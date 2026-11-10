Roberto Moldavsky y Toto Kirzner debutan en eltrece, en el horario de Mirtha Legrand: ¿Qué pasará con el ciclo de la diva?

Desde hace tiempo, eltrece viene promocionando en su pantalla la llegada de Todo sigue igual, el show humorístico de actualidad con la conducción de Roberto Moldavsky y Toto Kizner. El programa debuta este sábado a las 21.30, horario que hasta el momento ocupaba Mirtha Legrand con La noche de Mirtha. El ciclo recorrerá las noticias y los acontecimientos más relevantes de la semana, poniendo el foco en el análisis de la realidad, los temas que marcan agenda y el tratamiento de los mismos en medios y redes sociales.

La estructura del programa tendrá sketchs humorísticos, una banda en vivo, una tribuna con gente del público y una entrevista central de la que participará, en el estreno, Araceli González pero también serán parte Moria Casán, Marcelo de Bellis, Fernán Miras y Flavia Palmiero, con el correr de las emisiones. La propuesta busca recuperar el espíritu de los viejos ciclos de humor de la televisión abierta, tomando los grandes temas cotidianos como eje, profundizando en la brecha generacional de los dos conductores en los monólogos y el análisis de las noticias de la semana. Moldavsky tiene 64 años y Toto, 28, una diferencia de edad de 36 años que marca dos miradas muy diferentes sobre los cambios que vive la sociedad.

“Las expectativas son altísimas porque es un tipo de contenido que hace mucho no se hace en la televisión. Tener a Roberto a mi lado es un privilegio, tenemos mucha química y hace mucho que no se ve algo ambientado en el humor, en el prime time. Significa una responsabilidad importante para nosotros porque el humor es parte de la idiosincrasia argentina y el público espera que lo hagamos bien porque va a ser su compañía del fin de semana”, le dijo Toto Kirzner a LA NACION.

Cada programa tendrá un eje temático por el que girará todo, las intervenciones de los personajes y las noticias que analizarán van a estar atravesadas por eso . Los conductores pondrán la mirada en lo que pasó y lo que se dijo durante la semana, combinada con dinámicas de humor y comedia que permitirán procesar el absurdo cotidiano en el que vive la sociedad. Además de contar con las intervenciones musicales de “La Valentín Gómez”, la banda en vivo, también habrá segmentos realizados con Inteligencia Artificial. Eltrece apuesta por esta combinación para competir con PH: Podemos Hablar.

La idea es que el nuevo ciclo compita de manera directa con PH: Podemos Hablar, de Telefe ADRIAN DIAZ BERNINI

Para Moldavsky, Todo sigue igual marca un pase de canal después de haber participado en El precio justo con Lizy Tagliani en Telefe y en el caso de Toto, es su vuelta a eltrece. Si bien nunca trabajaron juntos, en los avances se puede apreciar buena química entre ambos. Kirzner trabajó tres años con Eial, el hijo del humorista, en el ciclo Sería increíble del canal de streaming Olga.

¿Qué pasará con La noche de Mirtha?

No hay precisiones acerca del eventual regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece Pilar Camacho - LA NACION

Desde que Mirtha Legrand se ausentó de su programa por problemas de salud, Juana Viale se hizo cargo de las dos emisiones del ciclo eltrece. Y si bien la conductora sale airosa, los números de rating no son los que cosechaba “La Chiqui”.

Quizás por eso, desde este sábado, la mesaza se emitirá a las 22.30, al término del debut de la nueva propuesta humorística del canal. Si bien se pudo ver a la diva de los almuerzos en un par de eventos familiares, nada se sabe aún de su potencial vuelta a la tevé.