10 actrices que quedaron embarazadas en medio de un rodaje: ¿qué hicieron para disimularlo?

La llegada de un bebé siempre es una buena noticia salvo para los guionistas o productores de una serie o película que tienen que arreglárselas, ya sea para incorporar el embarazo en la trama o para disimularlo. A veces la historia del personaje permite adaptar los libretos; sin embargo, en la mayoría de los casos los creativos deben recurrir a ciertos truquitos para disimular la pancita de la actriz durante el rodaje. Desde jugar con los planos y recurrir a una vestimenta más amplia hasta utilizar retoques digitales post producción, todo es válido para que el espectador no se dé cuenta de ese bebé que viene en camino.

Tal fue el caso de Luisana Lopilato cuando filmó Matrimillas , film que interpretó junto a Juan Minujín cuando estaba esperando a su cuarta hija, Cielo. “La gente de vestuario trabajó mucho, jugó mucho con los looks. Me probaban y reprobaban, traían ropa nueva todos los días”, contó la actriz en una nota con LA NACIÓN, ya que estaba transitando su quinto mes de embarazo cuando realizó esta producción.

Distinto fue el caso de Jodie Foster, que cinco semanas antes de empezar el rodaje de La habitación del pánico descubrió que iba a ser mamá. Como la actriz tenía que rodar la mayor parte de las escenas con una musculosa ajustada fue imposible recurrir a estrategias de vestuario para disimular su pancita; con lo cual el equipo de producción decidió filmar todos los planos cortos al principio y esperar a que diera a luz para las escenas de acción.

De Penélope Cruz y Gal Gadot a Julia Roberts y Madonna, diez actrices que quedaron embarazadas en medio de un rodaje y tuvieron que recurrir al ingenio, ya sea para ocultar su estado o incorporarlo al guion.

Penélope Cruz en Piratas del Caribe

Johnny Depp y Penélope Cruz en Piratas del Caribe 4 Disney

Seguro no te diste cuenta, pero Penélope Cruz estaba embarazada de cuatro meses cuando rodó la cuarta entrega del film Piratas del Caribe. La española se enteró de la noticia poco antes de comenzar el rodaje por lo que inmediatamente reunió a su compañero de reparto, Johnny Depp, al productor, Jerry Bruckheimer, y al director, Rob Marshall, para comunicarles su estado. “Fueron increíblemente lindos con su respuesta, protectores y generosos, pusieron cuidado en cada paso de este proceso para realizar esta película”, contó la actriz tiempo después en una entrevista. Mientras que el equipo adelantó sus escenas lo más que pudo, cuando su pancita comenzó a notarse recurrió al típico truco de la ropa holgada, especialmente usando camisas anchas. Respecto a las escenas de acción que significaban un posible riesgo, la actriz tuvo un doble: su hermana Mónica Cruz que guarda un gran parecido con ella.

Ellen Pompeo en Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo en una escena de Grey's Anatomy

Grey’s Anatomy es una de las series que más temporadas tiene por lo que era inevitable que su protagonista, Ellen Pompeo, se embarazara en algún momento. Cuando sucedió en 2009, la historia iba por su quinta entrega y los productores tuvieron que usar su ingenio para que la médica más famosa pudiera continuar en la trama. Que Meredith tuviera un hijo con Derek (interpretado por Patrick Dempsey) no era una opción, así que decidieron ocultar el embarazo con planos de cintura para arriba y un ambo tres talles más grande. Cuando la panza fue imposible de camuflar, los creativos decidieron modificar la historia, haciendo que Grey le done un órgano a su padre enfermo. De esta manera, la actriz grabó la mayoría de las escenas acostada y luego, se tomó un descanso hasta la fecha de su parto.

