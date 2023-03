Daniel Radcliffe: un romance mágico, un amor platónico y la mujer que lo convertirá en padre

escuchar

Daniel Radcliffe va a ser papá. El mago más famoso del mundo del cine espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Erin Darke, con quien sale desde hace una década. “Daniel y Erin están muy emocionados por ser padres. Todos a su alrededor piensan que serán unos padres increíbles”, le dijo una fuente al Daily Mirror confirmando la feliz noticia.

La pareja, que se conoció en el set de Kill Your Darlings en 2013, mantuvo la noticia en secreto hasta este fin de semana que fueron fotografiados caminando por las calles de Nueva York y la actriz no pudo ocultar su notable pancita de embarazada ante los flashes de los paparazzi. De hecho, desde que comenzaron a salir su relación también estuvo alejada de los flashes (solo posaron dos veces públicamente), ya que el actor siempre fue muy reservado con su intimidad.

Daniel Radcliffe y Erin Darke fueron captados durante un paseo por Nueva York. La notable pancita de la actriz confirmó que la pareja se encuentra en la dulce espera GROSBY GROUP

Amor sobre las tablas

Cada vez que Radcliffe hablaba de su intimidad hacía una contundente aclaración: su pareja tenía que tener la misma profesión que él, ya que si no sería muy difícil congeniar. “Si eres actor y tu novia no, es un poco difícil decirle: ‘Me voy a ir durante cuatro meses y no podré verte’. Podría sentarle muy mal”, confesó el encargado de interpretar a Harry Potter a la prensa tiempo atrás.

Será por eso que las pocas conquistas que se le conocieron siempre estuvieron vinculadas al medio. Su primera novia formal fue la actriz Laura O’Toole, con quien compartió elenco en la obra de teatro Equus, de Peter Shaffer. La intérprete irlandesa entró como sustituta de la actriz principal en 2007 y se enamoraron tras bambalinas.

En esta polémica obra, Radcliffe encarnaba a un joven obsesionado con los caballos mientras que O’Toole hacía de su novia, Jill. Los actores inmediatamente comenzaron a pasar letra juntos y a ganar confianza, ya que en una de las escenas del libreto ambos aparecían desnudos sobre las tablas. “Todo el elenco terminó llevándose muy bien pero ellos, debido a la cercanía de edad se llevaron mejor que otros”, dijo una fuente allegada a la pareja de ese entonces.

Sus papeles arriba de las tablas llamaban tanto la atención como su relación debajo del escenario, que duró alrededor de dos años . “Están muy unidos”, manifestaron diferentes medios por aquel entonces cuando se los vio juntos cerca de la propiedad del actor en Londres. Sin embargo, en 2009 la pareja se separó. “Daniel y yo seguimos siendo buenos amigos”, dijo la actriz dando cuenta que la ruptura había sido en los mejores términos.

Un amor mágico

Daniel Radcliffe junto a Rosie Coker, en una gala solidaria realizada en 2012 en Nueva York

Tras romper con su compañera, Radcliffe volvió a apostar al amor aunque esta vez no fue con una colega sino con una asistente de producción llamada, Rosie Coker . Se conocieron en 2007 en el rodaje de Harry Potter y el misterio del príncipe sin embargo, no comenzaron a salir hasta el verano de 2011. Si bien la relación duró poco más de un año, la pareja hasta se animó a convivir en Nueva York.

“Ella intenta continuar con su vida. No quiere hablar sobre el asunto”, contó el padre de Coker tras conocerse la noticia de la ruptura. Aunque se dieron a conocer los detalles del fin de esta relación, muchos aseguran que la causa de la separación fue la propia Erin Darke; su actual mujer.

Un amor platónico

Fue en el especial de HBO Max, Harry Potter: Regreso a Hogwarts, que Daniel Radcliffe confesó haber estado enamorado de Helena Bonham Carter. En este documental -que se llevó a cabo a 20 años de la primera película de la saga de J.K. Rowling- los actores develaron algunas cosas inéditas que pasaron detrás de cámara como, por ejemplo, la carta que el protagonista le entregó a la actriz que interpretaba a la villana Bellatrix Lestrange declarándole su amor.

“Querida Helena Bonham Carter: fue un placer ser tu coprotagonista y posavasos en el sentido de que siempre acababa sosteniendo tu café. Te quiero y solo desearía haber nacido 10 años antes para que pudiera haber tenido una oportunidad. Mucho amor y gracias por ser genial”, decía la carta que el actor le dedicó a su compañera de set 23 años mayor.

Durante este especial, Radcliffe también reveló que cada parte de su vida estuvo conectada con esta saga (que incluyó siete films) que lo llevó a la cima del éxito. “ Mi primer beso está relacionado con alguien de aquí. Mis primeras novias fueron aquí”, lanzó el inglés aunque sin dar nombres.

La mujer que lo convertirá en padre

Diez años de amor. Daniel Radcliffe junto a su novia, Erin Darke, con quien tendrá a su primer hijo GROSBY GROUP

Se conocieron en 2013 durante el rodaje de Kill Your Darlings, película en la que protagonizaron una escena de sexo inolvidable. “Será una gran historia para contarle a nuestros hijos algún día por lo que hacen nuestros personajes entre ellos”, bromeó Daniel Radcliffe en una entrevista para People TV en 2019 sobre cómo conoció a su actual mujer, Erin Darke.

Esa fue la primera y la última vez que los artistas compartieron el set, ya que desde el inicio de su relación ambos han preferido mantener un perfil muy discreto. “Crecí haciendo muchas cosas que me hacían pensar: ‘Esto es muy raro. Nunca seré capaz de hacer esto con una chica’. Pero eso es lo maravilloso del momento en el que encuentras a la persona con la que se supone que debes estar. Puedo hacer todas estas cosas y a ella no le importa”, reveló en una entrevista con Radio Times en 2020.

No solo han sido contadas las veces que el actor ha hablado públicamente de su amor sino que a lo largo de estos diez años solo se han mostrado juntos en pocas oportunidades. Una de las primeras veces fue cuando posaron juntos en la entrega de los premios Tony en 2014 y otra fue en marzo de 2022 cuando ella lo acompañó a la avant premiere de su nueva película La ciudad perdida.

Una de las pocas veces que la pareja se mostró en público. Erin Darke, quien por ese entonces estaba rubia, acompañó al actor a la premiere de su film La ciudad perdida en marzo de 2022 Getty Images

Será por eso que no resultó extraño que la pareja decida mantener en secreto el embarazo de la actriz hasta hace unos días cuando fue descubierta con una gran panza en la vía pública. Radcliffe y Darke estaban de compras por Nueva York cuando fueron capturados por los paparazzi, quienes confirmaron la gran noticia. “Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante”, le contó una fuente a Daily Mirror mientras advertía que la pareja está muy entusiasmada y ansiosa por convertirse en una familia de tres.

Este será el primer hijo para el actor de 33 años y su mujer, de 38. Si bien el actor no ha hablado al respecto, se sabe que en más de una oportunidad ha expresado su deseo de ser padre. “Quiero que mis hijos, si existen y cuando existan, estén cerca de los escenarios de películas, pero no querría la fama para ellos. Los sets de cine son lugares maravillosos pero es realmente el lado de la fama lo que debe evitarse a toda costa”, le confesó a la revista Newsweek tiempo atrás.

LA NACION