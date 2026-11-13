De la inesperada química entre Roberto Moldavsky y Toto Kirzner a los consejos de Adrián Suar y una invitada muy especial

Roberto Moldavsky y Toto Kirzner están por estrenar Todo sigue igual, la nueva apuesta de eltrece para los sábados, a las 21.30, que promete humor, actualidad, música en vivo y entrevistas. Además, tienen una responsabilidad que ninguno de los dos había notado previamente: ocupar el espacio de los tradicionales programas de Mirtha Legrand, que ahora pasará a emitirse a las 22.30. Entre chicanas y risas cómplices, LA NACION conversó con Moldavsky y Kirzner, que dan detalles de este debut, hablan de la competencia y cuentan cómo se llevan frente a las cámaras y detrás de ellas. Además, Kirzner revela cómo fue entrevistar a su mamá y qué consejos le dio su papá, Adrián Suar. Y Moldavsky habla de cómo es trabajar con su hijo Eial.

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—¿Qué fue lo primero que pensaron cuando apareció esta propuesta?

Moldavsky: —A mí me encantó y ni tuve que pensarlo. Todo sigue igual puede tener algo de distintos programas que hemos visto, alguna cosa que se parezca, pero tratamos de ponerle nuestra impronta, de buscarle la vuelta. Hay una parte de noticias vistas de una manera más divertida y, por supuesto, no es que nunca se haya hecho en la televisión, pero tiene nuestro sello. Hay entrevistas, un par de sketches, cosa que yo tenía muchas ganas de traer de vuelta a la televisión y que hacemos con Charo López y Juan Isola. Hay algo de inteligencia artificial que es bárbaro y muy gracioso, y también hay un monólogo, bandas en vivo. Cada programa gira alrededor de un tema: el amor, la comida, los oficios, las vacaciones... La premisa es muy sencilla: arrancarles una sonrisa el sábado a la noche. No tenemos más pretensiones que eso, por ahora. Es un noticiero con humor, compartes de TVR, otras de un talk show y con sesiones que le hemos agregado. Araceli González es nuestra primera invitada y ya grabamos entrevistas también con Moria y Fernán Mirás.

Kirzner: —Es la primera vez que hago algo así en televisión. Creo que la conducción de streaming me dio bastante cancha para poder desenvolverme bien. Por supuesto que me tengo que adaptar a otras cosas que tiene la televisión y potenciarlas y también nutrirme del contexto porque hay gente muy piola laburando. Estamos bien encaminados. Me convocaron de la productora Kapow para ver si me interesaba; después fueron a Canal 13 y ahí se involucró mi viejo, de alguna manera... El programa tiene algo de late night show, pero más criollo. Con archivo, personajes, como antes se hacía en la televisión. Todo sigue igual tiene ese espíritu. Es como empezar de vuelta y eso conlleva una gran responsabilidad.

—Y vos, Toto, también te sentís cómodo en el humor...

—Me siento cómodo de toda la vida porque siempre hacía reír a mis amigos. Entonces, de alguna manera, utilicé eso para este oficio. Hace tiempo ya que vengo haciendo más humor, sobre todo en streaming.

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“La diferencia generacional nos enriquece”

Toto Kirzner asegura que la experiencia que le brindó el streaming le da confianza para afrontar este desafío en la televisión

—¿Cómo funciona la dupla?

Kirzner: —Cuando me dijeron que iba a estar con Moldavsky, dije que sí, porque me parecía una gran oportunidad. Aparte son especiales de una vez por semana y eso tiene su gracia. Y en horario prime time... Creo que era una oportunidad que había que aprovechar. Me sorprendió gratamente trabajar con Roberto porque soy amigo de su hijo Eial y siempre que nos cruzamos hay muchas risas de por medio. Yo lo quiero mucho. Ahora nos dimos cuenta de que tenemos cierta química también para laburar.

Moldavsky: —La dupla es fantástica. A Toto lo tenía porque es amigo de mi hijo; me lo crucé varias veces en Olga y coincidimos en un recital en homenaje a Charly García en el que nos sentamos al lado. Además, los dos somos hinchas de Boca. Tenemos muchos puntos en común y siento como si hiciera veinte años que trabajamos juntos. Es un pibe bárbaro, con mucho humor. Es recontra talentoso, lee mucho, le interesan muchas cosas, con lo cual para mí es todo más fácil. A veces, algunos pueden pensar que las nuevas generaciones viven menos informadas, cosa que no me ha pasado porque mis hijos son muy intelectuales. Y en el caso de Toto, también es así. Pudimos encontrar un lenguaje en común.

Roberto Moldavsky, sobre Toto Kirzner: "Tenemos muchos puntos en común y siento como si hiciera veinte años que trabajamos juntos. Es un pibe bárbaro, con mucho humor" Fabián Marelli

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—El programa juega con la diferencia generacional y los diversos puntos de vista...

Moldavsky: —Es hasta entrar en ritmo. Nosotros lo capitalizamos a favor. Y, justamente, esta diferencia generacional nos enriquece, nos suma, la buscamos. Nos potencia. Nos llevamos genial, nos divertimos y también tenemos una mirada parecida de las cosas que queremos.

Kirzner: —Yo tengo 200 años. La verdad es que somos dos vampiros [risas]. Siempre digo que soy un alma vieja porque me gusta lo vintage, por decirlo de una manera. Tengo una colección de vinilos, por ejemplo... Y muchas referencias de cosas que Roberto vio, quizás yo las vi también por gusto o por cinéfilo, o por lo que sea. Eso no lo podemos caretear. No está el estereotipo de “vos sos viejo y yo soy joven”.

