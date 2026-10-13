En el juicio por la muerte de Maradona no solo pidieron condenas: también reclamaron que se investigue al director de la Clínica Olivos

En un fuerte alegato, el abogado Félix Linfante, uno de los letrados que representa a Jana Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, no solo pidió penas de prisión para seis de los imputados sentados en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del astro mundial del fútbol: también solicitó la extracción de testimonios para investigar a otras personas, como a Pablo Dimitroff, director médico de la Clínica Olivos, propiedad de la empresa Swiss Medical.

“Entendemos que debe incluirse al director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitrov, porque estaba en conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Era él quien nutría de información a los demás; sabía de las decisiones. El 5 de noviembre [de 2020] la clínica lo internó [a Maradona] involuntariamente por riesgo de vida. Recuerden que se le hizo un coma inducido por síndrome de abstinencia y se cargó esa información en la historia clínica, información que para la toma de decisión para la salud del paciente no se consignó nunca más en la historia clínica. El equipo de Dimitrov sostenía que el domicilio [para continuar la rehabilitación] no era viable. El egreso se negoció con el entorno [de Maradona] con el director. El contenido del acta [de externación] lo dictó él sin constar la condición clínica del egreso. Después del egreso siguió indicando medicación. Pedimos que se investigue si, conociendo el riesgo, autorizó el egreso cediendo a presiones ajenas al criterio médico”, sostuvo Linfante, que representa a Jana junto con sus colegas Marcelo D’Angelo y Gustavo Pascual.

El alegato del abogado de Jana Maradona

En un alegato que otros colegas presentes calificaron de “convincente”, Linfante también solicitó la extracción de testimonios para investigar a Christian Maximiliano Pomargo, asistente personal del Diez, y a Vanesa Morla, la hermana del abogado Matías Morla, último representante y apoderado de Maradona, entre otras personas.

Respecto del pedido de pena, Linfante solicitó penas de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, al considerarlo autor del delito de homicidio simple con dolo eventual; de diez años de cárcel para la médica Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical, de ocho años y dos meses de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov y de tres años de cárcel para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Pero a diferencia de lo que sucedió en los alegatos del Ministerio Público, a cargo de los fiscales generales de San Isidro Patricio Ferraru y Cosme Iribarren, y del abogado Mario Baudry, que representa a Diego Fernando, el hijo menor de Maradona, Linfante pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

El alegato de Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona

“La actuación de Díaz fue sin dudas la que generó mayor debate en este equipo de trabajo. Queremos dejar claro que, para nosotros, el no hallazgo de alcohol en el cuerpo del paciente no lo vemos como un logro de Díaz. No queremos adjudicarle ese éxito profesional: él no participaba de las decisiones tomadas a espaldas de su familia. Díaz tenía poco poder de decisión. Sí se interesaba por la medicación y hablaba con Cosachov. En definitiva, no vemos su actuación profesional como buena, pero no logramos vincular sus opciones y omisiones con el deber de su rol de psicólogo. Por la ausencia del deber jurídico, y al tratarse de un psicólogo sin competencia para analizar el cuadro clínico, desde esta parte vamos a proponer que, al momento de dictar sentencia, se disponga su absolución”, afirmó Linfante.

La decisión de los representantes de Jana de no acusar al psicólogo Díaz provocó el enojo de sus hermanas, Dalma y Gianinna.

“Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento, ¡y después te diste cuenta de que el único fin de ese pedido era aislarlo! Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando... ¿cómo podés pedir la absolución? ¿Por qué harías algo así?”, fue la pregunta retórica de Dalma Maradona en una historia que subió a Instagram.

Gianinna también hizo una publicación en esa red social. “No hay explicación, no hay forma”, escribió en letras blancas en un fondo negro.

Linfante también solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, tal como había pedido la fiscalía.

Mario Baudry y Verónica Ojeda Ricardo Pristupluk

Antes de Linfante había alegado Baudry, quien pidió que Luque fuera condenado a 16 años de cárcel y que Díaz recibiera una pena de 12 años de prisión por considerarlo culpable del delito de homicidio simple con dolo eventual (la fiscalía lo había acusado de homicidio culposo).

Para Forlini solicitó 14 años de prisión y para Cosachov, 12. A los acusados los definió como “una banda de irresponsables”.