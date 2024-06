Sobriedad, emoción y algunas sorpresas en la gran fiesta de Broadway: Daniel Radcliffe y Sarah Paulson recibieron su primer Tony

Con la presencia de algunas figuras de rango estelar y el recuerdo a estrellas como Chita Rivera, la fiesta del teatro de Estados Unidos contó nuevamente como anfitriona a Ariana DeBose

Pablo Mascareño Para LA NACION

Puntualmente, sobre las 21 –hora de Argentina– Ariana DeBose, la ganadora del Oscar por su rol de reparto en Amor sin barreras, inauguró la 77° edición de los Premios Tony a la escena norteamericana , algo así como el Oscar del teatro. La actriz y cantante volvió a conducir la premiación luego de dos temporadas consecutivas en las que cumplió con creces -sobriedad y simpatía mediante- el desafío de timonear la ceremonia oficial de tres horas de duración que transmitió en directo Films & Arts, por primera vez desde el Teatro David H. Koch del Lincoln Center de Manhattan, en el corazón del distrito teatral neoyorquino. El sábado 22, podrá la ceremonia subtitulada en español .

Todo el carisma y la simpatía de Ariana DeBose en uno de los números musicales que interpretó como anfitriona de los premios Charles Sykes - Invision

Luego de un musical de apertura, la anfitriona del show realizó la presentación formal de la entrega que tuvo como candidatos excluyentes a Hell´s Kitchen, musical basado en la vida de la cantante Alicia Keys, y a la pieza Stereophonic, cuyo guion relata la historia de una banda de rock con los sonidos de Arcade Fire. Ambos títulos lideraron el listado de nominaciones ubicándose en trece rubros cada uno, aunque no cosecharon la cantidad de premios esperada .

“Cuando era chica, mi tía y mi madrina me llevaron a ver mi primer show en Broadway, The Wiz. La reacción del público me hizo decir “Quiero hacer eso, quiero llegar a las emociones y corazones de las personas”, sostuvo DeBose en el comienzo de la transmisión, logrando la primera gran ovación de una platea colmada de estrellas. La actriz fue nuevamente convocada luego de haber conducido la última entrega prácticamente sin guion, dada la huelga de libretistas que se llevaba a cabo en los Estados Unidos en el momento de la entrega.

Brooke Shields, presidenta del sindicato de actores teatrales, a su arribo a la ceremonia, con Crocs al tono ANGELA WEISS - AFP

Esta temporada, el circuito de Broadway –cuna indiscutible del teatro norteamericano, con repercusión en las principales plazas escénicas del mundo– se ha visto engalanada con la presencia de notables figuras del cine y la TV como Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Rachel McAdams, Brooke Shields, Sarah Paulson y Jessica Lange, lo cual le otorgó a la ceremonia del Tony un valor artístico de envergadura. Las obras galardonadas fueron estrenadas entre el 27 de abril de 2023 y el 25 de abril de 2024.

El elenco del musical nominado Agua para elefantes interpretó uno de los números más llamativos de la ceremonia Charles Sykes - Invision

La entrega del premio -un reconocimiento aspiracional de la industria del entretenimiento- suele ser uno de los programas más vistos de la TV de Estados Unidos y un gran espaldarazo para algunos de los títulos premiados, aunque la mayoría de los candidatos llegan al recinto con laudatorios trabajos y buena performance de venta de tickets. Sin embargo, Broadway no se ha terminado de recuperar luego de la pandemia del Covid . Si bien las entradas bajaron levemente sus valores durante la última temporada, los costos subieron y lejos quedó el récord de recaudación de 1800 millones de dólares logrados durante 2018-2019.

Haciendo historia, el galardón se instituyó en 1947. Su nombre rinde homenaje a Antonieta Perry, apodada “Tony”, quien fuera actriz, directora, productora y cofundadora del American Theatre Wing, fallecida en 1946 y que cumplió un rol preponderante al entretener a los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Primeros premiados

Pete Townshend presentó e interpretó en vivo un fragmento de su musical Tommy Charles Sykes - Invision

Cada rubro contó con una estrella invitada presentándolo. Entre los principales nombres figuraron Angelina Jolie, Nick Jonas, Idina Menzel, Ashley Park, Jim Parsons, Wendell Pierce, Ben Platt, Cynthia Erivo, Jesse Tyler Ferguson, Josh Gad, Renée Elise Goldsberry, Sean Hayes, Taraji P. Henson, Julianne Hough, Jennifer Hudson, Pete Townshend, Tamara Tunie, Adrienne Warren, Patrick Wilson, Anthony Ramos, Andrew Rannells y Jeffrey Wright.

Jeremy Strong, célebre por su rol en Succession, ganó el premio en la categoría de mejor actor principal en Un enemigo del pueblo, de Ibsen ANGELA WEISS - AFP

Cuando habían transcurrido nueve minutos de la ceremonia, Jeremy Strong subió a recibir el primer premio de la noche . La estrella ganó en la categoría mejor actor protagónico por su rol en Un enemigo del pueblo, el clásico de Henrik Ibsen.

Luego que Strong dedicara el premio a su esposa, pudo verse una escena musical de Hell’s Kitchen, uno de los favoritos de la noche, recibido con una ovación entre los presentes que celebraron la aparición de la creadora y productora de la obra, Alicia Keys y la sorpresa de la noche: el rapero Jay Z, quien se le unió para interpretar juntos su tema “Empire State of Mind”, que forma parte del musical y logró poner a bailar a toda la platea.

La mejor interpretación de actor de reparto correspondió a Will Brill por su labor en Stereophonic, uno de los platos fuertes de la temporada. Una nueva ovación se la llevó la presencia en el escenario de Pete Townshend, integrante de la banda The Who, quien comenzó su alocución con el clásico parlamento shakesperiano “ser o no ser”, antes de formar parte del cuadro musical de la nueva puesta de Tommy, la exitosa obra que volvió a Broadway.

