Mariela Garriga: soñó con ser arqueóloga, trabajó de modelo y terminó actuando con Tom Cruise y Mel Gibson

Cuando Mariela Garriga (37) era chica, ser actriz no era un sueño por alcanzar, aunque enseguida entendió la necesidad de ayudar en su casa en La Habana, Cuba, donde vivía con su madre, su abuela, sus tías y primas. Sin que nadie se lo pidiera ni sugiriese, a los 7 años creó con su prima su primer negocio para generar ingresos: la venta de perfumes artesanales. A los 13, cuando su madre enfermó, tuvo que salir a trabajar para “sacar adelante” a su familia y ocuparse de su hermano “como de un hijo”, según reveló a Vanity Fair. También por esos años, su abuela Zenaida, que era la matriarca, tuvo un ACV y perdió la memoria. Como una adulta más, Garriga fue quien le volvió a enseñar a leer y a escribir. “Sentía que era mi responsabilidad cuidar de ella y protegerla”, dijo.

Mariela Garriga, la actriz cubana de 37 años que conquista Hollywood

El primer giro del destino llegó de la mano de un cazatalentos que la descubrió por la calle y le propuso formarse en una escuela de modelos. Ella ni siquiera sabía de qué se trataba, pero su madre la alentó a participar para ver si eso la podía ayudar a manejar su extrema timidez. Así llegaron los trabajos en campañas publicitarias, especialmente en producciones extranjeras que se hacían en Cuba. Tiempo después, la responsable del ballet de la televisión local la invitó a formar parte y, tras un duro entrenamiento, la incipiente artista empezó a encontrar su lugar.

La crisis financiera de 2008 -y, principalmente, la responsabilidad que sentía de sostener a su familia- la animó a emigrar en 2009 a Milán, Italia, adonde el cazatalentos la llevó con otras tres modelos. Allí, una nueva cuota de casualidad intervino en el curso de su vida y la topó con la actuación, donde finalmente forjó su carrera. Trabajó en distintas producciones europeas y en 2015 se mudó a los Estados Unidos junto a su marido, Stefano Mongardi, que se dedica al marketing y al comercio online.

Junto a su marido, el empresario italiano Stefano Mongardi

Entre los créditos de Garriga se destacan sus participaciones en NCIS: Los Ángeles y La ley y el orden: unidad de víctimas especiales; encarnó a Giannina Facio en la serie biográfica Bosé y fue Daisy Fuentes en Luis Miguel: la serie. Pero el gran salto lo dio cuando el director Christopher McQuarrie la eligió para incorporarse a las últimas dos películas de la saga Misión Imposible, donde interpretó a Marie, un personaje crucial en el pasado de Ethan Hunt, el agente secreto al que Tom Cruise dio vida durante dos décadas.

Mariela Garriga y Tom Cruise

Consolidando cada vez más su lugar en la industria, la actriz -que también escribe sus propios proyectos, produce y sueña con dirigir- protagonizó junto a Maribel Verdú la serie de HBO Cuando nadie nos ve y la película Zeta (Prime Video) con Mario Casas y Luis Zahera, además de haberse convertido en la nueva María Magdalena de Mel Gibson para La resurrección de Jesucristo, personaje que Monica Bellucci hizo en La pasión de Cristo.

“La única esperanza”

En diálogo con LA NACION durante la última edición de los Premios Platino celebrados en Xcaret, México, Garriga contó cómo se animó a dejar su tierra natal con vistas a un futuro mejor y qué hecho fortuito la animó a incursionar en la actuación, profesión que la llevó a trabajar codo a codo con dos de los máximos exponentes del cine hollywoodense.

Garriga con Mario Casas y Luis Zahera en el rodaje de Zeta (2026), la película de acción y espionaje de Prime Video

—Estás forjando una sólida carrera, trabajaste en grandes proyectos, pero cuando eras chica ni siquiera soñabas con ser actriz. ¿Cómo descubriste esa pasión?

—Mi agencia me empujó a ir a un casting en el que necesitaban a una chica que no fuera actriz y dije: “Bueno, pruebo”. No quedé con el papel, pero el director de casting me dijo: “Te doy un consejo, creo que deberías ir a la escuela de teatro para experimentar y explorar”. Yo tenía 19 años entonces y no estaba muy convencida porque quería dedicarme a otra cosa, pero cuando fui por primera vez a una escuela de teatro, por curiosidad, me fascinó la interpretación por la posibilidad que te da de entender la psicología del ser humano, de las mujeres y de la historia de las mujeres. Hay personajes muy históricos; de hecho, mi primer personaje en teatro fue Juana de Arco. Ese primer día que empecé teatro sentí tanta libertad, que lo elegí más como una terapia que como una carrera. Luego de un año, dije: “Creo que lo puedo hacer como un trabajo”.

La actriz junto a su madre, Sara, y su mascota, Habanita, nombrada en honor a su ciudad de origen

—En ese momento te dedicabas al modelaje. ¿Era ese el camino que querías seguir?

—Me dedicaba al modelaje, pero quería ser arqueóloga. En Cuba fui bailarina de teatro y televisión, hice muchas campañas publicitarias, videos musicales, pero no era mi mundo. A mí me gusta más estar en casa, estudiar, investigar. Entonces, en la actuación encontré un poco de esa investigación y de ese estudio de la historia que tanto me gusta. Por eso es que a mí me gusta mucho el trabajo de mesa, cuando me llega un personaje, lo que más me pone feliz no es tanto el set sino el trabajo previo que se hace, la comunicación con el director, preparar todo para que quede bien. Luego me divierto, pero esa primera parte es lo que me fascina de este trabajo.

