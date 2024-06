¡Feliz aniversario! Los extraños y costosos regalos de los famosos para agasajar a sus parejas

Escuchar

Las flores, los peluches y los bombones no son opciones para ellos. A la hora de regalar, las celebrities no reparan en gastos, reflejando el costoso modo de vida que mantienen a diario. Mientras que algunos intentan superarse año tras año en lujo y excentricidad; otros apuestan por los gestos más románticos; esos que se vuelven insuperables y dejan huella en el corazón. Uno de los pioneros fue Gunter Sachs cuando en 1966 hizo que un helicóptero sobrevolara la casa de Brigitte Bardot en la Costa Azul y arrojara cientos de miles de rosas rojas.

Blake Lively, Angelina Jolie, Marc Anthony, Salma Hayek y David Beckham son algunas de las figuras que eligieron presentes extravagantes a la hora de declarar su amor... ¡o de demostrar el tamaño de sus billeteras!

Blake Lively: la pintura que hizo emocionar a Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más cool de Hollywood. Juntos, tienen cuatro hijos @blakelively

No olvidar nuestras raíces ni de dónde venimos es importante para cualquiera y mucho más si sos una estrella de Hollywood como Ryan Reynolds. Será por eso que su mujer, Blake Lively, quiso que el actor siempre recuerde cómo llegó hasta aquí, regalándole una pintura en homenaje a su primer trabajo como repartidor de periódicos para el Vancouver Sun.

“Mi primer trabajo fue repartir periódicos para el Vancouver Sun. La casa de la pintura es el hogar de mi infancia. Mis hermanos y yo pasamos años tratando de matarnos en ese césped. Hay muchos guiños en esa pintura, incluido mi ídolo, John Candy, en la primera página del periódico. La casa ya no existe, pero se mantiene viva en mi cabeza. Esta obra de arte es el mejor regalo que mi esposa me ha dado. Si alguna vez hay un incendio, esto será lo primero que agarraré. Regresaré por Blake”, bromeó el protagonista de Deadpool sobre esta obra de arte realizada por el artista Danny Galieote.

Angelina Jolie: un olivo y una isla en forma de corazón para Brad Pitt

Cuando estaban juntos, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas que más regalos lujosos intercambió

En 2010, Angelina Jolie y Brad Pitt eran una de las parejas más exitosas de Hollywood. Superenamorados, los actores no escatimaban en lujos ni en costosos regalos a la hora de demostrarse su amor. Así fue como la protagonista de Maléfica pagó una fortuna por un olivo de 200 años que plantaron en su hogar francés, el Château Miraval, lugar en el que se casaron y que está aún en disputa en la división de bienes. Sin embargo, ese no fue el único obsequio que la actriz le hizo a su exesposo. Cuando el galán cumplió los 50, Jolie lo sorprendió con una isla con forma de corazón a 80 kilómetros de Nueva York, valuada en 15 millones de euros. “Tan pronto como Angelina supo que la isla estaba en el mercado organizó una visita. Estaba impresionada porque es una isla muy íntima, perfecta para una escapada romántica o como refugio familiar. Y además sabe que a Brad le va a encantar que tenga forma de corazón”, aseguraron desde el entorno de la pareja a los medios. Ni el olivo (que representa paz, estabilidad y longevidad) ni el corazón pudieron mantener a esta pareja unida.

Chateau Miraval, la mansión francesa donde está el olivo que Angelina Jolie le regaló a Brad Pitt AP

Salma Hayek: una lechuza para el francés

Salma Hayek está casada con el multimillonario francés, François-Henri Pinault AP

Cuando estás casada con un millonario es muy difícil superar sus lujosos regalos por eso, nada mejor que apostar por los obsequios más personales, esos que lleguen al corazón . Así fue como Salma Hayek (que previamente había recibido un jet privado para acortar distancias con el empresario francés) aprovechó su aniversario número 12 (que casualmente coincidió con el San Valentín de 2021) para dejar sin palabras a su esposo, el magnate François-Henri Pinault. La actriz, de raíces latinas, apeló a todo su ingenio y le regaló una lechuza a la que apodó Kering, como una de las empresas del magnate.