Jonathan Groff, Lindsay Mendez y Daniel Radcliffe, protagonistas de Merrily We Roll Along al recibir el premio de mejor musical en reposición Charles Sykes - Invision

La canosa Kara Young se llevó su estatuilla en el rubro mejor actriz de reparto por su trabajo en Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch (La purga de la victoria). La artista fue una de las más emocionadas al recibir su premio, en una ceremonia que se caracterizó por la sobriedad y elegancia de los presentes. A continuación, una escena del musical Merrily We Roll Along, protagonizado por Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Mendez, se llevó otro de los grandes aplausos de la noche.

Daniel Aukin, director de Stereophonic, le dio el segundo Tony a la pieza. El experimentado realizador fue el primero de los premiados en leer su alocución de agradecimiento. A continuación, a igual recurso apeló Danya Taymor, quien resultó ganadora como mejor directora en musical por la obra The Outsiders (Extraños), apoyando su premio en el proscenio para poder leer su mensaje.

Daniel Radcliffe agradeció emocionado su primer premio Tony Charles Sykes - Invision

En la apertura de un nuevo tramo de la transmisión Radcliffe, una de las estrellas de la noche, subió al escenario para recibir su reconocimiento como mejor actor en papel destacado en un musical por su personaje en la obra Merrily We Roll Along, cuya primera versión data de 1934, la primera estatuilla que recibe el actor de Harry Potter.

Hilary Clinton fue ovacionada cuando presentó el número musical de Suffs, la obra sobre las sufragistas que ella produce Charles Sykes - Invision

Kecia Lewis ganó como mejor interpretación de actriz en papel destacado en un musical por Hell’s Kitchen. Enfundada en un llamativo vestido con plumas y luciendo el peinado más llamativo de la noche, la querida actriz bromeó al tomar su celular para leer su agradecimiento y no poder dar con el texto correspondiente. A la actriz, cantante y compositora Shaina Taub parecía salirse el corazón por la boca cuando escuchó su nombre. La genial música recibió su estatuilla por la letra y música original de Suffs, el musical que retrata la lucha de las sufragistas de principios del siglo XX y que lleva un claro mensaje en torno a los derechos y la igualdad de las mujeres. Suffs cuenta con Hillary Clinton y la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai como productoras, convirtiéndose en la pieza más aclamada por la platea femenina en la última temporada de Broadway.

Un cuadro de Cabaret, “At The Kit Kat Club”, cerró un tramo de la transmisión, convirtiendo la sala en un glamoroso espacio de rojo furioso.

In Memoriam

El homenaje a Chita Rivera durante la ceremonia Charles Sykes - Invision

La imagen de Chita Rivera, todo un símbolo del teatro musical, fallecida el 30 de enero a los 91 años, cerró el obituario donde desfilaron los representantes de la industria que murieron en el último período considerado para la premiación. Vale recordar que la actriz personificó, entre muchos otros papeles, a Jenny (La ópera de tres centavos), Charity Hope Valentine (Sweet Charity) y Velma Kelly (Chicago).

Creatividad y nostalgia

Un rubro interesante de los Tony -que bien podría implementarse en algunos premios con los que se reconoce a la escena de Buenos Aires- es mejor reestreno de una obra de teatro. En la 77° edición del galardón, el reconocimiento quedó en manos de Appropriate, la pieza que toma como disparador los vínculos de la familia Lafayette, luego de la muerte de su patriarca. Protagonistas actuales e históricos de la obra se dieron cita en la sala David H. Koch del Lincoln Center. En la categoría mejor reestreno de un musical resultó privilegiada Merrily We Roll Along.

Platos fuertes

Sarah Paulson se llevó la estatuilla a la mejor actriz por la obra Appropiate Charles Sykes - Invision

Tal como era esperable, Stereophonic, de David Adjmi, una de las piezas más nominadas, fue la que se consagró como mejor obra. En el caso de la mejor actriz, el premio recayó en Sarah Paulson por su labor en Appropriate, drama escrito por Branden Jacobs-Jenkins, superando a íconos como Jessica Lange, nominada por Juego de madre. Otro de los galardones previsibles fue el que quedó en manos de Maleah Joi Moon como mejor actriz en un musical gracias a su trabajo en Hell’s Kitchen. La intérprete saludó a algunas de sus colegas en su camino hacia el escenario, antes pidió ayuda para poder retirar de su cartera la nota impresa con sus agradecimientos. Enfundada en un vestido plateado y con un corte de cabello muy diferente al que se la ve en escena, fue una de las más elegantes de la noche.

El impresionante número musical de The Outsiders", la gran ganadora de la noche Charles Sykes - Invision

En el caso del mejor actor principal en musical, el Tony quedó en manos de Jonathan Groff, protagonista excluyente de Merrily We Roll Along. Sobre el final, el rubro mejor musical fue para The Outsiders, una de las merecidas sorpresas de la noche, que llevó a todo su equipo al escenario, incluyendo a su productora, Angelina Jolie que también había sido la encargada de presentar el cuadro musical de la obra que se presentó durante la ceremonia. La obra está basada en la novela de S. E. Hinton, que fue adaptada al cine por Francis Ford Coppola hace 40 años como Rumble Fish, película conocida en castellano como La ley de la calle.

Discursos cortos (con algunas excepciones) y presentaciones de rubros con escenas muy breves que dejaban con ganas de más. Elegancia y discreción. Clima festivo, emoción, pero sin estridencias. Se trató de una entrega muy prolija, acorde a los tiempos críticos que vive el mundo y a cierta crisis de la que aun Broadway no se puede despegar.