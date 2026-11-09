De un encuentro con Darín a su mayor miedo: Luis Zahera, el villano de la TV española que llega a la Argentina

Veinticinco minutos de conversación telefónica con Luis Zahera son más que suficientes para alegrarle a uno el día, y hasta me atrevería a decir que la semana. Porque el villano de la televisión española es, ante todo, un encanto de persona. Quizás por todas las vidas que vivió en sesenta años, como, por ejemplo, cuando a los veinte y tanto, antes de dedicarse a la actuación, se mudó a Nueva York y trabajó de encargado de guardarropa en un restaurante de lujo, como pintor y como peón de obra en una empresa de demoliciones que lo llevó a desempeñarse en las Torres Gemelas. O porque es de esos actores que irradian verdad dentro y fuera de la pantalla y no se preocupan por ser políticamente correctos.

Espontáneo, ocurrente, con una buena dosis de ironía y autocrítica, Zahera es un gran contador de anécdotas y esa habilidad la lleva a las tablas del teatro con su monólogo de humor Chungo, que creó alrededor de 2008 y traerá por segunda vez a la Argentina, con fechas confirmadas para este verano en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.

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Luis Zahera en Chungo, su unipersonal de humor, que traerá a la Argentina durante la temporada de verano

“Si tuviera que resumirlo, es Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera”, dice a LA NACION el ganador de dos premios Goya por su labor en los films de Rodrigo Sorogoyen El reino (2019) y As bestas (2022), recordado por su papel en la serie Entrevías, y rostro recurrente -y celebrado- de las plataformas de streaming, con éxitos como la serie Animal (2025) y la recientemente estrenada película Colisión, ambas en Netflix. A la hora de hablar con este medio, el intérprete se encuentra en Bangkok rodando la segunda parte del thriller de acción y espionaje Zeta, cuya primera entrega Prime Video lanzó en marzo con Mario Casas y Mariela Garriga como protagonistas.

-Es un año que te tiene de rodaje en rodaje. Filmaste la continuación de Animal y ahora estás en Tailandia con Zeta. ¿Cómo llevás ese ritmo vertiginoso?

-Digamos que en Zeta, quien tiene el peso de la película es Mario. Él tiene todos los días de la semana, yo lo tengo más relajado. Estoy viendo la ciudad, hoy fui al museo de arte moderno, fui al mercado. Donde lo pasaba mal era en Animal, estuve seis meses grabando y ahí sí que trabajaba todos los días porque filmamos la segunda y la tercera temporada. En esta película, Dios nuestro señor se acordó de mí y puedo descansar porque ya vengo del suplicio de trabajar todos los días. Yo tengo 60 años y Mario tiene 40, trabajar todos los días con 40 años es distinto que con 60. Pero bien, no nos quejemos. Estamos por el mundo, disfrutando, nos tratan bien, nos llaman desde la Argentina para hacernos una entrevista. Demos gracias al universo. Estamos felices aquí, hasta el 5 de diciembre. Hacemos Bangkok, el río Kwai y luego nos vamos a la isla de Phuket, a la zona de las playas.

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-Con las plataformas de streaming todo es más global y muchas producciones de España son también exitosas en la Argentina.

-¡Qué bueno! Sinceramente no estoy al tanto, si bien tengo redes, las llevan desde mi agencia. Como te digo, tengo 60 años. Soy de los de antes, leo un libro, paseo y me acuesto temprano. Soy del mundo de ayer; no me adapté mucho a este. Hay gente que me dice: “Deberías aprender lo de Instagram”, incluso me dicen que ahí hay mucho dinero, pero me cuesta. Ya estoy bastantes horas trabajando en el mundo de la ficción y a veces esto de Instagram me parece también una ficción o algo muy raro con lo que no conecto. Volviendo a tu pregunta, me sorprendió mucho que en Latinoamérica les guste tanto la ficción española, me encuentro muchas veces con esa expresión “la Madre Patria” que me llama poderosísimamente la atención. Lo experimenté con Vivir sin permiso, que me hablaban mucho de esa serie en la Argentina, o de Entrevías. Hombre, pues, feliz y humildemente agradecido. Vosotros, además tenéis a los mejores actores y actrices del mundo. Los intérpretes argentinos, que siempre envidiamos en España, son inconmensurables.

