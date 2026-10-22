Dakota Johnson y Machine Gun Kelly, en medio de rumores de romance

Mientras sigue con su rutina, Dakota Johnson volvió a ocupar el centro de la escena gracias a su vida sentimental. La actriz, de 37 años, fue fotografiada esta semana al salir de un gimnasio de Los Ángeles en medio de los rumores que la vinculan con Machine Gun Kelly. Con un conjunto deportivo, anteojos de sol, la actriz dejó en evidencia su trabajada figura mientras caminaba por las calles de la ciudad de los sueños.

Según publicó el Daily Mail, la postal es del miércoles 21 de octubre. Para la ocasión, la estrella de Hollywood lució un top negro que combinó con calzas de tiro alto del mismo color, zapatillas blancas y un buzo con capucha abierto.

Dakota Johnson fue captada al salir de un gimnasio en Los Ángeles después de entrenar mientras es el foco de atención de los paparazzi por su supuesto romance con Machine Gun Kelly SCLA, SANC - Byline: SCLA, SANC/CPR/D.Sanchez

Las imágenes se conocen mientras distintos medios estadounidenses aseguran que la protagonista de Amores materialistas estaría viviendo un romance con el rapero, ex de Megan Fox, también conocido como MGK. Aunque ninguno de los dos habló públicamente ni confirmó la relación, sus encuentros y algunas declaraciones de personas de su entorno alimentan las versiones desde septiembre.

Un vínculo que avanza en privado

Las primeras especulaciones surgieron después de que ambos fueran vistos en Nueva York, donde estuvieron en el departamento de Taylor Swift y luego compartieron una salida. Desde entonces, las versiones sobre el vínculo sumaron detalles.

Machine Gun Kelly es el músico que habría conquistado a Dakota Johnson MICHAEL TRAN - AFP

A fines de septiembre, un allegado de los artistas había hablado con Entertainment Tonight sobre el acercamiento. Según ese testimonio, la actriz y el músico se habían cruzado en algunas ocasiones en distintos eventos sociales y fue Johnson quien tomó la iniciativa. La misma fuente describió una relación incipiente que ambos preferían transitar con calma y sin etiquetas.

Luego, otra persona cercana al músico aseguró a People que los encuentros entre ellos continúan y que comparten un sentido del humor seco y oscuro. De acuerdo con esa versión, las salidas se hicieron más frecuentes, pero todavía no están preparados para oficializar el vínculo. La publicación también informó que fueron vistos juntos en Los Ángeles el 15 de octubre.

Por ahora, las declaraciones sobre el supuesto romance llegan de terceros. Johnson, que suele preservar su intimidad, eligió hablar en términos generales cuando le preguntaron por su afinidad con los músicos durante una reciente entrevista con Vogue. “Les gusto. No sé qué decir. Y ellos me gustan a mí”, respondió con humor.

Los músicos y sus historias de amor

Chris Martin y Dakota Johnson, la relación más importante de la actriz The Image Direct/The Grosby Grou

Su respuesta llegó después de dos relaciones con cantantes. La más extensa fue con Chris Martin, el líder de Coldplay, con quien comenzó a salir en 2017 y llegó a su fin en 2025. Más tarde, Johnson estuvo en pareja con Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model, una relación que no llegó al año.

Machine Gun Kelly, por su parte, estuvo comprometido con Megan Fox, con quien tuvo un vínculo conflictivo: se separaron y se reconciliaron en varias oportunidades hasta que en diciembre de 2024 rompieron de forma definitiva. Unos días antes la actriz había anunciado que estaba embarazada. Hoy son padres de Saga Blade Fox-Baker, quien llegó al mundo el 27 de marzo de 2025.

Megan Fox y Machine Gun Kelly tuvieron una relación con altibajos y hoy comparten una hija en común instagram.com/meganfox

Johnson y sus deseos de ser madre

En la conversación con Vogue, Johnson también habló de un deseo que trasciende su presente sentimental: convertirse en madre. La actriz reconoció que imaginaba una vida diferente a esta altura, aunque se mostró abierta a lo que pudiera suceder. “No esperaba tener esta edad y estar en este punto de mi vida, pero por alguna razón ese es el plan del universo. Así que me encantaría. Espero que eso me pase”, expresó.

La maternidad apareció en su relato como una ilusión que la acompaña desde hace tiempo. Mientras continúa con sus compromisos profesionales y mantiene en reserva los detalles de su vida amorosa, Johnson explicó de qué manera piensa en esa posibilidad: “Siempre sentí, especialmente en los últimos años, que hay un alma que quiere llegar. Y espero tener la suerte de poder hacerlo”.