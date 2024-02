escuchar

Mensajes melosos, flores, bombones, salidas románticas y regalos de todo tipo: San Valentín es, para los amantes, un día especial para compartir y celebrar el amor. Sin embargo, hay algunas personas que aprovechan la oportunidad y van un poco más allá. Los famosos, en este caso, tampoco son la excepción. De Katy Perry y Orlando Bloom a Harrison Ford y Calista Flockhart, repasamos cinco parejas de Hollywood que sellaron su romance y se comprometieron un 14 de febrero.

Katy Perry y Orlando Bloom

Con una foto en su cuenta de Instagram, Katy Perry compartió con el mundo su compromiso con Orlando Bloom. Fue el 14 de febrero de 2019 , y en la imagen, un primer plano de parte de sus rostros con globos de corazones rojos de fondo, resaltaba un espectacular anillo con un diamante y varios rubíes en forma de flor. “Full bloom”, escribió la cantante junto a la postal en un juego de palabras muy atinado para la ocasión.

Ese día, la pareja disfrutó de una cena privada y la artista pensó que la velada continuaba con una visita a una exposición de arte. Sin embargo, Bloom modificó los planes y la llevó a pasear en helicóptero. Mientras estaba en el aire, el actor de la saga Piratas del Caribe le preguntó si quería ser su esposa en una accidentada propuesta. “Teníamos champán en el helicóptero, el anillo estaba en su bolsillo y había escrito todo lo que quería decir en una nota”, recordó Perry en el programa Jimmy Kimmel Live. Pero algo no funcionó: mientras ella leía las palabras de su galán, Bloom rompió la botella de vidrio al intentar sacar la caja del anillo de su bolsillo. Luego del gracioso episodio -y del sí de la cantante-, el helicóptero aterrizó en una terraza de Los Ángeles donde amigos y familiares los esperaban para festejar.

Lady Gaga y Taylor Kinney

Lady Gaga y Taylor Kinney Instagram

También con una foto en su cuenta de Instagram y con el anillo de compromiso como protagonista, Lady Gaga confirmó el 14 de febrero de 2015 su compromiso con Taylor Kinney. Y si bien el amor no resistió el paso del tiempo, la cantante disfrutó ese día de los enamorados más que nunca. “Me dio su corazón el día de San Valentín y dije ¡sí!”, escribió ella junto a la foto, una imagen en blanco y negro de las manos de la pareja y un anillo de diamantes en forma de corazón con las iniciales grabadas de ambos como protagonista.

La artista y el actor y modelo se conocieron en 2011, filmando el video para la canción “You and I”. Ella se encontraba en pleno ascenso, mientras que él quería hacer a un costado su carrera como modelo para dedicarse de lleno a la actuación. Luego de cinco años de amor, la pareja se rompió al año siguiente y no hubo casamiento para Lady Gaga.

Harrison Ford y Calista Flockhart

Harrison Ford y Calista Flockhart durante la última entrega de los Critics Choice Awards. La pareja siempre se muestra muy enamorada MICHAEL TRAN - AFP

El protagonista de sagas de culto como Indiana Jones y Star Wars es un romántico empedernido. Así quedó demostrado el 14 de febrero de 2009, cuando luego de siete años de relación le propuso matrimonio al gran amor de su vida: Calista Flockhart. Según publicó la revista People, Harrison sorprendió a la actriz de Ally McBeal durante unas vacaciones familiares. Si bien no se sabe mucho sobre el gran momento, terminaron casándose poco más de un año después, en junio de 2010.

Todo comenzó con un brindis accidentado durante la entrega de los Globo de Oro de 2002. Luego de una animada charla, el choque de copas salió mal y el champagne de ella terminó desparramado en el traje de él. Ocho años después, la reservada pareja de celebridades dio el sí en una íntima y discreta ceremonia. ¿Lo que más le gusta de su marido? “Me encanta su sentido del humor y me encanta cuando es tierno con los perros”, confesó ella hace algunos días en una entrevista que publicó LA NACIÓN.

Christina Aguilera y Matthew Rutler

Desde que se conocieron en 2010, Christina Aguilera y Matt Rutler son inseparables

Luego de cinco años de matrimonio con el productor Jordan Bratman, una decepción amorosa y un hijo en común, Christina Aguilera volvió a creer en el amor de la mano de Matthew Rutler. El músico y la cantante dieron un paso más allá en su relación el día de San Valentín de 2014, cuando él le hizo la gran pregunta y ella, sin dudarlo, le dijo que sí. Ese mismo año, la pareja le dio la bienvenida a la pequeña Summer Rain.

Aguilera y Rutler se conocieron en el set de Noches de encanto, en 2009 cuando él era asistente de producción. El romance comenzó un año después. Según publicó la revista Us Weekly, Matthew le propuso matrimonio en la glorieta de su patio, rodeado de velas y cientos de rosas rojas. “Quería hacer algo que tuviera significado para ambos”, reveló una fuente cercana al también productor de cine en aquella oportunidad.

Vince Vaughn y Kyla Weber

Vince Vaughn es muy reservado con su vida privada

La relación entre Vince Vaughn y Kyla Weber marchaba sobre rieles y todo hacía suponer que la pareja iba a terminar en el altar. Por ese motivo, todo lo que tuvo que hacer el actor fue elegir una fecha, conseguir un anillo y hacerle la propuesta a su mujer. ¿Por qué eligió el día de los enamorados? Para que ese día sea, en el futuro, fácil de recordar. “El Día de San Valentín llegó y pensé que no era un barco que debía perderse puesto que, de esa manera, no iba a olvidar esa fecha”, confesó el actor en The Ellen Show. “Funcionó muy bien porque hubiera sido un poco extraño hablar de compromiso y luego saltarnos ese día como quien no supiera cuándo eso iba a suceder”, completó.

El protagonista de Viviendo con mi ex y Weber, una exagente de bienes raíces canadiense, se conocieron en un casamiento en Los Ángeles en 2008. El celestino de la pareja fue un productor de cine y amigo de la estrella de Hollywood. Dos años después se casaron y hoy conforman una familia de cuatro con Locklyn Kyla, de 14 años, y Vernon Lindsay, de 11, sus hijos.

LA NACION