-¿Te imaginás alguna producción de Netflix junto a Ricardo Darín, por ejemplo?

-Hombre, Dios mío, me encantaría si eso se produjera. Yo viajé a la Argentina en 2001 con Luis Tosar que iba a rodar no sé qué y nos recibió Darín en su casa. Sus hijos eran unas criaturas, la niña era chiquitita y su hijo tendría 12 años, y nos trataron increíble. Ricardo Darín, que a mí no me conocía de nada, qué buen anfitrión que fue, se lo agradezco enormemente. Me encantaría coincidir con él y con cualquier otro actor o actriz de la Argentina. En España hay muchos maestros de actuación argentinos, como Cristina Rota. Yo me crie viendo a Héctor Alterio en la televisión española, que escapó de la dictadura argentina. Soy malísimo con los nombres, pero hubo muchos actores argentinos en España que trabajaron mucho y siempre nos pareció que es mágico lo que hacéis con la interpretación, me da mucho respeto.

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-Y ahora vas a desembarcar en nuestro país con tu unipersonal.

-Un teatro en la Argentina es una cosa que me da un poco de miedo porque digo: “Un mierda como yo actuando en esos templos que tenéis en la calle Corrientes”. En España ya no quedan calles así con esa cantidad de teatros, se cayeron muchos por el camino y acabaron siendo Zara o H&M. Tenemos la imagen de ese público argentino que te espera fuera del teatro, que te ama. La primera vez que estuve en la Argentina actuando [en enero de este año] me impresionó muchísimo la calle Corrientes, como te recibía la gente, el calor del público es muy especial. Hay algo que es magia y lo digo de corazón, como el niño que llevamos dentro los actores, que me impresionó muchísimo cómo me recibieron. Te da ese pellizquito del nervio de decir: “Mi madre, que voy a la Argentina, que aquí están los mejores y las mejores”.

-¿De qué se trata Chungo, el espectáculo que venís a presentar?

-Este unipersonal nació durante aquella crisis universal de Lehman Brothers, que no había trabajo en España, en el año 2008. Como no tenía para comer me puse a hacer este monólogo en los bares en el que hablaba de mí. Si tuviera que resumirlo, es Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera. Por ejemplo, cuando empecé en esto decía: “Joder, pues yo alguna vez haré de galán y haré una película de besarme muchísimo con una chica”, y entonces acabé vendiendo toda la cocaína del mundo y matando a todo el mundo en las series y películas. Hablo de eso, de cómo acabé de malo malísimo; meto a mi padre, a mi madre, a mis hermanas; la dictadura del general Franco; las bofetadas que nos daban en el colegio. Es un monólogo nostálgico de un actor de 60 años que mira para atrás; espero que guste.

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-¿Qué reflexionás de todos estos años de trayectoria en los que, prácticamente, nunca paraste?

-Soy un gran pesimista al que le fue bien, me considero un privilegiado y un suertudo. Creo que esta profesión tiene algo que ver con el azar. Siempre respondo lo mismo en las entrevistas, las profesiones artísticas son muy raras. ¿Por qué un escultor gusta y otro no?, ¿por qué un pintor vende y otro no?, ¿por qué a un actor le va bien y a otro no? Es un poco el azar, estar en el sitio adecuado, en el momento justo, que te señale con el dedo un director que se hace muy popular. Hay algo cruel en esta profesión porque dependes de tener tu momento de gloria. Como decía Andy Warhol, tener esos 15 minutos de fama que te catapulten. Cuando estuve en la Argentina en el año 2001, Darín nos decía de ir a ver tal o cual espectáculo, y yo iba a ver aquellas obras de teatro y pensaba: “Jamás llegaré a la mitad del talento que tienen estas personas”, pero creo que tuve suerte. Hombre, yo que sé, hay que decir el texto, no tropezar con los muebles y hacerlo mínimamente bien, pero creo que hay que tener suerte. Si eres un buen matemático, pues te van a contratar en Apple. Si eres un buen actor, a lo mejor te sale y a lo mejor no.

