De Maluma a Miley Cyrus y Vin Diesel, siete famosos que cambiaron sus nombres por otros más llamativos

Detrás de muchos de los nombres con los que las celebridades conquistaron la fama hay historias tan curiosas como inesperadas: apodos de la infancia que terminaron convertidos en marcas, homenajes a familiares o ídolos, referencias a lugares entrañables y hasta decisiones pensadas para construir una carrera artística.

Mientras que, en algunos casos, bastó con acortar un nombre o modificar una letra para encontrar la fórmula que los acompañaría durante toda su carrera; en otros el proceso fue mucho más personal y estuvo ligado a los afectos, los recuerdos o incluso a la necesidad de dejar atrás una identidad con la que ya no se sentían representados.

Vin Diesel

Vin Diesel acortó el apellido de su padrastro y utilizó un apodo de su juventud para crear este seudónimo artístico OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

El actor de Rápidos y Furiosos no se llama Vin Diesel en realidad. Su nombre verdadero es Mark Sinclair pero, al parecer, este no era lo suficientemente potente como para “triunfar” en el medio. Así fue que el intérprete de Toretto en la famosa franquicia decidió combinar (y acortar) el apellido de su padrastro —Irving Vincent— con un apodo que se ganó cuando trabajaba como seguridad en una disco de Nueva York. Según contó el propio actor en Late Night with Conan O’Brien, sus compañeros lo llamaban “Diesel” porque siempre estaba lleno de energía.

Miley Cyrus

Miley es un disminutivo de "Smiley", apodo que la cantante recibió en su infancia Prensa Disney+

Cuando la actriz y cantante nació sus padres la llamaron Destiny Hope Cyrus, según ellos, la niña lograría grandes cosas en su vida. Sin embargo, la ex Hannah Montana era tan risueña de pequeña que toda la familia la apodó Miley (el diminutivo de “smiley”, que significa sonriente en español). Finalmente, su sobrenombre se convirtió en su nombre artístico.

Maluma

El nombre Maluma es un claro homenaje a su familia Evan Agostini - Invision

Su nombre real es Juan Luis Londoño y su nombre artístico es un homenaje a su familia. Es que Maluma surge de la combinación de las primeras sílabas de los nombres de su madre Marlli, su padre Luis y su hermana Manuela. Según el cantante colombiano, ellos son el verdadero motor de su carrera. Sin embargo, en las últimas semanas el artista anunció que dejará de usar su seudónimo y volverá a ser Juan Luis. Su decisión se debe a un profundo proceso de transformación personal tras convertirse en padre y atravesar una depresión. “Ahora ya no tengo una estrategia de quién quiero ser realmente. Simplemente soy. Quiero que la gente me conozca tal cual soy porque me reconocí a mí mismo, volví a quererme y volví a amar mi esencia porque yo decidí ser Juan Luis por el resto de mi vida”, reveló en una entrevista con Billboard Colombia.

Iggy Azalea

El apodo elegido por Amethyst Amelia Kelly también tiene vínculo con sus afectos y sus raíces. El nombre “Iggy” era el de su perro, un bull terrier que tuvo una influencia emocional significativa durante su infancia. “Azalea” viene de la calle Azalea Street en Mullumbimby, Australia, donde la rapera creció. “Mi abuelo, quien trabajó en televisión, siempre me decía: ‘No podés tener solo un nombre artístico, tenés que tener un nombre y un apellido’. Así que tuve que pensar un buen apellido y elegí Azalea porque esa es la calle donde vivía la familia de mi madre. Lo amé porque suena muy femenino. Siento que nací con ese nombre; no recuerdo haberme llamado de otra manera. Es mi nombre”, explicó la cantante.

Bruno Mars

Su nombre artístico está inspirado en un famoso luchador profesional AFP

El cantante de “Talking to the Moon” nació como Peter Gene Hernandez. Sin embargo, su nombre artístico se lo debe a una estrella del deporte. Desde que tenía dos años, su padre (un gran aficionado de la lucha libre) lo apodó “Bruno” en honor a su ídolo, el luchador Bruno Sammartino. “Tengo el sobrenombre por este luchador profesional Bruno Sammartino. Esta noche, en Pittsburgh, tuve el honor de conocerlo”, escribió el músico en sus redes en agosto de 2017 junto a una foto con el boxeador. Respecto a “Mars”, el artista aseguró que quiso darle un toque “estelar” a su imagen. “Apareció en broma porque suena como ser de otro mundo”, confesó en diálogo con revista Latina.

Pink

El apodo de la cantante surgió de una película de Quentin Tarantino AP

Si bien podríamos pensar que su apodo está inspirado en su característico pelo rosa, lo cierto es que Alecia Beth Moore tenía el cabello verde cuando decidió adoptar su seudónimo. Según reveló la rockera, fue el personaje de Mr Pink de la película Perros de la calle el que la motivó a tomar prestado su sobrenombre. “El señor Pink es como el listo y supongo que yo también lo soy un poco”, bromeó en alusión al papel que interpreta el actor Steve Buscemi en el film de Quentin Tarantino.

Elton John

El músico unió los nombres de dos colegas a los que admiraba para crear su nueva identidad Greg Allen - Invision

“No me gustaba ser Reg Dwight. Tenía demasiados recuerdos infelices. De todos modos, odiaba la palabra ‘Reg’. Era simplemente un nombre horrible”, le reveló a The Daily Express este músico que llegó al mundo bajo el nombre de Reginald Kenneth Dwight. Por ese motivo, en mayo de 1972, el artista decidió cambiar legalmente su identidad a Elton John, nombre que escogió en honor a dos leyendas del blues: el saxofonista Elton Dean y el cantante Long John Baldry, colegas con quienes coincidió en la banda Bluesology. “Cuando me convertí en Elton John, fue como una nueva oportunidad de vida”, dijo quien sumó “Hércules” como segundo nombre.