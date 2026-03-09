Guillermo Coppola rompió el silencio sobre su salud y dijo cómo sigue su tratamiento

El fin de semana, el ojo público estuvo puesto en la salud de Guillermo Coppola, luego de que se conociera que estuvo internado por problemas pulmonares. Este lunes, fue él mismo quien aclaró cómo se encontraba de su afección y llevó tranquilidad a sus fanáticos, luego de que se confirmara el diagnóstico. “La vamos a superar, que no les quepa ninguna duda, en la cama no me voy a meter”, aseguró tajante el histórico representante de futbolistas.

En diálogo con Puro Show (eltrece), informó a la audiencia sobre su patología y se mostró con buen ánimo, fiel a su estilo. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se encontraba de salud, Guillote utilizó sus características metáforas para explicar su situación: “Los años pasan, el hombre crece, madura, aprende. Aquí estamos, metiéndole garra a la vida como nos enseñaron de chiquito”.

Coppola llevó tranquilidad sobre su estado de salud (Foto: El Trece)

La inesperada ausencia de Coppola el pasado viernes en el programa No está todo dicho (La 100), que conduce Guido Kaczka, no pasó inadvertida entre los oyentes. Sin embargo, ya reincorporado al ciclo, el exrepresentante de Diego Maradona destacó: “Ya estoy laburando, lo cual me hace feliz”.

Según aclaró, su internación se produjo por “un temita pulmonar” y dio más detalles de la patología. “Se confirmó un diagnóstico que se preveía: una hipertensión arterial pulmonar. Por suerte confirmaron el diagnóstico, para eso hay tratamiento y medicación que comenzaremos en el día de hoy”, aseguró.

Además, reveló que “ya había una situación” previa relacionada a sus pulmones, por lo que este nuevo ingreso al hospital era esperado. Como no podía ser de otra manera, cerró la nota con el programa con una de sus frases características, en la que remarcó que está disfrutando la vida y demostró toda su confianza de superar este escollo.

“La vida es un paso, el mejor momento es este, el presente. Hay que disfrutarlo, con estas cosas que también vienen, que las vamos a superar, que no les quepa ninguna duda y en la cama no me voy a meter”, aseveró el empresario de 77 años.

El médico Guillermo Capuya dio detalles de la salud de Guillermo Coppola

Qué es una fibrosis pulmonar

En La mañana con Moria (eltrece), el médico Guillermo Capuya aclaró que Coppola “no estuvo en un sanatorio, fue a la fundación Favaloro, a un estudio programado” y explicó de qué se trata el cuadro médico que enfrenta. “Lo que tiene él es una fibrosis pulmonar post COVID, digamos que se acentuaron los síntomas”, aseguró.

Capuya explicó que, debido a la fibrosis, el pulmón (que funciona como un fuelle elástico) desarrolla cicatrices “entonces se endurece, por lo tanto esa posibilidad de expandirse y comprimirse se ve deteriorada y eso genera que nos falte un poco de oxígeno”. “Y eso se siente en la respiración”, aclaró.

El doctor comentó que esta condición es frecuente en adultos mayores, y que el Puma Rodríguez también sufría esta patología pero se sometió a un trasplante bipulmonar y “ahora puede cantar”. Por último, el médico señaló que la fibrosis pulmonar “es una enfermedad crónica progresiva que hoy por hoy no tiene cura”, y aclaró que el tratamiento que está encarando Coppola busca mejorar los síntomas.