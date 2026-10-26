De pasear perros y streamear en Twitch a romper la taquilla mundial: la historia de Inde Navarrette

Obsesión es uno de los grandes éxitos de 2026. Con un costo de 750 mil dólares, lleva hasta el momento recaudados US$ 530 millones en todo el mundo y convirtió, instantáneamente, a Danielle Fabiola “Inde” Navarrette en una de las figuras más buscadas de Hollywood y también una de las que más se habla para ocupar un lugar destacado en la próxima temporada de premios.

Hija de padre mexicano, el apodo Inde lo recibió de su madre, australiana, quien detectó que ya desde muy pequeña la actriz se manejaba de manera muy independiente. Su pasión por la actuación comenzó desde niña, dando sus primeros pasos en publicidades y cortometrajes hasta conseguir el rol de Estela de la Cruz en la cuarta temporada de 13 Reasons Why. Luego llegarían Superman & Lois y Trap House de Michael Dowse hasta su participación en la película de terror.

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Pero no todo es color de rosa en su camino, tras rodar Obsesión paseó perros para pagar su alquiler y hacía transmisiones en vivo en Twitch de partidas de juegos como Call of duty, que la convirtieron en uno de los referentes del gaming y la llevaron a conseguir millones de seguidores en sus redes sociales.

En Obsesión, Navarrette es Nikki, una joven que queda bajo un hechizo de su mejor amigo Bear (Michael Johnston) por el cual se enamora perdidamente de él. La celebrada performance de la actriz mantiene al espectador en vilo hasta la última escena y ya se baraja su nombre para los premios Globo de Oro y Oscar y grandes producciones como X-Men, donde encarnará a Rogue, e incluso volver a Obsesión en una secuela.

“Esto da mucho miedo”

Michael Johnston junto a Inde Navarrette en una escena de Obsesión

En diálogo con LA NACION, la actriz de 25 años reflexiona acerca del éxito del film, el legado de la cultura latina en su crianza, la influencia del cine de terror por su familia, sus ganas de venir a la Argentina y las expectativas para sus próximos pasos.

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—¿Te imaginaste mientras filmabas la película que se convertiría en un éxito tan grande?

—No, no creo que ninguno de nosotros se diera cuenta de eso en absoluto. Y creo que eso fue lo que nos ayudó a mostrar partes de nosotros mismos que no solíamos mostrar, de las que tal vez nos hubiéramos asustado si hubiéramos sabido que iba a tener este alcance. Así que creo que realmente nos permitió aprovechar ese aspecto de nuestra actuación. Y ahora, en retrospectiva, creo que eso también nos ayudó a ganar confianza al darnos cuenta de que, si dejás de lado las percepciones que podés tener, podés llegar mucho más lejos de lo que pensabas originalmente.

—¿Cuál es tu conexión con las películas de terror? ¿Quiénes te gustan del género? ¿A quiénes ves?

—Creo que mi conexión con el género es mi familia. A mi familia le encantan las películas de terror. Creo que las vi cuando era demasiado joven, así que definitivamente tengo una visión sesgada, pero a medida que fui creciendo y comencé mi propio viaje viendo películas de terror, me encantaron las de suspenso psicológico. Y creo que eso es lo que realmente me atrajo de Obsesión, ese aspecto psicológico. Y bueno, ahora me he vuelto un poco fanática del terror.

—¿Y tu familia vio la película? ¿Qué te dijeron cuando la vieron?

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—Ellos estaban muy orgullosos, pero lo que fue realmente genial es que llevé a mi tía, a mi prima y a su esposo a ver la película. Y recuerdo que miré a mi prima para ver si les estaba gustando y ella me dijo: “No, no me mires”. Y mi tía, a quien le encantan las películas de terror, me miró y me dijo: “Hiciste un muy buen trabajo. Esto da mucho miedo”. Así que eso es lo que más significa para mí: haber podido asustarla a ella también.

La actuación de Inde Navarrette en el exitoso film fue uno de los aspectos más valorados de la producción

“Me encantaría visitar Argentina”

—Mencionaste a tu tía, de origen latino, contame un poco sobre tu conexión con la cultura latina y qué sabes de la Argentina también...

—¿Qué sé de la Argentina? Bueno, sé que tienen una compañera actriz de allá, Anya Taylor-Joy. Y, la verdad, me encantaría visitar la Argentina. Me encantaría hacer senderismo y escalar ahí en la Patagonia, todo sería realmente genial.

—Estamos por arrancar la temporada de premios y ya te están mencionando como una de las candidatas. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Ansiedad? ¿Presión?

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