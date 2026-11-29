Hace seis años que Flavia Palmiero tiene a su hijo lejos. Sin embargo, desde que Gianmarco se instaló hace un año y medio en un nuevo país, ya no le resulta tan fácil ir a visitarlo. Invitada en La noche de Mirtha (eltrece), la conductora habló de cuánto lo extraña y recordó cómo tanto él como su hija Giuliana la impulsaron a lanzar su propia marca de ropa, un proyecto que la ayudó a salir adelante en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Palmiero compartió la mesa de Juana Viale con Luciano Cáceres, Brenda Gandini y Matías Alé. Durante la cena, contó que su hijo, que anteriormente vivía en Madrid, ahora está en Lituania, donde trabaja como entrenador de tenis. A diferencia de otros destinos en los que vivió, la conductora todavía no fue a visitarlo, aunque espera poder hacerlo el año que viene.

“En todos los otros lugares en los que estuvo, yo iba a cada rato”, recordó. Si bien su hijo viaja ocasionalmente a la Argentina, la distancia y la imposibilidad de compartir con él la cotidianeidad le pesan. “Es una experiencia dura, se extraña, la verdad. Lo extraño muchísimo, pero bueno, él está contento, está haciendo tenis, está en un club maravilloso, está como coach de tenis y hace su camino”, explicó.

Distinta es la situación con Giuliana. “Mi hija, por suerte, está acá en Buenos Aires. Ella hizo el local nuevo mío porque es arquitecta”, contó Palmiero. De inmediato, la conductora destacó que sus dos hijos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de su marca de ropa. “Los dos estuvieron muy conmigo y es la primera vez que compartimos algo así”, agregó.

El proyecto que la ayudó a salir de la tristeza

Flavia Palmiero y una postal con su hijo que compartió en el 2023 Instagram

La idea de lanzar su propia marca de indumentaria surgió en 2020, en plena pandemia, cuando la actividad artística quedó prácticamente paralizada y Palmiero atravesaba, además, un difícil momento personal: su hijo se había ido a vivir al exterior por primera vez.

“Se hizo en pandemia, cuando vi el vacío de nuestra carrera. Entonces diseñé, arranqué con muy poquito y mi hija me ayudaba como musa. Le sacaba fotos yo a ella, me ayudaba con esas cosas”, recordó. Su hijo, en tanto, fue quien la alentó a dar el primer paso. “Fue el que me potenció. Él en ese momento se había ido afuera por primera vez y fue una tristeza”.

La partida tuvo lugar en agosto de 2020, en un contexto de especial incertidumbre. Pese a la distancia, Gianmarco estuvo muy presente durante la gestación del proyecto. Hasta el nombre de la marca surgió de una charla entre ellos. “¿Qué nombre le pongo?”, le preguntó la conductora. “Mamá, tu nombre, ¿qué le vas a poner?”, fue la respuesta de su hijo. “Me motivó mucho a que haga algo. Para mí, salí de la tristeza de todo lo que estaba viviendo con la marca. Fue muy especial para mí y me acompañó en ese momento”, sumó.

Flavia Palmiero, modelo de su propia marca Pilar Bustelo

Lo que empezó como un emprendimiento de trajes de baño se amplió con el tiempo a otros rubros de la indumentaria. Palmiero contó que disfruta especialmente encontrarse con las clientas que la acompañaron desde aquellos primeros meses y que, cuando sus compromisos se lo permiten, ella misma las atiende en el local. “Les recomiendo ropa. Estoy ahí porque me copa. Llega alguien y le digo: ‘¿Qué llevaste? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitás?’. Y se sorprenden”, contó entre risas.

Consultada sobre los desafíos que supone emprender en la Argentina, la actriz reconoció que se trata de “una lucha permanente”. Sin embargo, consideró que su experiencia en el mundo del espectáculo le dio muchas de las herramientas que necesitaba para afrontar el desafío empresarial.

“Creo que los artistas somos emprendedores natos, desde el primer día que decidimos no estar sentados atrás de un escritorio. Siempre que arrancás una obra, arrancás de cero. Yo tengo esa gimnasia de la tele, del teatro y todo eso se lo volqué a la marca”, reflexionó.