La primera entrevistada: mamá

Toto Kirzner sobre su madre: "Ella la pasa bien estando en lugares donde yo laburo. Le gusta visitarme y jugar conmigo un rato" gentileza eltrece

—La primera invitada es Araceli González, ¿cómo fue entrevistar a tu mamá?

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Kirzner: —Por suerte, ya entrevisté a mi madre otras tres veces en Olga. Entonces, pensé que era como si viniera a otro programa del streaming. Obviamente, fingiendo demencia, que era para televisión, pero nos divertimos. Ella la pasa bien estando en lugares donde yo laburo. Le gusta visitarme y jugar conmigo un rato; está muy predispuesta y la nota es divertida, muy graciosa.

—¿Es una de esas mamás que aplaude todo lo que hacés o te critica?

—Le gusta todo lo que hago [risas]. Es lindo que te quiera tu mamá.

—¿Y tu papá va al piso a ver las grabaciones? ¿Te da consejos?

—Una sola vez vino a una grabación. No suele venir tanto. Me dijo que era una buena oportunidad, que ya estaba conduciendo en streaming y que esto era un pequeño salto más. Me siento cómodo y él me nota cómodo también. Así que estamos tranquilos los dos.

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¿Reír o llorar?

El nuevo ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner tendrá una dura misión: competir con PH, podemos hablar (Telefe) gentileza eltrece

—Van a competir con PH, podemos hablar (Telefe), que ya tiene un público cautivo. ¿Hay presiones?

Moldavsky: —Siempre vas a tener un tanque enfrente: Masterchef, Gran Hermano, Pasapalabra, PH... Son toda gente querida porque también laburé mucho tiempo en Telefe y he participado en todos esos programas. Todo es igual es una propuesta completamente distinta; diría que si querés llorar mires PH, pero si te querés reír nos mires a nosotros.

Kirzner: —Yo estuve invitado a PH una vez. No me preocupa la competencia porque, en los tiempos que corren, se desvirtuaron los números, que además no son los mismos que antes. Por otra parte, te puede ir bien en redes y eso es un valor también. Creo que hay algo de este programa que quizá funcione y son los cortes que pueden subir a YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Se retroalimenta, de alguna manera.

—¿Qué pensaron cuando les dijeron que iban a estar en el horario de Mirtha Legrand?

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Moldavsky: —Recién esta semana me di cuenta, cuando alguien me lo preguntó. Menos mal, porque si me decían que iba a conducir esas comidas, me desmayaba. Mirtha va a las 22.30 porque su programa es más largo y si íbamos después de ella se iba a hacer muy tarde. Por lo que entendí, era más fácil armarlo de esta manera.

Kirzner: —Yo me confundí porque pensé que el horario de Mirtha era el domingo a la noche. Cuando me di cuenta, ahí sentí un doble peso [risas]. Hay que surfearlo con mucha responsabilidad. El prime time no es poca cosa, así que trataremos de estar a la altura.

Próximos proyectos

Moldavsky sobre el escenario en su último espectáculo Gentileza

—¿Cómo se proyecta 2027 para ustedes?

Moldavsky: —Este año, cuando nos despedimos de calle Corrientes, hicimos una gira muy larga por España, Israel, Miami y todo el interior de nuestro país, claro. En 2027 sigo con Fernando Bravo los martes y jueves en Mitre; ese es mi refugio de la radio. Y en marzo volvemos al Teatro Apolo con un show nuevo. Cada año preparo un show completamente nuevo, cosa que es muy difícil. Y este no va a ser la excepción. Y esperamos seguir con Todo sigue igual. Necesitamos que la gente nos acompañe y esperamos que sea así. Siempre le digo a Toto, y es lo que realmente pienso porque lo vivo en el teatro, que si nosotros nos divertimos, hay grandes chances de que la gente también lo haga. Y la pasamos muy bien, nos reímos y nos acompaña gente muy talentosa. La tele tiene códigos y situaciones y momentos que son casi impredecibles. Obviamente, no voy a decir que no me importan los números porque de eso vive la tele, pero no pienso en el rating. El programa no tiene contras y no hay muchos programas de humor en la tele.

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—¿Por qué creés que no los hay?

Moldavsky: —Hace rato que me pregunto cuál es el motivo. Porque yo crecí con muchos programas de humor en la tele, casi que elegíamos cuál ver. Siempre me preguntaban cuál era mi sueño y este año se cumple parte de ese sueño que es hacer humor en televisión. Espero que el programa crezca y se acerque más a lo que a mí me gusta, que son los viejos ciclos con sketches. Me hace bien que la tele argentina quiera ponerle una fichita al humor. Eso ya me motiva.

—Muchas veces trabajás con tu hijo Eial, ¿esta vez también?

Moldavsky: —Sí. Hace años que Eial escribe los libretos conmigo. Tenemos una gran relación personal y también una gran relación laboral. Es mi guionista preferido, además de mi hijo. Nos entendemos muy bien, me conoce, sabe para qué lado voy y eso me simplifica mucho el trabajo. Con Gaia también he trabajado y nos llevamos bárbaro.

Toto Kirzner junto a sus compañeros de elenco, en una escena de la obra Con la nuestra

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—¿Y vos, Toto, qué proyectos tenés?