“Cuando mi marido no está en la ciudad, ella duerme en la habitación conmigo. Tenemos ciertas rutinas antes de irnos a dormir. Miro la tele con mi iPad y a ella le gusta”, confesó la actriz en una entrevista.

Marc Anthony: pies de oro para Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Marc Anthony se casaron en secreto en 2004. Se separaron en 2011 Archivo

¿Quién iba a pensar que su parte favorita del cuerpo de Jennifer Lopez eran los pies? Durante sus siete años de matrimonio, Marc Anthony se encargó de darle todos los gustos a la cantante pop, sin embargo, unas sandalias bañadas en oro de 18 quilates fueron su apuesta más sorprendente.

“Amo los pies de mi esposa, son los más bellos del mundo”, afirmó Marc Anthony que pagó 24 mil dólares por este calzado.

Courteney Cox: un caballo retro para David Arquette

Courteney Cox y David Arquette trabajaron juntos en Scream y son padres de una hija llamada Coco

Aunque tampoco están juntos, Courteney Cox y David Arquette también merecen ser parte de este podio de regalos extraños. Es que para celebrar el San Valentín de 2010, la actriz de Friends le compró al padre de su hija un caballo de calesita antiguo . Se dice que la morocha gastó alrededor de 45 mil dólares en ese objeto de carrusel que Arquette aún guarda entre sus objetos más preciados.

Michael B. Jordan: una cena bajo el océano para Lori Harvey

Michael B. Jordan y Lori Harvey cuando aún eran pareja

En su primer aniversario, el actor Michael B. Jordan puso en marcha todo su ingenio para sorprender a su novia de ese entonces, la modelo Lori Harvey. Como no quería regalarle las típicas joyas ni carteras glamorosas, el protagonista de Black Panther planeó una romántica cena, pero en un lugar impensado: el acuario de Atlanta. Alquiló el lugar, llenó el túnel acristalado de flores y velas y llevó a la hija de Steve Harvey (quien es fanática de las tortugas) a disfrutar de un recorrido privado que terminó con una comida de seis platos en uno de los túneles submarinos. Lamentablemente, la pareja se separó un año después.

Travis Scott: un auto con nombre propio para Kylie Jenner

El rapero Travis Scott y Kylie Jenner tienen dos hijos juntos. Actualmente, están separados

En este caso, la millonaria era ella por lo que, durante sus años en pareja, Travis Scott, tuvo que apelar al ingenio para enamorarla día a día. En 2018, el rapero sorprendió a Kylie Jenner con el auto de sus sueños: un Rolls Royce de los años cincuenta color blanco . Sin embargo, esto no hubiera enloquecido tanto a la influencer si no fuera porque el vehículo llevaba su nombre grabado . Por supuesto que la agasajada presumió de su regalo en sus redes sociales recibiendo un sinfín de corazones.

Kylie Jenner posando con el Rolls Royce que le regaló su ex, Travis Scott

David Beckham: del viñedo a un juguete sexual muy lujoso para Victoria

Victoria y David Beckham suelen sorprender por sus extravagantes regalos REUTERS/Alex Gallardo/Files - Archivo

Si hablamos de una vida llena de lujos y excentricidades, la de David y Victoria Beckham sin dudas lleva la delantera . Mansiones en distintas partes del mundo, autos y yates costosos, vacaciones en lugares paradisíacos y la lista sigue... Ni hablar de los regalos que el exfutbolista le ha hecho a su esposa a lo largo de su matrimonio. Uno de los más recordados fue el que le hizo cuando estaba jugando en el Real Madrid. Por ese entonces, la ex Spice Girl comenzó a mostrar cierto interés por el vino y a su esposo no se le ocurrió mejor idea que comprarle un viñedo en Napa Valley . Y el deportista también fue noticia por un gesto que tuvo para que la diseñadora no lo extrañe mientras concentraba: un lujoso juguete sexual de platino y diamantes que le costó alrededor de dos millones de dólares. Este objeto -diseñado por Peter Stringfellow (el propietario de un club de striptease de Londres)- fue de edición limitada, ya que sólo se hicieron diez piezas. Se dice que otro fue comprado por Mick Jagger para su novia L’ Wren Scott, que se suicidó en 2014.