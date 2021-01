Cande Ruggeri y su experiencia con el Covid-19: "Se me inflamaron los ganglios, fue horrible" Crédito: Instagram

Cande Ruggeri confirmó a través de su cuenta de Instagram que tiene coronavirus. Si bien la hija de Óscar Ruggeri dijo que ya se encontraba bien, aseguró que los primeros dos días fueron terribles. "Levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible", detalló.

La modelo quiso llevar tranquilidad a sus seguidores sobre su estado actual. En los videos se la nota tranquila, pero no por eso dejó de alertar sobre el peligro del contagio y la necesidad de cuidarse. "Les quería contar yo, para que tampoco se enteren por otro lado, que hace unos días me agarró Covid. En este momento tengo Covid. Se los quería contar yo para que sepan que estoy bien", expresó.

Y agregó, sobre cómo transitó la enfermedad: "Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible. Por eso quería, después de unos días que me siento bien y estoy bien, contarles y que no nos relajemos".

Asimismo aclaró que aún no sabe cómo fue que se enfermó porque ella estaba tomando todos los recaudos. "No es que me relajé, la verdad que todavía no sé dónde me lo contagié. Pero sigue estando, lamentablemente, y obviamente estoy aislada en mi casa para cuidar a todos. Nico [Maccari, su novio] también está bien".

Por último, la hija del exfutbolista -que contrajo Covid en octubre-, sumó un mensaje para quienes como ella están atravesando la enfermedad: "Evidentemente del otro lado hay muchos que también la están pasando. Por eso quería mandarles un mensaje de buena energía y de positividad, que me parece que eso es lo más importante... Cuando uno se pone en la cabeza que se va a recuperar más rápido, que tiene ganas de estar bien y tiene la mente positiva, creo que todo eso está conectando con tu mente, con tu cuerpo, con todo y hay que ser así, hay que ser positivo para que pase".