—¿Cómo fue en su momento dejar Cuba, tu tierra natal?

—Yo era bastante chica. Muchas veces me habían propuesto irme y siempre decía que no, pero en ese momento había una crisis mundial que afectó también a Cuba, así que pensé: “Por mí y por mi familia voy a probar a ver qué pasa afuera”, eso fue lo que realmente me empujó a irme. Mi intención no era quedarme en el exterior, solo quería irme tres meses, pero fui un mes a Italia, la pasé muy mal y regresé a Cuba. Quería estar en mi casa con mi familia porque era muy difícil estar lejos de ellos, sobre todo siendo tan joven y sin internet, porque en Cuba no hubo internet hasta la pandemia. No podía ver a mi mamá, sufría muchísimo, pero yo era de alguna forma la única esperanza que tenía mi familia. Esa era la situación.

—¿Entonces qué pasó después?

—Entonces, volví a probar. Esa vez me fue bien, encontré el mundo del teatro y de la interpretación, al poco tiempo conocí a mi novio, que ahora es mi esposo, y empecé a hacer mi vida afuera y a trabajar.

Actualmente, Garriga reside en Los Ángeles junto a su marido, con quien se casó en 2013, dos años antes de dejar Italia. Según contó la actriz, su deseo era encontrar nuevos desafíos profesionales en la meca del cine

—¿Cuál fue la clave para superar esos obstáculos en el camino? La dificultad de estar lejos de tu hogar, así como la barrera idiomática y cultural.

—Mucha paciencia, respirar hondo y saber que cada uno tiene su porqué. Yo creo que el no entender idiomas me ayudó a entender el punto de vista de los demás, o sea, ponerme en los zapatos ajenos. Nunca discuto, siempre hablo de forma muy diplomática porque sé que la otra persona quiere decir algo que para sí tiene sentido. Entonces, eso me ha hecho muy paciente porque los retos han sido bastantes, no solo el clima, el idioma y la cultura, sino también muchos malentendidos porque a veces hay cosas similares, que tú piensas que entiendes lo mismo, pero es otra cosa completamente diferente, sobre todo en Italia.

—Antes de comenzar la entrevista me contaste que conocés la Argentina.

—Sí, fui a Buenos Aires y es bellísima, es Europa en Latinoamérica. Tengo una muy buena amiga allí, [la actriz] Clara Alonso. Fui a grabar una serie italiana y ella me dio el tour por toda la ciudad. Me encantaron los restaurantes, la comida es muy buena; de hecho, el mejor sushi de mi vida lo probé en Buenos Aires.

Mariela Garriga y su trabajo con Tom Cruise en Misión Imposible

“Te podés morir”

—¿Cómo llegaste a Misión Imposible con Tom Cruise?

—Hice una prueba. El día anterior me llamaron para decirme que el director me quería conocer por Zoom, fue después de una serie de confusiones porque no estaba todo programado. En esa reunión [virtual], el director me preguntó si podía estar en Londres al día siguiente para hacer la prueba y le dije que sí, sin pensar. Yo estaba en Los Ángeles y cuando lo pensé, me di cuenta: ¡Es mañana, me tengo que ir hoy! Me fui a la mañana siguiente y no dormí por 48 horas aprendiéndome el texto en el avión. Llegué y de ahí me llevaron directamente al set. Estuve todo el día con el director y con Tom Cruise, aprendiendo cómo ellos trabajan, aprendiendo de cámaras y de lentes, porque son películas bastante peligrosas. Entonces, el director estaba muy pendiente de los detalles y es perfeccionista porque si hacés algo equivocado, te puede pasar algo malo o te podés morir... Por eso, él primero enseña su modo de trabajar, o al menos fue así en mi caso, que me enseñó muchísimo para mi profesión. Luego hicimos la prueba y quedé ese mismo día, en el momento.

—Dijiste que Tom Cruise es una enciclopedia del cine, ¿qué fue lo que más te marcó de la experiencia de trabajar con él?

—Naturalmente, apenas él habla aprendés algo. Eso es lo que quise decir con lo de “enciclopedia del cine”, o sea, no es que te diga: “Tenés que aprender esto”, se da naturalmente y es súper bonito.

Cómo Mariela Garriga cautivó a Mel Gibson

—También te vamos a ver en otro gran proyecto como La resurrección de Jesucristo, que tiene previsto su estreno para 2027. ¿Cómo fue tu contacto con Mel Gibson que te eligió para interpretar a María Magdalena?

—Mi agente me había dicho: “Si no hacés el meeting con Mel este día, no se puede porque tiene que castear”. Y dio la casualidad de que tenía que ir a Italia por otro trabajo y llegaba la noche anterior, así que pude ir a Cinecittà a hacer la reunión con Mel y con la directora de casting. No sé si es feo decirlo, pero es lo más fácil que me ha tocado en mi carrera. A mí nada se me da fácil, pero esto fue tan fácil que no me lo creía. O sea, hablamos 12 minutos y luego me dijo: “Eres mi Magdalena, nos vemos en el set”. Y yo: “¿Qué?”. La directora de casting, que ya me había elegido para otra serie que había hecho en Italia, estaba toda emocionada y yo no entendía lo que estaba pasando. De hecho, luego llamé a mis managers y les dije: “Creo que quedé”. Incluso le dije a Mel: “Esta es la reunión más fácil de mi vida”.

—¿Qué pasó en esos 12 minutos que conectaron tan rápido?

—¡Hablamos de arqueología y de historia!