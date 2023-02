Courteney Cox descubrió su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood junto a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow

escuchar

Con sus mejores amigas, así decidió la actriz, productora, directora y empresaria Courteney Cox (58 años, Alabama, EE.UU.) destapar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood ayer. Una ceremonia a la que no faltaron sus compañeras de reparto en la serie Friends, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow y a la que también asistió Laura Dern , con quien Cox mantiene una amistad desde hace décadas, hasta el punto de que celebraron la Nochebuena juntas en más de 10 ocasiones. También estuvo presente su hija Coco Arquette, de 18 años, fruto de su matrimonio con el actor David Arquette, de quien se divorció en 2012, y su actual pareja, el músico Johnny McDaid, con quien sale desde 2013. Pero sí hubo algo llamativo: la ausencia de sus compañeros de la emblemática sitcom David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

¡Abrazos! Courteney Cox recibe el afecto de Lisa Kudrow y Jennifer Aniston durante su especial ceremonia Damian Dovarganes - AP

Durante su discurso de agradecimiento, antes de destapar la estrella, Cox tuvo unas palabras de agradecimiento para sus amigas: “Las quiero mucho y es genial que hayan venido aquí, en público, al igual que tantas veces lo hacemos en privado”. Sobre sus compañeras de reparto en la exitosa comedia de los noventa, Cox dijo que son como “familia”. “Son unas amigas maravillosas y son familia. Somos como hermanas”, le expresó a la revista People.

El homenaje dio comienzo con la intervención de Laura Dern, quien contó que Cox y ella se conocieron en un avión: “Cuando aterrizamos sabíamos que habíamos encontrado una hermana”. Dern alabó la sinceridad y la franqueza de Cox, agregando que “no siempre es fácil, pero te convierte en alguien mejor conocerla y trabajar con ella y, si eres realmente afortunado, llegás a quererla”.

Laura Dern, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, ayer durante el evento en honor a Courteney Cox LEON BENNETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después llegó el turno de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, quienes junto a Cox se convirtieron en uno de los tríos femeninos más emblemáticos de la ficción de los noventa, aquel formado por Rachel, Phoebe y Monica en la serie Friends. “Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y más queridos de la historia de la televisión”, dijo Kudrow, quien interpretaba a Phoebe. “Estamos profundamente orgullosas de conocerte. Eres la definición de un ser humano hermoso, talentoso y, lo que es más importante, verdaderamente bueno. Gracias por enriquecer nuestras vidas”. “Ser amiga de Courteney es ser familia de Courteney”, agregó por su parte Aniston y sumó: “Ella es la responsable de todo eso. Desde el principio, cuando la conocimos, fue inmediatamente inclusiva, cálida, amorosa e interesada en conocer todo sobre uno, y como fans queremos darte las gracias por hacernos reír. Eres uno de los seres humanos más divertidos del planeta Tierra. Nada me hace más feliz que una broma de Courteney”.

Finalmente, fue la propia Cox quien tomó la palabra para confesar que, en realidad, odia hablar en público y que por eso permanecía “agarrada a Lisa y a Jennifer”. También contó que su debut en la actuación, al contrario de lo que la gente suele creer, no fue en el videoclip “Dancing in the dark” de Bruce Springsteen en 1984, sino a los 12 años, cuando tuvo un pequeño papel en la obra El rey y yo en el instituto. Cox también habló sobre sus comienzos en Hollywood, de cuando estuvo a punto de renunciar a su sueño de convertirse en actriz : había agotado todos sus ahorros cuando recibió una llamada de su padre, que trató de convencerla para que regresase a Alabama y aceptase un empleo como vendedora de piscinas: “Al día siguiente, me dieron un papel en Lazos de familia”.

Courteney Cox junto a su estrella en el famoso paseo de Hollywood FREDERIC J. BROWN - AFP

Courteney Cox alcanzó la fama en 1987, precisamente gracias a un papel en las temporadas sexta y séptima de Lazos de familia, una comedia familiar estrenada en 1982 protagonizada por Michael J. Fox en el papel de Alex P. Keaton, un joven republicano cuyos padres, Elyse y Steven Keaton, son exhippies de la década de los sesenta. Cox interpretó a la novia de Michael J. Fox en las dos últimas temporadas de la serie, durante una veintena de episodios que reflejaban la división cultural de la década de los ochenta, cuando los integrantes de generaciones jóvenes rechazaron la contracultura propia de la juventud de sus padres y abrazaron la política conservadora.

Besos para la agasajada. El músico Johnny McDaid no podía faltar a la gran cita de su novia Damian Dovarganes - AP

En 1994, Cox se presentó al casting de la serie Friends y aunque inicialmente pensaron en ella para el personaje de Rachel Green, al final, le dieron el de la perfeccionista Monica Geller. Friends fue todo un éxito convirtiendo a sus seis protagonistas en superestrellas durante 10 temporadas, y también en los actores mejor pagados de la televisión. En esta época, Cox también apareció en la saga de terror adolescente Scream, que resucitó el subgénero slasher, interpretando a la intrépida y decidida reportera Gale Weathers. Fue en esta saga cuando conoció a su exmarido, el actor David Arquette, quien interpretaba a su interés romántico en la ficción, el policía Dewey Riley.

Coco Arquette posa junto a su madre, Courteney Cox Damian Dovarganes - AP

Cox puede presumir de haber tenido una de las carreras más estables después del enorme éxito que supuso Friends. Además de ser actriz, se convirtió en productora ejecutiva tanto de la serie Dirt, estrenada en 2007, donde interpretaba a la despiadada directora de un tabloide, como de Cougar Town, estrenada en 2009 y que abarcó seis temporadas, donde Cox interpretaba a una mujer que se divorcia pasados los 40 y entra en el universo de las citas donde solo da con hombres mucho más jóvenes que ella, actuación que le valió una nominación en los Globos de Oro. Esta serie también contó con Aniston, Kudrow y Perry como actores invitados. Y así todo quedó, una vez más, entre amigos. Por eso ayer llamó tanto la atención la ausencia de todo el elenco masculino de Friends.

Courteney Cox, ya tiene su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood Damian Dovarganes - AP

