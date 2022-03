Pareja hermética. Daniel Radcliffe posó con su novia Erin por segunda vez tras diez años de amor

Daniel Radcliffe (32) y Erin Darke (37) se conocieron en 2013, durante el rodaje de la película Amores asesinos, y desde entonces mantienen tan hermética su relación que muchos de sus fanáticos ni siquiera sabían que seguían juntos. Por eso causaron furor cuando se presentaron en la alfombra roja de La ciudad perdida, el último film del protagonista de Harry Potter, en el que comparte elenco con Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt. “Erin es una gran fanática de Sandra. Por el tema del Covid no pudo venir al set. Por eso la otra noche en la première me tenía que asegurar que se conocieran. Y lo hicieron, ¡fue increíble!”, contó Daniel en ABC News, emocionado. Aunque no se difundieron fotos de Erin con Sandra, ya que la novia de Radcliffe no tiene cuenta en las redes sociales y no compartió esas imágenes, su encuentro con Bullock se produjo el 14 de marzo en el hotel Whitby de Nueva York. Esa fue, además, la segunda vez que el actor se mostró en pareja. Su primera aparición juntos fue hace casi ocho años, en la alfombra roja de los premios Tony, en junio de 2014.

Daniel y Erin se mostraron cómplices y sonrientes en la avant premiere. Ella también es actriz: fue Cindy en la serie La rebelión de las chicas buenas (2015) y actualmente se luce en la serie Moonshine. Getty Images

Sandra Bullock con Daniel, en el estreno de la película. Getty Images