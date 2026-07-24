Matthew McConaughey volvió a insinuar que Woody Harrelson y él podrían ser algo más que amigos: “¿De distinta madre?"

Durante años, la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson fue considerada una de las amistades más sólidas de Hollywood. Compartieron rodajes, vacaciones familiares, entrevistas y hasta una confianza tan profunda que sus hijos crecieron tratándose como primos. Sin embargo, desde hace un tiempo esa relación quedó envuelta en un rumor tan sorprendente como improbable: la posibilidad de que, además de mejores amigos, sean hermanos biológicos.

Ahora, el propio McConaughey volvió a echar leña al fuego. Con motivo del cumpleaños 65 de Harrelson, el ganador del Oscar publicó en su cuenta de Instagram una vieja fotografía en la que ambos aparecen abrazados y acompañó la imagen con una frase que reavivó las especulaciones. “¿De otra madre? Feliz cumpleaños, hermano”, escribió con humor.

Aunque el mensaje fue claramente una broma, llega justo cuando ambos están a punto de estrenar una serie cuya historia gira precisamente alrededor de ese misterio familiar. El próximo 23 de septiembre, Apple TV+ estrenará Brothers, una comedia de ocho episodios de media hora en la que McConaughey y Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos.

La premisa resulta tan extravagante como familiar para quienes siguen la historia de los actores. Todo comienza cuando la boda de una de las hijas de Woody fracasa y ambas familias deciden reunirse durante una larga temporada en el rancho de Matthew, en Austin, Texas. Lo que parece ser una escapada para sanar heridas cambia por completo cuando la madre de McConaughey deja escapar un secreto que llevaba décadas oculto: existe la posibilidad de que los dos actores sean, en realidad, hermanos.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson son los protagonistas de True detective HBO

A partir de allí, Woody inicia una investigación obsesiva para descubrir la verdad, mientras Matthew atraviesa una crisis de identidad que coincide con otro gran desafío: evaluar una posible candidatura a gobernador de Texas.

Según adelantó The Hollywood Reporter, la serie mezcla humor, situaciones familiares y una reflexión sobre la amistad, la fama y esa delgada línea que muchas veces separa la realidad de la ficción.

No es casualidad que ambos hayan elegido este argumento. La idea nació a partir de un rumor que ellos mismos comenzaron a considerar posible hace algunos años.

La historia salió a la luz en 2023, cuando McConaughey reveló durante una entrevista que su madre, Kay M —conocida cariñosamente como “Ma Mac”—, hizo un comentario que dejó helado a Harrelson.

Mientras conversaban, la mujer le dijo que había “conocido” a su padre. La palabra utilizada fue precisamente “knew”, un término que en inglés puede interpretarse como una simple referencia a un encuentro, pero que también suele emplearse como eufemismo para aludir a una relación íntima.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson, amigos y, quizás, hermanos Distribution company

La frase despertó inmediatamente las sospechas. Con el paso del tiempo ambos actores comenzaron a reconstruir la cronología de sus familias y encontraron varias coincidencias difíciles de ignorar.

McConaughey nació en Uvalde, Texas, mientras que Harrelson nació en Midland, también en ese estado, localidades separadas por unos 450 kilómetros. Pero el dato que más llamó la atención fue otro. Descubrieron que el padre de Harrelson había estado de permiso precisamente durante la época en que los padres de McConaughey atravesaban una de sus separaciones matrimoniales.

La posibilidad de realizar un análisis de ADN apareció rápidamente sobre la mesa. Sin embargo, McConaughey nunca se mostró demasiado convencido de querer despejar el misterio. Y no porque dude de la ciencia, sino por el impacto emocional que una respuesta definitiva podría tener sobre la historia de su propia familia. En distintas entrevistas explicó que descubrir que el hombre que lo crió quizá no fuera su padre biológico implicaría replantearse buena parte de su identidad.

Harrelson, en cambio, siempre se mostró mucho más abierto a conocer la verdad. Su historia familiar fue muy distinta. Su padre, Charles Voyde Harrelson, fue uno de los criminales más notorios de Estados Unidos.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson trabajaron varias veces juntos HBO

Condenado como asesino a sueldo, recibió prisión perpetua por el asesinato del juez federal John H. Wood Jr. en 1979, un caso que conmocionó al país. Además, fue vinculado con otros homicidios ocurridos durante las décadas de 1960 y 1970.

Woody apenas convivió con él durante su infancia. Charles abandonó a la familia cuando el actor tenía siete años y pasó buena parte de su vida tras las rejas.

Ya siendo adulto, Harrelson intentó reconstruir parcialmente esa relación y llegó a visitarlo en prisión hasta su muerte, ocurrida en 2007.

Más allá de que nunca confirmaron el parentesco mediante un examen genético, ambos reconocen que su relación siempre tuvo rasgos muy particulares. Las dos familias comparten vacaciones, celebraciones y largos períodos de convivencia. “Mis hijos lo llaman ‘tío Woody’. Sus hijos me llaman ‘tío Matthew’”, contó McConaughey durante una entrevista en el podcast Let’s Talk Off Camera, conducido por Kelly Ripa.

Luego agregó una anécdota que resume hasta qué punto el parecido físico entre ambos suele generar confusión. “Vemos fotos nuestras y mi familia muchas veces cree que él soy yo. A la familia de Woody le pasa exactamente lo mismo conmigo.”

Matthew McConaughey y Woody Harrelson HBO

Ese vínculo fue precisamente el punto de partida para crear Brothers, proyecto del que ambos son protagonistas y productores ejecutivos. La ficción también contará con las actuaciones de Natalie Martínez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe.

En la vida real, Harrelson está casado desde 2008 con Laura Louie, con quien tiene tres hijas: Deni, Zoe y Makani. McConaughey, por su parte, comparte su vida con la modelo brasileña Camila Alves, con quien se casó en 2012 y tuvo tres hijos: Levi, Vida y Livingston.