David Harbour se quejó de las canciones de su ex, Lily Allen, y admitió el conflicto con Millie Bobby Brown en el set

Después de meses de rumores y especulaciones, David Harbour decidió hablar. El protagonista de Stranger Things se refirió por primera vez al explosivo disco que su exesposa, Lily Allen, publicó tras su separación —y que muchos interpretaron como una dura acusación de infidelidad contra él— y también aclaró qué ocurrió realmente con Millie Bobby Brown, luego de que trascendieran versiones de conflictos y denuncias durante el rodaje de la serie de Netflix.

En octubre de 2025, Lily Allen lanzó West End Girl, un disco atravesado por el fin de una relación amorosa y por letras que muchos interpretaron como ataques directos a Harbour. Canciones como “Pussy Palace”, “Madeline”, “Dallas Major” y “4chan Stan” hablan de una pareja con una doble vida, encuentros sexuales secretos y compras lujosas para otra mujer.

Lily Allen y David Harbour, cuando aun eran pareja Ron Adar - Shutterstock

La cantante nunca nombró directamente al actor, pero el vínculo entre ambos era imposible de ignorar: se casaron en 2020 y se separaron cuatro años después.

Cuando Variety le preguntó a Harbour por el disco, respondió sin vueltas: “Fue raro”. Y enseguida agregó: “Creo firmemente que es un privilegio de todo artista utilizar su experiencia para crear arte, y por eso la respeto por hacerlo”.

El actor evitó entrar en detalles sobre las acusaciones implícitas en las canciones y dejó en claro que no piensa discutir públicamente su versión de la historia. “Las historias son complejas. Respeto su creación artística como una canalización de su experiencia. No fue mi experiencia”.

También insistió en que quiere preservar su intimidad: “Es mi vida privada. A pesar de que mucha gente no me permite tener una vida privada, yo la valoro”.

La declaración llega varios meses después de que Allen explicara que el disco mezcla hechos reales con ficción. La propia artista habló de “autoficción” y reconoció que algunas canciones nacieron de experiencias personales.

Uno de los temas que más ruido generó fue “4chan Stan”, donde Allen canta: “Llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo / Le compraste un bolso, no fue barato / Yo estaba en Londres, probablemente dormida”.

La cantate y el actor cuando todo era amor GROSBY GROUP - LA NACION

En “Pussy Palace”, en tanto, describe el hallazgo de lubricantes, juguetes sexuales y preservativos en el departamento de su pareja, mientras que en “Dallas Major” sugiere que el hombre en cuestión era un “adicto al sexo”.

En “Madeline”, Allen canta: “Teníamos un acuerdo / ‘Sé discreto y no seas descarado’ / Tenía que haber un pago / Tenía que ser con extraños/ Pero vos no sos una desconocida, Madeline.

“Un vínculo especial”

El otro eje fuerte de la entrevista fue su relación con Millie Bobby Brown. En 2025 circularon versiones de que la actriz había presentado una denuncia formal contra Harbour por acoso e intimidación durante el rodaje de Stranger Things. Incluso se habló de una investigación interna dentro de la producción.

Antes de que estuviera disponible la última temporada de Stranger Things, comenzaron a circular los rumore de que Millie Bobby Brown había denunciado a Harbour por acoso FREDERIC J. BROWN - AFP

Por primera vez, Harbour confirmó que hubo tensiones entre ellos, aunque desmintió que se tratara de una guerra abierta. “Es una serie que duró diez años. Trabajamos juntos durante diez años, durante su adolescencia, interpretando a padre e hija”.

El actor comparó la situación con cualquier relación familiar larga y desgastante. “Las familias ocasionalmente tienen discusiones y desacuerdos, pero después vuelven a unirse”, señaló.

Según contó, el conflicto se resolvió cuando ambos pudieron hablar directamente, sin intermediarios. “Otras personas se involucraron en la situación, pero cuando apartamos a todos y hablamos entre nosotros, todo estuvo bien”.

Además, se mostró crítico con el clima actual de las redes y los medios:“La gente tiene mucho miedo de ser humana. Es una lástima, porque no sé cómo desenvolverme en este extraño mundo mediático”.

Lejos de confirmar una enemistad, Harbour aseguró que sigue teniendo un vínculo muy cercano con Brown y hasta adelantó futuros proyectos juntos. “Millie y yo estamos trabajando en varios proyectos… Nos verán más a menudo juntos; diez años no fueron suficientes”.

Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, en 2022 Cindy Ord - Getty Images North America

Y remató con una frase que sorprendió a muchos fans: “La amo y ella me ama. Existe un vínculo especial entre nosotros”.

La propia actriz respaldó esa versión en declaraciones enviadas a Variety. La actriz recordó que creció prácticamente frente a Harbour durante los años de la serie y describió la relación como “colaborativa” y emocionalmente intensa por la exigencia de las escenas. “Haber podido compartir esa experiencia con él durante tantos años es algo que siempre recordaré y valoraré”, aseguró.

David Harbour reveló que sufrió una "crisis de nervios" cuando terminó Stranger Things Fred Duval - Shutterstock

La entrevista también dejó ver un costado más vulnerable del actor. Harbour reveló que no participó de las celebraciones por el final de Stranger Things porque atravesó una crisis de salud mental. “Tuve una crisis nerviosa”, reveló.

Aunque habló del tema con cierta ironía, admitió sentirse avergonzado por algunos comportamientos erráticos derivados de sus problemas emocionales.