Lisa Kudrow y Courteney Cox en Friends

Courteney Cox y Lisa Kudrow, dos de las protagonistas de Friends AFP

A lo largo de las diez temporadas que se emitió la serie Friends, los protagonistas pasaron por todo tipo de situaciones personales que trataron de disimularse en el set. En el caso de las mujeres, tanto Lisa Kudrow como Courteney Cox quedaron embarazadas; sin embargo, los creativos lo resolvieron de manera diferente. Mientras que el embarazo de la primera fue incluido en el guion de la cuarta temporada, haciendo que Phoebe se convierta en el vientre de alquiler de su hermano y tenga trillizos, la barriguita de la segunda fue totalmente disimulada con ropa amplia y planos cortos, ya que su personaje tenía problemas de fertilidad.

Marcia Cross en Amas de casa desesperadas

Marcia Cross, más conocida como Bree, la colorada de Amas de casa desesperadas Corbis

Marcia Cross quedó embarazada de gemelos cuando estaba rodando la tercera temporada de Amas de casa desesperadas. Como su embarazo era de riesgo y necesitaba hacer reposo, los guionistas tuvieron una brillante idea: mudaron el set a su casa de Los Ángeles. “Están pintando las paredes y poniendo decoración del set. Básicamente, están convirtiendo la casa de Marcia en la de Bree”, le reveló por ese entonces una fuente cercana a la revista TV Guide. Eso sí, la actriz no pudo aparecer en los episodios finales debido a su estado avanzado.

Gal Gadot en Mujer Maravilla

Gal Gadot tuvo que disimular su embarazo durante el rodaje de Mujer Maravilla

Mujer Maravilla ha sido uno de sus films más exitosos, film que casi corre peligro cuando en pleno rodaje Gal Gadot descubrió que estaba esperando un bebé. Escenas de lucha, saltos por el aire y trajes apretados no eran compatibles con su avanzado embarazo por lo que la producción usó todas las herramientas disponibles delante y detrás de cámara. ¿Una de las más llamativas? La israelí llevó una tela verde en la zona abdominal para que los encargados de los efectos especiales pudieran borrar su pancita en postproducción. “En un primer plano me parecía mucho a la Mujer Maravilla. En planos más amplios estaba como si fuese la Mujer Maravilla embarazada de la rana Gustavo”, bromeó la superheroínaen una entrevista con EW.

Julia Roberts en La nueva gran estafa

Julia Roberts estaba esperando a sus gemelos cuando rodó La nueva gran estafa Vianney Le Caer - Invision

En la segunda parte de La nueva gran estafa, Julia Roberts estaba esperando gemelos. Sin embargo, su estado no fue un impedimento para que la actriz fuera parte del staff original. Carteras grandes, pañuelos y abrigos anchos fueron la estrategia de los productores para ocultar sus cambios físicos en pantalla. Eso sí, la intérprete hizo una petición muy especial: que su médico personal estuviera a su lado las 24 horas durante todo el rodaje en Roma.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en Sex and the City

Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker tomaron una decisión diferente en cuanto a su embarazo en pantalla Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Quienes son fanáticos de Sex and the City habrán notado un detalle: la quinta temporada de la serie cuenta con tan sólo ocho capítulos. ¿Los motivos? Su protagonista, Sarah Jessica Parker, quedó embarazada y hubo que acortar el rodaje. Un hijo en la vida de Carrie hubiera sido incompatible con el estilo de vida de la periodista, por lo que los guionistas decidieron no sólo filmar menos episodios sino recurrir a su amplio guardarropa para ocultar la pancita de la actriz. La que sí incorporó su embarazo en la trama fue su compañera, Cynthia Nixon, quién también quedó embarazada en pleno rodaje de su hijo, Samuel.

Madonna en Evita

En 1996, con su carrera musical en pausa, Madonna viajó a la Argentina para interpretar a Evita, bajo la dirección de Alan Parker

“Soy la única persona que puede interpretar a Evita”, decía Madonna en LOS40 dos años antes de que el director Alan Parker la eligiera para representar a la mujer de Perón en el cine. Sin embargo, su papel casi corre riesgo cuando la reina del pop confesó que estaba embarazada de su hija Lourdes. Retrasar unos meses el rodaje de la película no fue una opción, así que el departamento de vestuario y de escenografía tuvieron que trabajar duro para que no se note su estado en pantalla.