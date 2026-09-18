“Cabrones astutos”: Dakota Johnson habló de los hombres que le gustan y alimentó los rumores de un polémico romance

Con solo una frase. Dakota Johnson volvió a despertar las especulaciones sobre su vida sentimental. La actriz de 36 años fue entrevistada por Vogue y, aunque nadie le preguntó directamente por Machine Gun Kelly -el músico conocido también como MGK-, una de sus respuestas sobre los hombres con los que suele vincularse resultó suficiente para despertar nuevamente los rumores.

Dakota Johnson habló de su predilección por los músicos a la hora de enamorarse LEONARDO MUNOZ - AFP

Johnson habló de su relación con los músicos y lo hizo con el tono descontracturado que suele mostrar en sus entrevistas. Cuando le preguntaron por qué parece tener una particular facilidad para vincularse con artistas de la industria musical, respondió entre risas: “Les gusto. No sé qué decir. Y ellos me gustan a mí”.

La actriz, que mantuvo durante años una relación con Chris Martin, cantante de Coldplay, y que más recientemente estuvo vinculada con el músico británico Role Model, fue todavía más contundente cuando le preguntaron qué cosas no le gustan de los cantantes. “¡Muchas cosas! ¡Muchísimas!”, respondió entre risas.

Machine Gun Kelly fue visto cenando junto a la actriz MICHAEL TRAN - AFP

En la entrevista de tapa publicada este viernes, Johnson llegó a definirlos como “cabrones astutos”. La conversación con Vogue se conoció pocos días después de que Johnson y MGK fueran vistos juntos en Nueva York, saliendo del departamento que Taylor Swift tiene en Tribeca para dirigirse juntos hasta el restaurante Estela, a bordo del mismo SUV negro.

Para la ocasión, Johnson eligió una camiseta negra transparente y un look informal para la salida nocturna. Sin embargo, según una fuente citada por Page Six, la cena no habría sido una cita romántica preparada especialmente para ellos. “No fue una gran noche romántica planeada ni nada por el estilo”, aseguró la fuente.

Machine Gun Kelly y Megan Fox tuvieron durante años una relación intermitente Backgrid/The Grosby Group

Según esa versión, Dakota y MGK simplemente compartieron la cena, conversaron y aprovecharon para conocerse mejor. “Estaban juntos, cenando, charlando y conociéndose. No fue incómodo ni forzado. Había buena química entre ellos y se lo pasaron bien”, relató la fuente.

Otra persona cercana a la situación fue incluso más directa al describir el encuentro: “Se llevaron muy bien y definitivamente hubo química. Es algo reciente y apenas se están conociendo, pero sin duda había algo entre ellos, y a él le gustaría volver a verla”.

MGK, de 36 años, tuvo como último romance público una relación marcada por idas y vueltas con Megan Fox. La pareja comenzó su relación en 2020, se comprometió en 2022 y atravesó varias crisis antes de separarse. En marzo de 2025 tuvieron una hija, Saga, que actualmente tiene un año.

El rapero y la actriz, exesposa de Brian Austin Green, tuvieorn una hija, Saga EVGA - Backgrid/The Grosby Group

La historia sentimental de Dakota también estuvo marcada por relaciones de alto perfil. La actriz comenzó a salir con Chris Martin en 2017 y durante los años siguientes atravesaron distintas separaciones y reconciliaciones. La relación llegó finalmente a su fin el año pasado.

Después apareció Role Model, cuyo verdadero nombre es Tucker Pillsbury. Johnson fue vinculada públicamente con el músico, de 29 años, por primera vez en diciembre de 2025. El romance, sin embargo, tampoco prosperó. El mes pasado, People confirmó que ambos “se separaron hace un tiempo”.

Chris Martin y Dakota Johnson The Image Direct/The Grosby Grou

Pero en su entrevista con Vogue no solamente habló de los hombres de su vida, sino también de sus propias expectativas respecto del futuro. La actriz reconoció que su vida terminó siendo diferente de lo que había imaginado. Al observar a sus amigos casarse y formar familias, dijo que a veces resulta difícil encontrarse en un camino distinto.

Dakota Johnson fue vista disfrutando de una cena relajada en Los Ángeles con el cantante Role Model Grosby

“Es difícil. Pero está bien. Tengo esperanza. Además, sigo aprendiendo cada vez más y convirtiéndome en una mujer más fuerte”, confesó.

Una de las cuestiones que más profundamente abordó fue su deseo de ser madre. “De verdad que quiero tener hijos. No esperaba tener esta edad ni estar en este momento de mi vida, pero por alguna razón, así lo quiso el universo. Así que me encantaría”, dijo.

“Espero que eso suceda”, continuó. Y después utilizó una imagen particularmente íntima para explicar ese deseo: “Siempre he sentido, sobre todo en los últimos años, que hay un alma que quiere manifestarse. Y espero tener la suerte de poder hacerlo”.

La declaración también aparece en una etapa en la que Johnson parece estar replanteándose su relación con Hollywood. La actriz, que comenzó a trabajar desde muy joven y construyó una carrera que incluyó películas como Cincuenta sombras de Grey, Suspiria, La hija oscura y Madame Web, reconoció que está pensando en alejarse de los sets para tener una vida menos condicionada por su trabajo.

Chris Martin y Dakota Johnson comenzaron a salir en 2017 (Foto: Instagram)

Según explicó, actuar puede ser una experiencia profundamente intensa y abandonar un rodaje tiene para ella una sensación parecida a la de despedirse de un lugar en el que pasó mucho tiempo. Johnson comparó esa sensación con “dejar un campamento de verano”. Pero la metáfora terminó adquiriendo un tono mucho más serio cuando habló del desgaste emocional que le produce esa dinámica. “Es devastador. Y no sé cuánto más dolor podrá soportar mi corazón”, afirmó.