Dos celebraciones, shows de Sting y Laura Pausini y un merecido reconocimiento: así festejó Sophia Loren sus 90 años

Rodeada de amor, reconocida por su impecable trayectoria y celebrada por todos: así recibió Sophia Loren sus 90 años. La gran diva del cine clásico italiano, la mujer que dejó sin aliento a toda una generación y cautivó con sus interpretaciones en la época dorada de Hollywood fue esta vez la protagonista de dos celebraciones. En la primera, recibió un premio oficial, mientras que en la segunda recibió el cariño de sus familiares y amigos y fue la musa de dos shows pensados para ella.

Sofía Loren celebró sus 90 años rodeada de amigos y familia

Un reconocimiento a su gran trayectoria

La velada del viernes 20, el mismo día que el gran ícono de la belleza cumplió 90 años, comenzó en el Space Cinema Moderno, ubicado en la Plaza de la República de Roma, con un tributo que organizó el Ministerio de Cultura, el estudio Cinecittà y el Archivio Luce. Bajo la atenta mirada del alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, la célebre actriz recibió una ovación cuando apareció en escena. Además, el público la agasajó con una canción: entonaron con emoción el “Feliz cumpleaños” para la diva.

Durante el evento, Loren recibió de la mano de la subsecretaria de Cultura, Lucia Borgonzoni, y de Chiara Sbarigia, presidenta de los célebres estudios cinematográficos, la llave de Cinecittà, realizada en oro y con su nombre grabado, en reconocimiento a su gran aporte a la cultura.

Sofía Loren recibió un reconocimiento por su aporte a la cultura italiana y su gran trayectoria en un evento hecho a su medida

Sin embargo, fue Edoardo Ponti, uno de los hijos de Loren, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. El director y guionista subió al escenario y leyó un discurso dedicado a su madre que logró conmover a todos. “Eres una luz que este país lleva como una antorcha en el mundo y que todos llevamos en el corazón”, aseguró, conmovido. Además, habló de la humildad de su madre, de su orgullo por sus orígenes y destacó su capacidad para mantener siempre su esencia a pesar de la fama mundial y el éxito.

Edoardo Ponti y Sophia Loren en 2021 Handout - Publicity

Música y estrellas en el atardecer romano

Luego del reconocimiento oficial, Loren y su familia se trasladaron hasta la terraza del exclusivo Hotel Anantara Palazzo Naiadi, donde continuaron los festejos con el atardecer y la postal de la mítica ciudad eterna iluminada. Dentro de la lista de invitados, que incluyó a 150 personas, se destacaron figuras de renombre internacional, amigos de la industria local y afectos cercanos de la actriz. Margareth Madè, la actriz que interpretó a Loren en la miniserie Mi casa está llena de espejos y Alessandra Mussolini, sobrina de la diva, fueron de la partida.

Sophia Loren, vestida para la ocasión por su gran amigo Armani, y la estupenda torta de cumpleaños

Entre los amigos que agasajaron -y sorprendieron- a la cumpleañera con su arte estuvo Sting, quien le dedicó a la diva una interpretación especial de “Every Little Thing She Does Is Magic”. Luego fue el turno de Laura Pausini, quien entonó “Io Sì”, una de las canciones de la banda de sonido de La vida ante sí, la última película que Loren protagonizó, en 2020, y que dirigió su hijo Edoardo. A cargo de Pausini quedó también la interpretación del “Feliz cumpleaños”, y todos los invitados la acompañaron tanto en su versión en inglés como en italiano.

La mítica actriz lució durante el agasajo un conjunto de Giorgio Armani en el que se destacó una elegante chaqueta blanca de cuello redondo decorada con bordados de perlas y pedrería. Completó el look con un collar de diamantes. Según publicó La Vanguardia, sobre el final Loren le dedicó unas palabras a sus invitados. “Lloramos juntos, reímos juntos, bailamos juntos y esta noche incluso podremos brindar juntos”, compartió con emoción. “Si hay un regalo que pueden hacerme, es celebrarme no solo a mí, sino a todos los que seguimos aquí”, agregó.

Radicada desde hace años en Ginebra, Suiza, donde vive como una reina en el exilio, Loren regresó a Italia para festejar junto a los suyos su cumpleaños. La elección del hotel donde se realizó el ágape no fue azarosa: allí se hospeda la estrella cada vez que vuelve a sus tierras. Como regalo de cumpleaños, el Hotel le dedicó una suite personalizada que lleva su nombre y que seguramente todos los fanáticos de la leyenda del cine quieran visitar en su paso por Roma.

