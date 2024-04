Courteney Cox reveló que su novio la dejó en la primera sesión de terapia de pareja que tuvieron: “No me la vi venir”

Escuchar

Courteney Cox y su novio, el músico irlandés Johnny McDaid acordaron comenzar una terapia de pareja para acomodar ciertas cuestiones que no podían resolver sin ayuda. Sin embargo, la primera sesión terminó abruptamente y de la peor manera para la protagonista de Friends.

La actriz reveló este miércoles en el podcast Minnie Question la dolorosa experiencia, que ocurrió hace 5 años: “Decidimos recurrir a ese terapeuta para hablar sobre nuestros límites: lo que podíamos y no podíamos aceptar uno del otro. Y Johnny rompió conmigo allí mismo, durante el primer minuto de la sesión. Me sorprendí muchísimo y quedé desconcertada. Juro que no lo veía venir. Fue muy intenso ”.

La actriz y el músico irlandés se conocieron en 2013, meses después de que ella se divorciara de David Arquettte instagram.com/courteneycoxofficia

Cox, de 59 años, señaló que ella y el miembro de Snow Patrol, de 47 años, estaban comprometidos en ese momento. “Fue un momento muy doloroso. ¡A mí no me gustan las sorpresas!”, indicó la protagonista de Scream.

Sin embargo, más allá de la primera impresión, la actriz decidió no abandonarse en el dolor y se puso a analizar qué era lo que tenía para aprender de la situación. “ Entendí que Johnny era y es un ser humano increíble que sentía mucho dolor en la relación en aquel momento. Había cosas con las que debíamos lidar, que le resultaban dolorosas y necesitó proteger su corazón ”, señaló. Por eso, Cox insistió en que no reaccionó con enojo, sino que miró hacia adentro e hizo “el mayor trabajo” que pudo sobre sí misma.

Fox aseguró que la ruptura la ayudó a centrarse en ella misma y en las cosas que debía cambiar para entablar relaciones más sanas instagram.com/courteneycoxofficia

A la distancia, asegura que la separación le permitió trabajar con sus propios problemas. “Aprendí a recuperar mi voz, mis límites, cuáles eran las razones de mi vida. ¿Cuál fue mi responsabilidad en todo esto?”, explicó.

Hoy, Cox está agradecida por la breve separación y afirma que la relación entre ella y McDaid fue “diferente” una vez que volvieron a estar juntos. “Realmente toda esa situación me enseñó cómo me manejaba en el mundo, cuáles eran las cosas de mi infancia que me marcaron y que forjaron ciertas necesidades, ya fuera ser adorada por los hombres, o no poder desprenderme de cosas que debía dejar ir. También, me llevó a replantearme cómo quería encarar mis relaciones, a no tomarme cada reacción del otro como algo personal y a manejar mis propios límites. Simplemente, me encerré en mí misma para analizarme”, resume.

Coxy McDaid volvieron a estar juntos, pero ya no tienen planes de casamiento instagram.com/courteneycoxofficia

La actriz admitió que volvió al mismo terapeuta que “conoció el día de la ruptura”, lo cual fue “brutal” al principio, pero finalmente resultó “genial”. Además, añadió que está “agradecida” de que el nominado al Grammy, con quien todavía está saliendo, pero con quien ya no está comprometida, haya sido “tan audaz y valiente” porque su decisión de dejarla en medio de la terapia les “cambió la vida” a ambos .

La actriz y el músico fueron presentados en 2013 por Ed Sheeran. Según contaron más de una vez, Cox invitó al cantante británico a su casa un domingo a la tarde, y él acudió a la cita con su mejor amigo, Johnny. La conexión entre la anfitriona y el inesperado invitado fue instantánea. “Un día lo llevé conmigo y no regresó a casa”, bromeó el intérprete de “Shape of you” en una entrevista, poco tiempo después.

Cox estuvo casada anteriormente con su compañero de elenco en Scream, David Arquette, desde 1999 a 2013 y junto a él tuvo a su única hija, Coco, que hoy tiene 19 años. Justamente, en el momento en el que conoció a McDaid acababa de divorciarse.

Ahora, uno de los mayores desafíos que enfrentan es la distancia: mientras sel músico volvió a vivir en el Reino Unido tras aquella ruptura, Cox sigue residiendo en Los Ángeles. Para remediarlo, los dos suelen viajar de un continente a otro para pasar el mayor tiempo posible juntos.

