Diego Maradona: fuego cruzado entre Jana y Gianinna por el entorno del astro

A raíz del video que se filtró hace algunos días, donde se lo ve a Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda en un estado poco saludable, la polémica sobre el entorno del astro del fútbol volvió a escena. Mientras su familia (sus hermanos y sus hijas Dalma y Gianinna) acusan directamente a la familia de Rocío Oliva y a su abogado Matías Morla de imposibilitarles el contacto con el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, su hija Jana salió al cruce y dio su opinión: "Mi papá no está secuestrado".

A través de un audio que envió a la producción de Intrusos, Jana señaló: "Mi papá está encerrado, viviendo esta nueva normalidad. No es un secuestro porque si está encerrado es porque lo que sabemos todos. Estamos todos encerrados, todos caminando por las paredes y papá no es la excepción".

En cuanto a si tiene contacto o no con su padre, comentó: "Yo me comunico, le escribo, lo llamo. A veces me atiende y me dice directamente que no tiene ganas de hablar y tiene sentido porque está bajón. El domingo le escribí y me dijo: 'hablamos en la semana porque estoy muy bajón', y la verdad que el día del padre siempre le pega así porque lógicamente extraña a mi abuelo".

Gianinna Maradona dio su versión tras los dichos de Jana Crédito: Instagram @giamaradona

Mientras disparó contra sus hermanas Dalma y Gianinna por exponer el tema públicamente, reveló cómo es su trato con el entorno de su padre. "Yo en un minuto que no me puedo comunicar le mando algún mensaje a algún secretario o a alguien que sepa que está ahí y automáticamente me comunican. Me parece recontra ridículo poner en redes que no me puedo comunicar con mi mamá o mi papá. Si no puedo comunicarme con la persona, me comunico con la gente que tiene alrededor o pregunto. La verdad es que yo nunca tuve problemas. Con esto del coronavirus no podemos ir a visitarlo ahora ninguno de los hijos. Aunque yo quiera ir a darle un abrazo es también exponerlo a él", agregó.

Con respecto de la gente que acompaña a Diego Maradona, Jana, agregó: "Yo siento que todos hacen su laburo. Están laburando para mi papá y es él quien en definitiva toma todas sus decisiones. Puedo o no estar de acuerdo con las decisiones que él toma pero eso es otra cosa que no tiene que ver con el entorno", señaló.

Por último, Jana se refirió al estado anímico de su padre. "Lo veo feliz de a ratos. Quiere tener a su familia toda junta. Quiere poder disfrutar de su cumpleaños con todos sus hijos, con todas las personas que él quiere, independientemente de si esas personas están peleadas o no entre sí. Claramente eso hace que él no pueda realizar esos sueños", concluyó.

La palabra de Gianinna Maradona

Tras escuchar el testimonio de su media hermana Jana, Gianinna Maradona se comunicó con el ciclo de América y aseguró que si tiene que ir a la justicia para que su padre esté bien lo hará. "Estoy bastante triste con la exposición que se está viviendo hace un montón con mi papá y mi familia. Cansada de escuchar que quieran entender algo que es inentendible. Cuando yo dejé de tratar de entender qué le pasaba a él es cuando pude acercarme, ser hija y ocupar mi lugar", expresó con cierta resignación.

En cuanto a su decisión de ir a la Justicia para proteger al exfutbolista, aclaró: "No quiero exponer a mi papá porque si tengo que hacerlo lo voy a hacer ante un juez. Estoy viendo cómo puedo hacerlo. Yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo (.) Obvio que como cualquier persona no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, a mí tampoco me gusta. Pero se lo voy a decir si no está bueno para su salud".

Sobre el consumo de ansiolíticos y alcohol, Gianinna advirtió que esto no es nuevo. "Esto no está pasando ahora en la cuarentena. Lo vienen negando hace un montón", señaló y recordó la dolorosa situación que presenció el día de su cumpleaños, cuando su padre casi muere ahogado. "Ese día, antes de ver lo que vi, estuvimos en un cuarto a solas con él porque había gente fumando y estaba mi hijo y mi sobrina que era muy bebé. Como no me gustó lo que vi, volví más tarde sin avisar. Llamé a mi mejor amiga para que me acompañara porque sabía que no terminaba bien", recordó. "Como pasó en un millón de oportunidades, me lo encontré a mi papá durmiendo en una mesa. Estaba Jana también. Cuando mi papá se descompone, (Matías) Morla se va y mi amiga lo encara. Un señor seguía cantando con la guitarra como si nada. Se estaba ahogando. Ahí discutí con Rocío (Oliva) porque lo quería obligar a soplar la velita", reveló por primera vez, además de contar que ese día se llevó medicación de su padre para analizar.

"Me angustia un montón tener que haber pasado por eso. No me molestaría mostrarle a un juez todas las fotos de ese día. Mi papá me agradeció un millón de veces cuando decidimos internarlo con mis abuelos y mis tías. Hoy ya no podemos hacer eso legalmente, menos con esto del alcohol", indicó. Preocupada por su estado de salud, agregó: "El domingo no pude hablar con mi papá y no porque no me haya atendido el teléfono sino porque no se podía hablar. Antes fingía entender la conversación que teníamos y hoy ya digo: 'no papá, no te entiendo nada' y tengo que cortar".

Con respecto de los dichos de Jana, aclaró: "Nunca dijimos que estaba secuestrado. Yo también fui a la puerta del barrio a llevarle un remedio pero no se puede entrar por esto del coronavirus (.) Yo le planteé el tema de juntar a todos los hijos y me dijo que no, que no era lo que lo inquietaba. Que él sabe qué tipo de relación tiene con sus hijos. Si él me lo pide, obvio que lo haría pero hay muchísimas cosas que no se saben", lanzó sobre la teoría de la joven de que son ellas (Dalma y Gianinna) las que no quieren tener vinculo con el resto de sus hermanos.

Por último, la hermana de Dalma apuntó directamente contra el entorno de su padre. "Ojala que se pueda hacer algo. Si a ellos lo que les preocupa es la parte económica, que nos hagan firmar algo, a nosotras no nos interesa eso sino que él esté bien. Y a Morla le pido que me atienda el teléfono que lo vengo llamando desde el lunes", remató públicamente.