Mirtha respondió si le fueron infiel y le dio un consejo a Pampita: “Es una traición”

Mientras Carolina Ardohain y Roberto García Moritán siguen en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación, Mirtha Legrand respondió sí sufrió en algún momento de su vida una infidelidad y fue contundente al aconsejar a la modelo sobre el futuro de su vida amorosa. “Que no vuelva. La han hecho sufrir muchísimo”, dijo.

Todo comenzó luego de que los invitados en la mesa del sábado por la noche tocaran el tema del fin del amor entre la modelo y el exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires. Fue Gabriel Oliveri, uno de los íntimos amigos de Pampita, quien aseguró que la ruptura fue por una infidelidad. Luego de exponer su punto de vista, miró a Mirtha a los ojos y le hizo una pregunta directa. “¿Te fueron infiel alguna vez?”, quiso saber. “No te voy a contestar”, reaccionó la diva.

Oliveri fue un poco más allá y le pidió a Mirtha que guíe a su amiga. “¿Qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? ¿Qué vuelva? ¿Que no vuelva? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿Hablar a favor de él? ¿Qué consejo le podrías dar?”, quiso saber. “Que no vuelva. La han hecho sufrir muchísimo. Porque ella fue fiel”, dijo, contundente, la Chiqui. “Y es una buena madre, excelente madre”, agregó.

En ese momento, Romina Gaetani, otra de las invitadas de la noche, fue a contramano de la opinión general y relativizó el tema. “Independientemente de lo de Pampita, me parece que si uno de los dos llega a ser infiel -y una cosa es ser infiel una noche y otra es tener una relación paralela-, y se equivoca, lo reconoce y puede tener un diálogo profundo y honesto con la persona que ama, uno puede perdonar. Perdonar también es parte del amor”, explicó la actriz. “Es una traición”, insistió la conductora, y de inmediato cambió el rumbo de la charla. “Bueno, salgamos del tema que no me gusta. Es doloroso”, cerró.

Los motivos de la ruptura y una teoría que involucra a Susana

Gabriel Oliveri es amigo de Pampita y ensayó una teoría sobre por qué sus maridos le son infieles

Un rato antes del cruce con Mirtha, Oliveri había dejado expuesto la verdadera causa del final de la relación entre Pampita y Moritán. “¿Cuál fue el motivo de la separación?”, le preguntó Legrand. “Supuestamente es infidelidad”, respondió el amigo de Pampita. “¿Pero no es un tema de dinero también? ¿De plata?”, repreguntó la Chiqui. “Que yo sepa, no. De lo único que se habló es de infidelidad”, insistió el invitado. “Con una mujer como esa, ser infiel, la verdad…Tan bonita”, reflexionó sin filtro la conductora.

En ese momento, Oliveri ensayó una teoría en la que involucró, además, a Susana Giménez. “Me parece que a muchas mujeres les gusta salir con hombres de famosas como le pasaba a Susana. Y me consta. Y a Pampita también”, explicó. “Pero Susana se enamoraba, eh”, aclaró Mirtha. “Pero era una cucarda voltearse al marido de Susana o al marido de Pampita”, cerró el amigo de la modelo.

Nuevos detalles sobre el divorcio del año

Roberto García Moritán junto a Pampita

Después de que se conociera que Pampita inició los trámites de divorcio el mismo día que Roberto García Moritán abandonó la casa que compartían en Barrio Parque, Yanina Latorre reveló en LAM algunos detalles de la supuesta demanda que inició la modelo.

Primero fue Pepe Ochoa quien contó que hasta el viernes Moritán no tenía abogados que lo representen. “El juez decidió extender el plazo y Moritán tiene hasta el 24 de octubre a las 10 de la mañana para contestar, si no Pampita básicamente lo que va a hacer es pedir que se declare el divorcio y seguir adelante con otros temas que tendrían que ver con el régimen de visitas, alimentos, etcétera”, señaló.

En ese sentido, Ángel de Brito preguntó de qué iba a vivir el político, lo que le dio el pie a Yanina Latorre para leer el documento sobre su patrimonio. “Es monotributista, está registrado en dos sociedades, que es autoridad, pero no hay ni facturación, ni ingresos, ni nada”, explicó.

Y siguió: “Situación laboral pone ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires’. Remuneración 5.512.181 pesos. Está inscripto como actividad, servicios generales en la administración pública (...) Últimos trabajos conocidos, Gobierno de la Ciudad, siete meses; Legislatura de la Ciudad, dos años; Gobernación de la provincia de Buenos Aires, un año y tres meses. No hay trabajos privados”. Además, la angelita reveló que del informe se desprende que no tiene vehículos y que tiene diez domicilios declarados, algunos de ellos en San Isidro, Palermo, Recoleta y Beccar. Por último, Latorre dijo que en julio de este año, García Moritán tenía una sola cuenta bancaria con un total de 4.200.000 pesos y que no registra cheques rechazados.

LA NACION