actual.

Pero de todas maneras los nombres, hasta los más famosos y convocantes, no alcanzan si la muestra no encuentra una identidad, un perfil, un rasgo propio que lo distinga con luz propia en el mundo de los grandes festivales.