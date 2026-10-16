Dalma Maradona apuntó contra su hermana Jana por pedir la absolución del psicólogo Díaz: “Me da vergüenza”

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona, que está entrando en su instancia final, Jana Maradona quedó enfrentada a Dalma y Gianinna por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz, quien lo atendía durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés junto al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov; una estrategia judicial en la que las hermanas no estaban alineadas. “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”, sentenció la actriz en su cuenta de Instagram y esta mañana, durante su participación en Amanece que no es poco, el programa de Elizabeth Vernaci en Olga, ahondó en los motivos de su reacción en contra de Jana.

Dalma Maradona durante el juicio por la muerte de su padre Ricardo Pristupluk

“Nosotros teníamos una relación cordial. Si bien cada uno tiene sus abogados, porque no es que nos pusimos de acuerdo y tenemos un abogado en común; estábamos alineados, hablando”, explicó Dalma sobre cómo era la situación antes de la lectura de alegatos de los querellantes, que ocurrió esta semana.

“Más que una bomba en la familia, esto hace ruido para cuando los jueces tengan que decidir; ese es el problema. Entre nosotros, esta es la bomba más chica que hubo, la gente no se entera, pero no pasa por ahí y no es nada en contra de ella en particular; si otro hubiese hecho lo mismo, yo hubiese saltado igual. Estábamos todos alineados y de repente fue una sorpresa”, continuó la hija de Claudia Villafañe.

Dalma y Gianinna Maradona Ricardo Pristupluk

“Ahora están diciendo que nosotros hace diez días sabíamos de esto y te lo juro que no, si no no me voy a hacer la sorprendida, ¿para qué? De hecho, uno de sus abogados dijo que capaz estamos buscando el bombazo mediático con ella y yo pienso: ‘¿Qué? Esto no le sirve a nadie’. De hecho, me da vergüenza tener que contarle a la gente lo que pasó y en qué momento del juicio estamos porque de repente hay alguien que decidió hacer otra cosa", aseguró. Cabe mencionar que Díaz fue llevado por Matías Morla, con quien Dalma y Gianinna Maradona están enfrentadas.

Dalma Maradona contra su hermana Jana

“Yo realmente quería entender por qué; esta persona [el psicólogo] era quien se acercó a nosotros, a Jana, a Gianinna, a Verónica [Ojeda] y a mí y nos dijo: ‘Ustedes tienen que respetar este tratamiento, necesito que nos acompañen, que ahora le den espacio, que no lo atosiguen’”, señaló sobre el pedido que les hizo Díaz durante el tratamiento que estaba llevando a cabo con Diego Maradona. “El 24 o 25 [el exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020], Gianinna mandó un mensaje al grupo donde le dijo: ‘Hace un montón de días que no nos dejás ir, tampoco queremos que mi papá crea que no nos importa, que lo abandonamos’ y él le dijo que no, que se quedara tranquila”, recordó Dalma.

Jana Maradona Ricardo Pristupluk

En ese sentido, volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hace para no tener en cuenta esto, para pedir que no sea culpable? No sé por qué, no lo puedo entender, por más que sus abogados digan que lo pensó mucho, que está muy pendiente del juicio, todos estamos así. Tampoco somos las locas que quieren que vayan todos presos, como quiere hacer creer el abogado de Jana".

“A ese psicólogo lo llevó Matías Morla. Esperaba que los abogados de mis tías no lo acusaran porque son socias de Morla y entiendo que el abogado se los puso él, entonces era lógico, pero lo de Jana fue una sorpresa muy grande, y si bien no tenía la obligación de llamarme y avisarme, me parece que esto ameritaba una charla, pero no sucedió”, reprochó Dalma.

Consultada por Vernaci sobre la comunicación con su hermana, la actriz dijo que no volvieron a hablar después de la lectura de alegatos del martes, pero que antes sí tenían diálogo. “Ese día la saludé en la puerta como si nada, entramos. Yo digo ‘por qué ahí no me avisó’, me ahorraba ese momento”.

Dalma Maradona y los últimos días de su padre

El fuerte descargo de Dalma contra Jana Maradona

Previamente, Dalma había expresado su enojo con Jana en una serie de historias de Instagram en las que cuestionó su accionar por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

“Inentendible por donde se lo mire. Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento. También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo de que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. ¡El mismo que opinaba qué medicación había que darle a mi papá! ¡Es Jana la que pide su absolución! Que alguien me explique el porqué de esta decisión", remarcó.

“Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo que pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí yo no transo. De última, blanqueá de qué lado estás; así es todo más fácil. De ser mala leche y traicionera no se vuelve”, denunció Dalma.

Un fragmento del descargo de Dalma Maradona contra su hermana Jana por el juicio de la muerte de su padre

“No se puede tener moral selectiva. Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, te salta la ficha. De sorpresa y sin aviso previo, cagándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. ¡De eso no se vuelve!“, arremetió luego.

“¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? ¡No hay nada que nos dé más orgullo! ¡No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, es que nada ni nadie nos va a impedir pedir la justicia que nuestro papá merece!“, concluyó Dalma.