-Este año estrenaste muchísimas cosas y seguís filmando, y dijiste en algunas entrevistas que estás un poco cansado y deberías aprender a decir que no. ¿Cómo vas por ese camino?

-Claro, es que ahora con lo de las plataformas hay tal cantidad de contenido. Si eres un suertudo como yo, que a veces también da la sensación de que siempre trabajamos los mismos. Quieren un malo o un papel raro y me llaman, y ya me da miedo aburrir. De repente, estar en 14 sitios, en un montón de películas al año, no sé, que llamen a gente nueva, que den oportunidades a la gente que no está. El año que viene voy a estar con el monólogo, tengo que parar un poco con el audiovisual porque ostras… En mi familia te educaban para trabajar y trabajar, que el trabajo dignifica y Dios mío, me devoró el trabajo. Debo dosificarlo un poco o aprender mínimamente a decir que no porque sino se me va a romper una vena de la cabeza.

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-¿Qué harías en tu descanso?

-Pasear, leer un libro, estar con mis amigos, no tengo tiempo para estar con mis amigos, llevo tres años de frenesí. Parar, no hacer nada, abandonarse. Me hice una casa en la Isla de Arousa, en Galicia, una islita en la que llevo veraneando toda la vida. Estar en mi casita, en un pueblo de 4000 habitantes y no hacer nada, colgar los cuadritos que todavía no pude. Abandonarme, que es una palabra que me gusta mucho, y no hacer nada. Y saber desaparecer un poco, también, para no aburrir.

"Lo que más me ilusiona es el teatro", asegura el actor, que desarrolló la mayor parte de su carrera en televisión

-Hay como una exigencia latente de que siempre debemos ser productivos, incluso durante el tiempo de ocio.

-Un día por la calle me di cuenta de que me molestaba, bueno, no sé si esa es la palabra pero el asunto es que la primera temporada de Animal la grabé en 100 días. Entonces, venía la gente y me decía: “Ostras, este fin de semana vi toda tu serie”. Y yo pensaba: “Dios mío, yo estuve trabajando 100 días para que se consuma en dos días y ya me pregunten por la siguiente temporada”. ¡Es la rueda del hámster! Cuando era niño, tú esperabas una semana para ver un nuevo episodio de Los ángeles de Charlie. Todo cambió tanto, esa cantidad de contenido. Tiempo atrás me llamaron para grabar una serie que se iba a emitir por los móviles, que yo no entendía nada, capítulos de 11 minutos. Ya me hice mayor, ya no entiendo nada, pero feliz. Yo de pequeño quería llegar a un sitio y llegué a ese sitio y eso es muy bonito, pero el camino cambió tanto. Se me hace tan raro todo esto que estamos hablando, pero es un sistema que vino para quedarse. Un amigo arquitecto siempre decía: “Cuando hacés un edificio, ese edificio tapa otro”. Eso se puede aplicar para todo: esto vino y Los ángeles de Charlie cada 7 días se acabaron.

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-¿Qué te sigue ilusionando de tu profesión?

-Lo que más me ilusiona es el teatro. Hice mucha tele y un poquito de cine, pero dejé abandonado el teatro por tanta televisión. Aunque sea un unipersonal en el que hablo de mí, que, creo yo, es un género menor porque no es hacer una obra como El rey Lear, me gusta estar ahí en el escenario y hablarle a la gente, las risas, los silencios; entretener en directo es lo que más me gusta. Dentro de la mentira y la falsificación que es lo nuestro, es la falsificación más real y la mentira más verdadera, y me encanta.

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